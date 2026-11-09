09 ноября 2026, 13:10

Михаил Ефремов (Фото: медиасток.рф)

Михаил Ефремов — один из самых известных и противоречивых актеров современной России, чья жизнь и карьера полны ярких взлетов и тяжелых падений. 10 ноября артисту исполняется 63 года. О том, как сейчас живет легенда кино и криминальной хроники прошлых лет, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Проблемы артиста с алкоголем Судебное дело и тюремный срок Слухи о новом романе Последние новости о Михаиле Ефремове



Биография артиста

Проблемы артиста с алкоголем

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Судебное дело и тюремный срок

Фото: РИА Новости/ Артем Пучков

«Он всегда был отморозком»: убийство сына, забитая молотком теща и возвращение в Ереван. Как сейчас живёт легенда рока Стас Намин?

Слухи о новом романе

Дарья Белоусова (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Последние новости о Михаиле Ефремове

«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать», — рассказала Ирина Розанова.