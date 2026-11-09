Пьяные скандалы, смертельное ДТП и роман с Белоусовой в тюремном блоке: как Михаил Ефремов вернулся на сцену после колонии?
Михаил Ефремов — один из самых известных и противоречивых актеров современной России, чья жизнь и карьера полны ярких взлетов и тяжелых падений. 10 ноября артисту исполняется 63 года. О том, как сейчас живет легенда кино и криминальной хроники прошлых лет, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаМихаил Ефремов — известный советский и российский актёр театра, кино и телевидения, родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Его отец — знаменитый актёр и режиссёр Олег Ефремов, мать — народная артистка Алла Покровская. Михаил начал свою актёрскую карьеру ещё в школьные годы, снявшись в фильмах «Дни хирурга Мишкина» и «Когда я стану великаном». Позже он окончил Школу-студию МХАТ в 1987 году и начал работу в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.
Большую популярность в кино Ефремову принес сериал «Граница. Таёжный роман», где он сыграл старшего лейтенанта Алексея Жгута. Среди ярких ролей — участие актёра в фильмах «Грозовые ворота», «12» Никиты Михалкова, «Ирония судьбы. Продолжение», «День выборов», «МУР. Третий фронт» и сериале «Следователь Тихонов».
Кроме того, Михаил Ефремов долгое время выступал в роли телеведущего и с 2009 по 2014 год работал в популярной телепрограмме «Жди меня» на Первом канале.
Проблемы артиста с алкоголемАлкоголь серьезно повлиял на карьеру и репутацию Михаила Ефремова, став причиной множества проблем как в личной, так и в профессиональной жизни. Актер сам признавал, что алкоголь наносил ущерб его отношениям с близкими и репутации. С самого начала карьеры Ефремов выпивал, оказываясь в пьяных скандалах и конфликтах, часто появляясь на публике в состоянии алкогольного опьянения. Он не скрывал своей любви к «подбухиванию» и называл себя «жизнерадостным пьяницей», хотя при этом утверждал, что не страдает зависимостью.
В профессиональной сфере алкоголизм нередко затруднял работу. Были случаи опозданий, пропусков съемок и встреч, а также конфликтов с коллегами и режиссерами. Известна история ссоры с Никитой Михалковым, когда актёр, находясь в нетрезвом состоянии, позволил себе неудачные шутки про недолгую жизнь режиссера.
Судебное дело и тюремный срокТрагическим финалом любви Михаила Ефремова к горячительным напиткам стала авария 8 июня 2020 года в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.
После аварии последовал судебный процесс. Михаил был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, позже срок снизили до 7,5 лет. Ефремов отбыл часть наказания и в марте 2025 года был освобожден.
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Слухи о новом романеЛичная жизнь актёра всегда была на виду. Он был официально женат пять раз и является отцом шестерых детей. Последней супругой актёра была звукорежиссёр Софья Кругликова. Впервые Ефремов и Кругликова встретились на съёмках кинокартины «С лёгким паром!» в 2000 году, а спустя два года пара официально зарегистрировала отношения. Пара казалась довольно счастливой, и после 15 лет брака возлюбленные обвенчались в храме Софии Премудрости Божией в Москве.
Только клятвы пред Всевышним не уберегли брак от измен. Еще до смертельного ДТП появилась информация о романе Михаила Ефремова с 41-летней коллегой по цеху Дарьей Белоусовой. Отношения пары продолжились во время отбывания Ефремовым срока в исправительной колонии. Дарья регулярно навещала Михаила, и незадолго до его условно-досрочного освобождения они провели вместе три дня в специально оборудованном тюремном блоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. Во время этого свидания пара общалась с соседями по камере и даже оставила парный автограф на память одному из «сидельцев».
В сентябре 2025 года СМИ пестрели заголовками о разводе Ефремова с Кругликовой. Якобы супруга не смогла простить измены и решила официально закончить отношения. Сегодня 63-летний Ефремов живет на съемной квартире на Патриарших прудах вместе с Белоусовой, оставив все имущество бывшей жене и детям.
Последние новости о Михаиле ЕфремовеНесмотря на все скандалы, Ефремов не остался без работы. Руку помощи протянул Никита Михалков, взявший его в труппу театра «Мастерская «12» . Первой работой после освобождения стал спектакль «Без свидетелей», где его партнершей выступила Анна Михалкова. Премьера состоялась в марте 2026 года и вызвала ажиотаж — цены на билеты достигали 50 тысяч рублей. Сам выход на сцену стал символическим: по словам Михалкова, на это решение повлиял разговор с президентом, который спросил режиссера, готов ли тот взять на себя ответственность.
Кроме этого В 2026 году идет подготовка к новой премьере — «Васса Железнова» по Горькому, где партнерами Ефремова станут Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Михаил Пореченков, а режиссером вновь выступает Михалков .
«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать», — рассказала Ирина Розанова.В планах у актера на конец 2026 года и 2027 год — съемки в сериале-антиутопии Сергея Кальварского.