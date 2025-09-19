Тайная дочь из Германии и бомжующая бывшая: шокирующая цена славы Кая Метова, которую платят его женщины
Пока звезда 90-х Кай Метов собирает полные залы, мать одного из его детей ночует на лестничной клетке. О том, где сейчас артист и как он живет после череды громких скандалов, расскажет «Радио 1».
Кай Метов: биография и карьера певцаКайрат (Кай) Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Москве в обычной советской семье, где царили строгость и военная дисциплина — его отец был кадровым офицером. Эта суровая атмосфера предопределила его ранние годы. С детства ему пришлось балансировать между школьной учёбой и интенсивными музыкальными занятиями. Родители видели в нём будущего виртуозного классического исполнителя, поэтому уже в пять лет мальчика отдали в музыкальную школу по классу скрипки.
Учителя действительно прочили ему блестящее будущее в академической музыке — он побеждал на престижных конкурсах, выступал на городских концертах, но сам Кайрат мечтал о чём-то большем. Его манила эстрада, энергия зрителей и громкие аплодисменты. Однако после школы планы пришлось отложить: по настоянию отца его ждала обязательная служба в армии. Но даже там он не расстался с музыкой. Служа в войсках, Кайрат проявил лидерские качества и создал ансамбль «Молодость», став его руководителем. Армия закалила его характер, но окончательно убедила: его истинное призвание — не казармы, а сцена.
Первые шаги на сцене: от Тамбова до всесоюзной славыПосле армии Метов устроился в Тамбовскую филармонию, где работал аранжировщиком и звукорежиссёром. Он прошёл путь через множество коллективов, набираясь опыта, но всегда понимал — его место не за пультом, а в луче софитов. Первые сольные записи — «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло» — прошли практически незамеченными.
Всё кардинально изменилось в 1993 году, когда он записал легендарную «Position №2». Песня мгновенно взорвала эфиры всех радиостанций, а клип, снятый на неё, безостановочно крутили на всех музыкальных телеканалах. Метов стал суперзвездой буквально в одночасье, символом новой эпохи и пионером отечественного европопа.
«Я не ожидал такого успеха. Это был как удар током — вчера ты никто, а сегодня тебя узнают на каждой улице», — вспоминал он позже.
За оглушительным успехом «Position №2» последовала череда не менее мощных хитов: «Вспомни меня», «А ты меня не поняла», «Снег моей души». Он также писал песни для таких титанов эстрады, как Филипп Киркоров и Маша Распутина, и собирал полные стадионы по всей стране. Однако в середине нулевых годов его звезда на mainstream-небосклоне начала постепенно угасать — волна новых молодых исполнителей и изменение музыкальных тенденций вытеснили его из постоянных эфиров.
Бурные страсти и семейные драмы: скандалы Кая МетоваЛичная жизнь артиста всегда была такой же бурной и эмоциональной, как и его творчество, и нередко становилась достоянием общественности. В 21 год Кай испытал первую сильную любовь. В обычном магазине он увидел 16-летнюю кассиршу Наталью и потерял голову. Молодые люди быстро поженились, и вскоре у них родилась дочь Кристина. Но семейная идиллия длилась недолго. Метов, воспитанный в строгости, бессознательно перенёс армейские принципы в семью и требовал от жены идеальности. Он патологически ревновал её к каждому взгляду, устраивал сцены, а затем надолго замкнулся в себе. Наталья не выдержала такого давления — брак распался.
Для эмоционального Кая развод стал тяжёлым ударом. У него случился глубокий нервный срыв, два месяца он провёл в больнице, и ещё полгода не мог прийти в себя. «Я просто лежал и смотрел в потолок, думая, что всё, конец. Но парадокс — именно тогда родились лучшие мои песни, полные боли», — признавался он позднее.
После развода Метов несколько лет избегал серьёзных отношений, полностью погрузившись в работу. Но в 1991 году, во время гастролей в Кемерово, произошла встреча, которая вызвала массу пересудов. Он познакомился с 15-летней Ольгой Филимонцевой — дочерью своего друга-музыканта. Он дождался, пока она окончит школу, а затем забрал её с собой в Москву. Девять лет они прожили вместе в гражданском браке, и в этих отношениях родилась его вторая дочь, Анастасия. Однако официально брак так и не был оформлен. «У меня развилась стойкая аллергия на женитьбу», — объяснял свою позицию Кай.
Позже у него завязался яркий и публичный роман с Анной Севериновой, которая в 8 лет пришла на его концерт, а в 23 — пришла в его жизнь. Но и эти отношения закончились громким скандалом: девушка дала несколько жёстких интервью, в которых заявила, что жизнь с Метовым была адом, а он сам едва не довёл её до гроба своими придирками и ревностью.
Отношения с матерью его сына Рика, Ольгой Поплавской, также оставили тяжёлый след. История получила огласку после репортажа в программе «Звёзды сошлись», где была показана шокирующая картина: Ольга, с которой у Кая есть общий сын, живёт в крайней нужде, работает официанткой в кафе на кладбище, злоупотребляет алкоголем и иногда ночует прямо на лестничной клетке в подъезде. Она жаловалась на нехватку любви и одиночество. Эта ситуация вызвала бурную дискуссию в обществе: многие сочли, что Метов, обеспечивающий своим детям безбедное будущее, морально обязан помочь женщине, родившей ему ребёнка, хотя юридических обязательств перед ней он не имеет.
Всего у Кая Метова трое детей: Кристина (от первого брака), Анастасия (от гражданского брака с Ольгой Филимонцевой) и Рик (от отношений с Ольгой Поплавской). Он всегда обеспечивал их материально, дал им прекрасное образование, но тщательно ограждал от назойливого внимания прессы.
Тайная дочь из Германии и новая любовь с разницей в 27 летВ 2023 году Метов сделал неожиданное признание, подтвердив слухи о ещё одном ребёнке. Оказалось, у него есть взрослая дочь Кристина (тёзка дочери от первого брака), которая живёт в Германии. Девушка никогда не афишировала своё родство со знаменитым отцом, сознательно избегая публичности, но недавно тайно прилетела на его юбилейный концерт в Кремль, что стало для него трогательным сюрпризом. «Я всегда старался быть другим отцом — не таким строгим, как мой. Я читал детям сказки на ночь, а не нотации», говорил Кай.
Сейчас сердце артиста занято. Рядом с ним уже более шести лет находится Анастасия Рожкова — успешная модель, танцовщица и бизнес-вумен, которая младше его на 27 лет. Несмотря на столь значительную разницу в возрасте, пара выглядит гармонично. Они вместе путешествуют, ведут светскую жизнь и поддерживают друг друга в проектах. Ходили слухи о том, что Кай сделал возлюбленной предложение, однако официально свои отношения пара так и не оформила. «Почему все думают, что если я сделал предложение, то должен немедленно кричать об этом на каждом углу?» — с улыбкой отшучивается от вопросов певец.
Кай Метов сегодняСейчас Кай Метов продолжает активно гастролировать по России и странам СНГ с программами, составленными из хитов 90-х, собирая полные залы благодарных поклонников. Он является частым и желанным гостем на различных телешоу, таких как «Суперстар!» или «Привет, Андрей!», где с ностальгией вспоминает звёздную эпоху.
Несмотря на статус «легенды ретро», артист не хочет останавливаться и продолжает экспериментировать: записывает новые песни, иногда неожиданные дуэты (как, например, с группой «А-Студио»), и старается оставаться в актуальной музыкаческой повестке. Осенью 2023 года артист отпраздновал свой 60-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он находится в прекрасной физической и творческой форме, строит грандиозные планы и полон энергии. Поклонники гадают, возможно, артист ещё удивит всех, став отцом в четвёртый раз.