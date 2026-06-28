28 июня 2026, 11:00

Стас Натанзон (Фото: Instagram** @stasnat)

Журналисту, телеведущему и блогеру, известному зрителям по репортажам на канале «Россия-24» и авторскому тревел-шоу «Погнали!», Стасу Натанзону 29 июня исполняется 39 лет. Этот коренной москвич прошел тернистый путь от репортера до одного из самых узнаваемых лиц федерального телевидения, а затем добровольно покинул политическую студию ради экзотических стран и миллионных просмотров на YouTube. Его карьера всегда была балансированием между жесткой новостной повесткой и искренним желанием рассказывать истории, а жизнь — между публичными скандалами и тщательно скрываемой личной жизнью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Стаса Натанзона Личная жизнь под грифом «секретно» Скандалы с участием журналиста Свобода творчества и проект «Погнали!»



Биография Стаса Натанзона

Стас Натанзон (Фото: Instagram** @stasnat)

Личная жизнь под грифом «секретно»

«Вообще, моя легенда, что они от белочки, а белочке отказывать нельзя. Иначе жена не разрешила бы так закармливать сладким ребенка. Только не выдавайте меня», — поделился журналист в интервью изданию «МК» в Башкортостане.

Скандалы с участием журналиста

Стас Натанзон (Фото: Instagram** @stasnat)

«Этот час мы проведём вместе с вами, чтобы те миллионы людей, которые по каким-то причинам не смогли выйти на площадь в своём родном городе, смогли это горе разделить вместе с нами со всеми. Так вместе ведь веселее».

Стас Натанзон (Фото: Instagram** @staspognaliofficial)

Свобода творчества и проект «Погнали!»