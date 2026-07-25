Тайна распавшегося брака, трое внуков и выстраданные хиты: как сложилась судьба исполнителя русского шансона Виктора Королёва?
Исполнителю Виктору Королёву, известному миллионам по зажигательным хитам «Пьяная вишня», «Базар-вокзал», «Букет из белых роз», 26 июля исполняется 65 лет. Харизматичный артист, чьи песни с душой и для души стали саундтреком к жизни нескольких поколений, прошёл долгий и тернистый путь: от классического музыкального образования до звания короля позитивного шансона. Однако за кулисами ярких концертов и солнечных улыбок скрывается жизнь, полная не только творческих триумфов, но и слухов о нетрадиционной ориентации**, одиночестве и личных драм, которые артист тщательно скрывает от посторонних глаз. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктора КоролёваБудущая звезда шансона родился далеко от столичных огней — в сибирском городе Тайшет Иркутской области. Но уже в 1968 году семья переехала в город Сухиничи Калужской области, где маленький Виктор пошёл в школу и начал своё музыкальное образование. Его талант был очевиден: после окончания девятого класса он поступил в Калужское музыкальное училище по классу фортепиано, которое окончил с отличием в 1981 году. Казалось бы, классическая карьера пианиста была предопределена, но судьба распорядилась иначе.
После неудачной попытки поступить в театральный институт Королёв был призван в армию. Служба в ракетных войсках Белоруссии могла стать для многих молодых людей тяжелым испытанием, но для него она открыла новые горизонты. Он играл в штабном оркестре, что не дало угаснуть его музыкальному дару. Демобилизовавшись, Виктор твердо решил стать артистом и в 1984 году поступил в легендарное Театральное училище имени М. С. Щепкина на курс В. С. Митрохина, которое блестяще окончил в 1988 году.
Его актерская карьера началась с театральной сцены: он был принят в труппу музыкального театра под руководством Юрия Шерлинга. Затем последовали роли в кино, наиболее заметной из которых стала работа в исторической драме «Битва трех королей» (1990) марокканского режиссёра Сухейля бен Барка, где он сыграл персонажа Монелло. Однако, несмотря на актерские успехи, настоящая страсть Королёва лежала в иной плоскости.
В 1992 году он совершил судьбоносный поворот, выйдя на сцену Дворца спорта «Лужники» с песней «Бродвей на Тверской». Этот дебют стал моментом рождения нового артиста — певца, который с первого аккорда покорил публику своей энергетикой. Тогда же вышел его одноименный первый диск, а вскоре пришёл и международный успех: диплом на конкурсе «Золотой олень» в Румынии.
Но главные хиты, сделавшие его звездой, пришлись на конец девяностых. В 1996 году был записан альбом «Базар-вокзал», главная песня которого стала народным гимном вокзалов и поездов дальнего следования, а в 1997-м студия «Союз» выпустила на неё легендарный пластилиновый клип. За этим последовала «Пьяная вишня», а затем и дуэтные работы, вознесшие его на вершину шансон-олимпа.
«Все песни выстраданы нервной системой»Каждая песня Виктора Королёва — это не просто набор слов, а прожитая жизнь.
«Каждая песня выстрадана всей нервной системой», — признавался артист в интервью «Радио Шансон».Он не просто исполняет хиты, он переживает их заново. В этом, возможно, и заключается секрет его магического воздействия на женщин «бальзаковского возраста», составляющих основу его армии поклонников.
Примечателен случай с песней «На белой карете», написанной Михаилом Гуцериевым. Королёв долго отказывался от неё, считая, что она «уже живёт своей жизнью» в исполнении других. Но однажды, проснувшись утром, он вдруг почувствовал, что должен её спеть.
«Ангелы спустились и говорят: "Давай, Витюша, давай, дорогой наш, давай-ка!" И я говорю: "Всё! Делаю "Белую карету"» — так артист описал этот почти мистический творческий порыв.В итоге песня стала новым гимном для его поклонников, подтвердив, что артист чует свой материал на интуитивном уровне.
Творческий метод Королёва уникален: он считает студийную запись «каторгой», предпочитая ей живую энергию концерта.
«Я начинаю с ощущения живого концерта, а на записи иногда это не так слушается. Уходит эта жизнь», — сетует он.Королёв не любит работать над песней долго, предпочитая спонтанность. Так, легендарный «Базар-вокзал» родился за полтора часа в шесть часов утра, после ночных посиделок в рок-клубе. Эта спонтанность и стала его визитной карточкой — песни Королёва звучат как откровенный разговор с другом, они просты, мелодичны и пронизаны неподдельной искренностью, что и принесло ему любовь слушателей.
Скандалы, слухи и загадки личной жизниЛичная жизнь Виктора Королёва — одна из самых закрытых тем в российском шоу-бизнесе. Артист, чьи песни полны страсти, любви и боли, на вопросы о своих избранницах отвечает крайне неохотно. В прессе регулярно появляются слухи о его нетрадиционной ориентации**, что он сам категорически опровергает. Однако эти слухи не имеют под собой никаких оснований — артист официально состоял в браке, и у него есть не только дети, но и трое внуков.
Сам артист позиционирует себя как влюбчивого человека, утверждая, что разбил сердце не одной поклоннице, однако его брак, по его собственному признанию, распался из-за того, что он не смог совместить семью и гастрольную деятельность. В одном из редких откровений он признался, что жалеет о том, что «недолюбил» и «недовоспитал» — эти слова, брошенные вскользь, стали ключом к разгадке его семейной драмы. Имя его бывшей супруги остаётся неизвестным широкой публике — артист предпочитает не афишировать эту сторону жизни, а на прямой вопрос о детях иронично отвечает, что его дети — это его песни.
Как сейчас живет КоролёвНесмотря на возраст, Виктор Королёв чувствует себя на пике формы.
«Я бодр, силён, богатырские силы ко мне вернулись. Я счастлив, я просто не налюбуюсь жизнью, и я буду петь!» — заявлял он на «Радио Шансон» перед своим 60-летием.Сейчас ему 65, и он не собирается завершать карьеру. Напротив, его ждут активные гастроли, что говорит о том, что спрос на его творчество не падает. Королёв признаётся, что, несмотря на желание немного передохнуть, организаторы буквально забивают его график.
Живёт артист, как и прежде, в Москве, продолжая радовать поклонников новыми песнями. Он продолжает экспериментировать со звучанием, пробуя себя в русском блюзе и хард-роке. Так что, несмотря на все слухи, скандалы и тайны, Виктор Королёв остаётся верен себе и своему зрителю, продолжая свой путь в шоу-бизнесе, который он начал более 30 лет назад.