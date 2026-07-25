25 июля 2026, 15:00

Виктор Королёв (Фото: Instagram* @viktorkorolew)

Исполнителю Виктору Королёву, известному миллионам по зажигательным хитам «Пьяная вишня», «Базар-вокзал», «Букет из белых роз», 26 июля исполняется 65 лет. Харизматичный артист, чьи песни с душой и для души стали саундтреком к жизни нескольких поколений, прошёл долгий и тернистый путь: от классического музыкального образования до звания короля позитивного шансона. Однако за кулисами ярких концертов и солнечных улыбок скрывается жизнь, полная не только творческих триумфов, но и слухов о нетрадиционной ориентации**, одиночестве и личных драм, которые артист тщательно скрывает от посторонних глаз. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Королёва «Все песни выстраданы нервной системой» Скандалы, слухи и загадки личной жизни Как сейчас живет Королёв



Биография Виктора Королёва

Виктор Королёв (Фото: Instagram* @viktorkorolew)

«Все песни выстраданы нервной системой»

«Каждая песня выстрадана всей нервной системой», — признавался артист в интервью «Радио Шансон».

«Ангелы спустились и говорят: "Давай, Витюша, давай, дорогой наш, давай-ка!" И я говорю: "Всё! Делаю "Белую карету"» — так артист описал этот почти мистический творческий порыв.

Виктор Королёв (Фото: Instagram* @viktorkorolew)

«Я начинаю с ощущения живого концерта, а на записи иногда это не так слушается. Уходит эта жизнь», — сетует он.

Скандалы, слухи и загадки личной жизни

Как сейчас живет Королёв

Виктор Королёв (Фото: Instagram* @viktorkorolew)

«Я бодр, силён, богатырские силы ко мне вернулись. Я счастлив, я просто не налюбуюсь жизнью, и я буду петь!» — заявлял он на «Радио Шансон» перед своим 60-летием.