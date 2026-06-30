Тайна рождения Марка: кого на самом деле растит Дмитрий Маликов: сына или внука? Почему ребенок похож на бывшего зятя и что не так с дочерью певца

30 июня 2026, 19:05

Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @dmitriy_malikov)

Вокруг семьи народного артиста РФ Дмитрия Маликова разгорелся неожиданный скандал. Поклонники заметили, что его младший наследник Марк, рождённый якобы суррогатной матерью, совсем не похож на родителей. Зато черты мальчика удивительно напоминают бывшего возлюбленного старшей дочери Стефании Леонида Груздева. Из-за этого в сети появилась смелая теория, что Марк на самом деле является биологическим сыном «золотой девочки», а звезда 90-х с женой выдали ребёнка за своего, чтобы спасти репутацию девушки. Почему поклонники заподозрили неладное, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Огненная натура и подкованный сталью каблук Неприступная Лена и денежные обязательства Конфликты, доходившие до рукоприкладства Дочь Маликова: бизнес, поклонники и тайна Суррогатное материнство или ранняя беременность «Она погибает»: психолог — о пугающей худобе Стефании Маликовой

Огненная натура и подкованный сталью каблук



Наталья Ветлицкая (Фото: Инстаграм* @n_vetlitskaya_wonderful)

Неприступная Лена и денежные обязательства



Дмитрий Маликов с супругой (Фото: Инстаграм* @dmitriy_malikov)

Конфликты, доходившие до рукоприкладства

Едва не спилась и лишилась всех зубов: что случилось с Ксенией Стриж после романа с женатым Макаревичем** и почему мать запрещала ей рожать?

Дочь Маликова: бизнес, поклонники и тайна



Дмитрий Маликов с дочерью (Фото: Инстаграм* @dmitriy_malikov)

Суррогатное материнство или ранняя беременность



Дмитрий Маликов с сыном (Фото: Инстаграм* @dmitriy_malikov)

«Она погибает»: психолог — о пугающей худобе Стефании Маликовой

«К сожалению, Стеша Маликова зашла в анорексию. И печаль не только в том, что она погибает, а в том, что подобный пример заразителен», — заявила специалист.



Стефания Маликова (Фото: Инстаграм*@steshamalikova)

«Это выглядит не очень здорово»; «Стеша, перебор. Пожалуйста, больше не надо»; «Какая цель? Превратиться в спичку», — пишут интернет-пользователи.