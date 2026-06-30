Тайна рождения Марка: кого на самом деле растит Дмитрий Маликов: сына или внука? Почему ребенок похож на бывшего зятя и что не так с дочерью певца
Вокруг семьи народного артиста РФ Дмитрия Маликова разгорелся неожиданный скандал. Поклонники заметили, что его младший наследник Марк, рождённый якобы суррогатной матерью, совсем не похож на родителей. Зато черты мальчика удивительно напоминают бывшего возлюбленного старшей дочери Стефании Леонида Груздева. Из-за этого в сети появилась смелая теория, что Марк на самом деле является биологическим сыном «золотой девочки», а звезда 90-х с женой выдали ребёнка за своего, чтобы спасти репутацию девушки. Почему поклонники заподозрили неладное, читайте в материале «Радио 1».
Огненная натура и подкованный сталью каблукВ конце 1980-х годов молодой и пока никому не известный Дмитрий Маликов познакомился с Натальей Ветлицкой. На тот момент девушке исполнилось 24 года, а поклоннику было всего 18 лет. Певица позже признавалась, что совершенно не подходила молодому парню по темпераменту. Их роман продлился около трёх лет. Маликов был буквально очарован возлюбленной и в порыве чувств написал хит «Душа». Именно Дмитрий убедил Ветлицкую спеть песню сольно, вне группы. До этого она была солисткой группы «Визави», а затем «Альянса», но именно поддержка избранника побудила её начать сольную карьеру. Однако накал чувств оказался для пары разрушительным. Спустя годы Ветлицкая откровенно рассказала об этом в программе «Привет, Андрей!». Певица призналась, что однажды во время ссоры ударила Маликова каблуком по голове. Причём на обуви была железная набойка. После этого инцидента Дмитрий вынужден был ходить с перебинтованной головой. Отец музыканта сразу понял, что такому союзу не бывать, и лично вмешался в отношения сына. Чуть позже сын основателя «Самоцветов» посвятил бывшей песню «Прощай, моя блондинка» и встретил свою будущую жену.
Неприступная Лена и денежные обязательстваВ начале 90-х годов один из знакомых музыканта задолжал ему довольно крупную сумму и никак не мог расплатиться. Дмитрий неоднократно приезжал к нему домой, чтобы поговорить о долге. Во время одного из таких визитов Маликов листал семейный фотоальбом и случайно наткнулся на снимок очаровательной девушки.
Супруга должника, посмотрев на певца, произнесла: «Это Лена, но она совершенно недоступная». К 18 годам Елена Изаксон уже состояла в браке с преуспевающим бизнесменом и воспитывала дочку Ольгу. Муж не скупился на роскошные подарки, дорогие автомобили и меховые шубы. Мужчина старался обеспечить жене безбедную жизнь, чтобы у неё не было никаких поводов для грусти. Однако, за внешним благополучием скрывалась внутренняя пустота.
В итоге молодая женщина приняла решение подать на развод и покинула супруга. Именно в этот непростой период Маликов поинтересовался у жены своего должника, нельзя ли познакомиться с той самой девушкой с фотографии. Хозяйка дома, испытывая неловкость из-за финансовых обязательств мужа, пообещала организовать встречу. Вскоре Дмитрий пригласил обеих дам на свой концерт в «Лужниках». А после выступления спутники встретились в ресторане. Музыкант пришёл на свидание с букетом цветов. Разговор сложился легко и непринуждённо. Сначала просто беседовали и узнавали друг друга лучше, затем стали видеться всё чаще, и постепенно дружба переросла в нечто большее. Однако официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в 2000 году, на тот момент Елене было 29 лет.
Конфликты, доходившие до рукоприкладстваДля посторонних их брак был образцовым — успешный артист и любящая жена. Но внутри этой красивой истории скрывалась совсем другая реальность. На сцене — улыбка и джентльменство, а дома — усталость, напряжение и срывы. Елена не скрывала: такое бывало часто. Особенно запомнился один скандальный эпизод. В день рождения Дмитрий отмечал праздник до глубокой ночи. Под утро мужчину привёз личный водитель, который буквально выносил артиста из машины.
Маликов был в нелепом виде: в блёстках и с помадой на лице. Супруга не выдержала и бросилась на мужа с кулаками. Дмитрий в ответ тоже дал сдачи, а после случившегося искренне раскаивался в этом поступке, утверждая, что ему очень стыдно. Артист не хотел поднимать руку на любимую женщину, но просто не сдержался.
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Сказались накопившиеся нервы и сильная усталость. Напряжение возникало не только между супругами, но и в общении с дочерью Стефанией. Отец всегда поддерживал наследницу в её творческих и модельных экспериментах, но разница поколений давала о себе знать. Когда между женой и Стешей вспыхивала перепалка, глава семейства, по собственному признанию, почти всегда вставал на сторону Елены, произнося при этом, что мама всегда права. Однако Дмитрий отлично понимает, что любимица обладает непростым характером, и поэтому она всегда стремится настоять на своём.
Дочь Маликова: бизнес, поклонники и тайнаСейчас Стефании Маликовой 26 лет. Девушка окончила МГИМО, получив специальность журналиста-международника. Однако работать по профессии не стала, а вместо этого она запустила собственный бренд одежды под названием DressByStesha. Бизнес оказался весьма успешным, а вот в личной жизни дочери Маликова не всё так гладко. В юности Стефания близко дружила с Арсением Шульгиным, сыном певицы Валерии. Позже в жизни наследницы знаменитого отца появился одноклассник Тимофей Муравин.
Затем за бизнеследи начал ухаживать Леонид Груздев, сын бывшего губернатора Тульской области. Кавалер задаривал избранницу цветами, и родители Стефании всерьёз подумали, что скоро сыграют свадьбу, но до загса дело не дошло. Буквально через пару недель Стеша намекнула публике на новый роман. На этот раз избранником предпринимательницы стал хоккеист Кирилл Капризов, выступающий в НХЛ за «Миннесоту». Осенью 2025 года обладатель 15 «Золотых Граммофонов» сделал неожиданное заявление. Певец сообщил, что его дочь собирается замуж в следующем году. При этом в интервью изданию «7 Дней.ru» композитор оговорился: «Она мне сказала, что в следующем году… Она сейчас ждёт свою любовь. Но любви пока нет».
Суррогатное материнство или ранняя беременностьВ сети активно обсуждают теорию о том, что младший сын Дмитрия Маликова, Марк, на самом деле является биологическим ребёнком старшей дочери пианиста, Стефании. Поводом для слухов послужило внешнее сходство мальчика с бывшим избранником девушки, Леонидом Груздевым, и несовпадение черт с официальными родителями. Якобы история с суррогатным материнством была придумана, чтобы скрыть раннюю беременность Стефании, которой на момент рождения малыша было 17 лет, и спасти её репутацию, однако официальных подтверждений этим домыслам нет.
«Она погибает»: психолог — о пугающей худобе Стефании МаликовойСтефания Маликова столкнулась с волной критики и беспокойства со стороны фанатов и психолога Вероники Степановой из-за своей пугающей худобы.
«К сожалению, Стеша Маликова зашла в анорексию. И печаль не только в том, что она погибает, а в том, что подобный пример заразителен», — заявила специалист.Подписчики и эксперты подозревают у девушки анорексию и призывают её остановиться. Несмотря на тревожные комментарии, Стефания игнорирует критику, продолжая вести роскошный образ жизни, жёстко ограничивать себя в еде и изнурять тренировками.
«Это выглядит не очень здорово»; «Стеша, перебор. Пожалуйста, больше не надо»; «Какая цель? Превратиться в спичку», — пишут интернет-пользователи.Несмотря на слухи, Дмитрий Маликов счастлив в роли отца и уже готовит младшего сына Марка к музыкальной карьере. Мальчик успешно учится, имеет разнообразные хобби и уже успел выступить на сцене вместе со звёздным папой, покорив сердца фанатов.