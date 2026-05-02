«Тебе нужно доплачивать за патриотизм»: связь Кирилла Полухина с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино
Кирилл Полухин, известный зрителю по ярким образам бандитов и силовиков в сериалах «Шеф», «Чужой район» и нашумевшем патриотическом боевике «Шугалей», 3 мая отмечает свой 57-й день рождения. Этот артист прошел долгий путь: от дебюта в милицейских сериалах нулевых до статуса одного из самых характерных актеров современности. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография
Кирилл Полухин появился на свет 3 мая 1969 года в городе Ленинграде в семье, где мать работала стюардессой, а отец был капитаном дальнего плавания. Вскоре после рождения Кирилла брак родителей распался, и мама повторно вышла замуж за врача-стоматолога. Отчим воспитывал мальчика как своего сына, и только в подростковом возрасте Полухин узнал, что есть другой, биологический отец.
В школьные годы будущий актер и подумать не мог о блистательной карьере на сцене и в кино. Юношу вдохновлял его отчим, и он готовился пойти по его стопам. После окончания школы Кирилл поступил в медицинское училище, а позже был призван на службу в армию.
Именно там он получил свои первые навыки актёрского мастерства, участвуя в художественной самодеятельности. После возвращения со службы, он начал работать и одновременно посещал занятия в Народном театре под руководством Зиновия Корогодского.

Неизвестно, как бы сложилась судьба Кирилла, если бы не тот спектакль, который посетил Андрей Толубеев, актёр и педагог из БДТ. Именно он убедил Кирилла поступить в театральный институт.
В возрасте 25 лет Кирилл поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его преподавателем стал Толубеев, а среди сокурсников числился Иван Ургант.
Работа в кино
После получения диплома Полухин начал работать в составе труппы БДТ. Позднее актер переместил свой фокус на кинематограф. В 2000 году Кирилл Полухин впервые появился на экране в детективном сериале «Охота на Золушку», где ему досталась небольшая роль.
Через год актер появился в картине «Агент национальной безопасности-3», а после количество фильмов с его участием начало стремительно расти: «Агентство "Золотая пуля"», «Моя граница», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Коллекция», «Эхо из прошлого», «Чужая», «Петля», «Настоящие», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод».
Первая главная роль Кирилла Полухина пришла к актёру спустя 10 лет работы в кино — в криминальной комедии «Наших бьют». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 170 ролей, включая полюбившиеся зрителю «Чужой район», «Шеф», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Реализация», «Мёртвое озеро» и «Контуженный».
Личная жизньСвою будущую жену Светлану Строгову Полухин встретил ещё во время учёбы в театральном институте. Они поселились в комнате студенческого общежития, где раньше жили знаменитые артисты Татьяна Доронина и Олег Басилашвили. В 1998 году у них родился сын, которого назвали Иннокентием.
В браке длинною уже более 30 лет актеры многое преодолели вместе, упорно работали и смогли приобрести свое жилье в Санкт-Петербурге. В настоящее время Светлана работает в Молодёжном театре, который возглавляет Семён Спивак. Она является одной из ведущих актрис труппы, а супруг блистает на экранах ТВ.
Дружба с Ургантом
Кирилл Полухин и Иван Ургант были студентами одного театрального вуза. Полухину на момент поступления было 25 лет, а Урганту — всего 17.
У Полухина от отпрыска творческой династии остались лишь положительные эмоции. Иван жил отдельно от родителей и стремился к финансовой независимости. Кирилл также упомянул, что его товарищ по учёбе был дружелюбен и не проявлял высокомерия по отношению к другим людям. Он был готов прийти на помощь по первому зову. Полухин с супругой много работали, и Ургант с радостью соглашался посидеть с их сыном.
Связь Полухина и ПригожинаКирилл Полухин исполнил роль социолога Максима Шугалея в трилогии «Шугалей», продюсером которой был Евгений Пригожин. Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о похищении в Ливии российских социологов и их спасении.
«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал актер в интервью «Вечерней Москве».После премьеры фильма «16-й», который был назван «исповедью» Пригожина, Полухин выразил мнение о необходимости создания большего количества подобных проектов.
«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — цитирует артиста news.ru.
Как сейчас живет артист
Сегодня Кирилл Полухин по-прежнему живет в родном городе с женой, наотрез отказываясь переезжать в Москву, несмотря на огромное количество предложений.
«Как сказал один продюсер: "Тебе нужно доплачивать за патриотизм. Уже все свалили в Москву". У меня не было такого желания, хотя и были приглашения в московские театры. Не хочу, я коренной петербуржец, меня всё устраивает», — цитирует актера NEWS.ru.При этом его рабочий график забит под завязку — словно назло столичным коллегам. В 2025 году вышли проекты с его участием: военная драма «Доктор Вера», комедия «Полярный 5-й сезон», криминальная драма «Путешествие на солнце и обратно» и сериал «Шеф. Призраки прошлого». В 2026 году зритель увидит артиста в картинах «Вершина», «Отмороженные», «Телохранители 3», «Учитель года» и «Шеф-8».