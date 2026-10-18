18 октября 2026, 12:36

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)

Когда-то её называли самой красивой и самой загадочной участницей «Битвы экстрасенсов», а сегодня её имя всё чаще мелькает не в мистических хрониках, а в сводках судебных разбирательств и скандальных признаний. Джулия Ванг, победительница 15-го сезона телепроекта, 19 октября отмечает свой день рождения — дату, которую она не раз меняла в попытке запутать следы и превратить собственную биографию в оккультный ребус. Актриса, модель, «Дух Хаоса» и человек, публично объявивший себя мужчиной по имени Томас**, — она прошла путь от эпизодических ролей в «Дневном дозоре» до одного из самых обсуждаемых персонажей российского телевидения, чья реальная жизнь оказалась куда запутаннее любого телевизионного сценария. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Таинственная биография ведьмы Путь к славе: от подиума до «Битвы экстрасенсов» Личная жизнь и скандалы Джулии Ванг Джулия Ванг сегодня



Таинственная биография ведьмы

Путь к славе: от подиума до «Битвы экстрасенсов»

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)

Личная жизнь и скандалы Джулии Ванг

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)

Джулия Ванг сегодня