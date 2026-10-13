13 октября 2026, 14:19

Валентин Юдашкин (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)

Валентин Юдашкин — человек, чьи платья носили первые леди и голливудские звезды, чьи коллекции выставлялись в Лувре, а имя стало синонимом слова «кутюр» на постсоветском пространстве. Он основал Дом моды, пережил взлеты и падения, скандалы и болезни, а его уход в 2023 году оставил после себя не только империю, но и множество нераскрытых тайн. О том, каким был путь «русского Пьера Кардена», как сложилась его личная жизнь и что сегодня происходит с его наследием, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валентина Юдашкина Единственная любовь и дочь Юдашкина Скандалы и тени прошлого Семь лет борьбы с болезнью Кто получил империю Юдашкина



Биография Валентина Юдашкина

«Очень сложно говорить об учителе в моде. Учитель — это школа, похожесть. Главная наша задача — быть непохожим».

Единственная любовь и дочь Юдашкина

Галина и Марина Юдашкины (Фото: Instagram* @ gyudashkina)

«Папа сказал: "Делайте, что хотите". Но серьезные решения я все равно согласовывала с ним», — цитирует Галину издание Aif.ru.

Скандалы и тени прошлого

Галина и Валентин Юдашкины (Фото: Instagram* @ gyudashkina)

Семь лет борьбы с болезнью

Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев

Кто получил империю Юдашкина

Галина Юдашкина (Фото: Instagram* @ gyudashkina)

«Я хотела бы, чтобы мы развивались на Западе и на Востоке, повышали свою узнаваемость. Ведь даже когда мы показывались в Париже, большого количества продаж у нас там никогда не было. А сейчас я вижу огромные перспективы в Дубае», — говорит Галина.