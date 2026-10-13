Тайна убийства в семье, наследство в 50 млн долларов и долги модного дома: кому досталось наследство Валентина Юдашкина?
Валентин Юдашкин — человек, чьи платья носили первые леди и голливудские звезды, чьи коллекции выставлялись в Лувре, а имя стало синонимом слова «кутюр» на постсоветском пространстве. Он основал Дом моды, пережил взлеты и падения, скандалы и болезни, а его уход в 2023 году оставил после себя не только империю, но и множество нераскрытых тайн. О том, каким был путь «русского Пьера Кардена», как сложилась его личная жизнь и что сегодня происходит с его наследием, читайте в материале «Радио 1».
Биография Валентина ЮдашкинаВалентин Юдашкин родился в простой семье: отец Абрам Иосифович работал полировщиком в издательстве «Правда», мать Раиса Петровна трудилась в сфере бытового обслуживания. Страсть к моделированию проявилась у Валентина еще в школе — он рисовал эскизы прямо в тетрадях, делал выкройки и шил из всего, что попадалось под руку. Родители отнеслись к увлечению сына без восторга, считая профессию модельера не мужской, но Валентин настоял на своем и поступил в Московский индустриальный техникум на отделение моделирования костюма.
После армии он с красным дипломом окончил техникум и попал по распределению в Министерство бытового обслуживания на должность старшего художника. Преддипломную практику Юдашкин проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева — и это стало для него важной школой, хотя сам модельер позже подчеркивал:
«Очень сложно говорить об учителе в моде. Учитель — это школа, похожесть. Главная наша задача — быть непохожим».Переломным стал 1987 год, когда Юдашкин представил первую коллекцию «Русь изначальная» — 150 платьев, сочетавших русские мотивы со смелыми для того времени формами. Показ прошел в гостинице «Орленок», и после него о молодом дизайнере заговорила вся страна. Уже через год он основал фирму «Vali-Мода», а в 1991 году произошло то, что изменило его судьбу: коллекция «Фаберже», показанная на Неделе высокой моды в Париже, произвела фурор. Одно из платьев, напоминавшее яйцо Фаберже, было передано в Лувр, а Юдашкин стал первым россиянином, принятым в Синдикат высокой моды Парижа.
В 1993 году он основал Дом моды Valentin Yudashkin в Москве. Под его маркой выходили не только коллекции от-кутюр и прет-а-порте, но и аксессуары, очки, украшения, столовое серебро и фарфор. Юдашкин одевал олимпийскую сборную России в 1994 и 1996 годах, а в 2008-м разрабатывал военную форму для Министерства обороны.
Единственная любовь и дочь ЮдашкинаЛичная жизнь Валентина Юдашкина была на удивление стабильной для мира моды. Его единственной женой стала Марина Юдашкина, с которой он прожил более тридцати лет. Пара познакомилась, когда Валентину было всего девятнадцать, и с тех пор Марина оставалась его главной опорой и музой. В 1990 году у них родилась дочь Галина — единственный ребенок модельера.
Галина Юдашкина выросла в мире высокой моды, но долгое время не стремилась идти по стопам отца. Она получила образование, пробовала себя в разных сферах, однако, когда отец заболел, именно она встала у руля семейного бизнеса. Еще в 2014 году Галина стала креативным директором Дома моды, а с 2016-го фактически руководила брендом, пока Юдашкин боролся с болезнью.
«Папа сказал: "Делайте, что хотите". Но серьезные решения я все равно согласовывала с ним», — цитирует Галину издание Aif.ru.Галина вышла замуж за Петра Максакова — внука народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. У пары трое детей: старшие сыновья Анатолий и Аркадий, а также младшая дочь Агата. Сегодня Галина с семьей живет в Дубае, где развивает наследие отца.
Скандалы и тени прошлогоВалентин Юдашкин всегда старался держать свою репутацию безупречной, но были страницы биографии, которые он предпочитал не афишировать. Главная из них — трагедия в семье его отца. Абрам Юдашкин в 1987 году убил своего родного брата Леонида. Конфликт разгорелся из-за наследства — братья не поделили четыре сотки земли и родительский дом в Баковке. За сутки до судебного заседания Абрам ударил брата сапожным шилом, от чего тот скончался. Отца модельера осудили на десять лет строгого режима. Он освободился условно-досрочно в 1995 году, но прожил после этого всего три месяца, скончавшись от инфаркта.
Валентин разорвал все связи с отцом и родственниками по его линии, а о самой трагедии знали лишь несколько близких друзей. Журналисты пытались вытащить эту историю на поверхность еще при жизни модельера, но он отказывался отвечать на любые вопросы. По словам двоюродной сестры Юдашкина Элеоноры, Валентин «не любил отца, стыдился его, потому что сам был добрый, отзывчивый, не подлый». Главным человеком в своей жизни он считал маму Раису Петровну, которую поставил руководить отделом готового платья в своем Доме моды.
Другой громкий эпизод — скандал с актером Дмитрием Дюжевым на одном из показов. Актер был вынужден покинуть мероприятие после того, как, по сообщениям, позволил себе резкие высказывания. Сам Дюжев позже назвал эту историю «фарсом и подлостью», утверждая, что его «выгнали» несправедливо.
Семь лет борьбы с болезньюВ 2016 году Валентину Юдашкину поставили страшный диагноз — рак почки. Семь лет он боролся с болезнью, которая то отступала, то возвращалась вновь. Модельер продолжал работать, выпускал коллекции, появлялся на публике, но с каждым годом становилось очевидно, что болезнь берет свое. В 2021 году он перенес коронавирус, который серьезно подорвал его силы.
Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года в Москве, не дожив до своего 60-летия меньше пяти месяцев. Его похоронили на Троекуровском кладбище на «Аллее деятелей искусства», рядом с Зинаидой Кириенко и Борисом Грачевским.
Через год на могиле установили бронзовый памятник работы скульптора Андрея Ковальчука. Модельер изображен в полный рост, в любимом пиджаке с бантом, а у его ног — символы творчества: ножницы и ткань.
Кто получил империю ЮдашкинаПосле ухода Юдашкина его состояние, оценивавшееся в разные годы от 50 миллионов долларов и выше, перешло к трем женщинам: вдове Марине, дочери Галине и матери Раисе Петровне. Битвы за наследство не было — все юридические вопросы модельер решил еще при жизни, постепенно передавая управление бизнесом дочери.
В наследственную массу вошли: двухэтажный особняк с парком в Баковке, оцененный минимум в 220 миллионов рублей; квартира в Брюсовом переулке стоимостью около 160 миллионов; бутик в Вознесенском переулке, на реставрацию которого Юдашкин потратил 100 миллионов рублей; пентхаус в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, был продан после смерти модельера; и дом в Израиле, где живет мать кутюрье Раиса Петровна. Кроме того, Юдашкин был страстным коллекционером — в его особняке хранилось собрание антиквариата и живописи, представляющее значительную ценность.
Сегодня Дом моды Valentin Yudashkin переживает не лучшие времена. Бутик в Вознесенском переулке закрыт, а из некогда обширной империи на плаву остались лишь две компании — «Шанти» и «Димакс», специализирующиеся на производстве верхней одежды. Обе компании убыточны: «Шанти» ушла в минус на 6 миллионов рублей, «Димакс» потеряла 4,7 миллиона. Вдова модельера Марина Юдашкина, по данным налоговых органов, задолжала миллион рублей по обязательствам своих фирм.
Галина Юдашкина, однако, не сдается. Она перенесла центр развития бренда в Дубай, где открыла шоурум и активно работает с клиентами из стран Ближнего Востока. В 2023 году она провела показ новой коллекции haute couture в Дубае, посвятив его отцу, а в 2024-м представила коллекцию в Москве, вдохновленную акварелями петербургской художницы Ольги Кабаевой.
«Я хотела бы, чтобы мы развивались на Западе и на Востоке, повышали свою узнаваемость. Ведь даже когда мы показывались в Париже, большого количества продаж у нас там никогда не было. А сейчас я вижу огромные перспективы в Дубае», — говорит Галина.