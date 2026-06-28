Тайная личная жизнь, громкие скандалы и отказ от кресла ведущего на «России 24»: как Стас Натанзон перезапустил карьеру на «Пятнице»?
Журналисту, телеведущему и блогеру, известному зрителям по репортажам на канале «Россия-24» и авторскому тревел-шоу «Погнали!», Стасу Натанзону 29 июня исполняется 39 лет. Этот коренной москвич прошел тернистый путь от репортера до одного из самых узнаваемых лиц федерального телевидения, а затем добровольно покинул политическую студию ради экзотических стран и миллионных просмотров на YouTube. Его карьера всегда была балансированием между жесткой новостной повесткой и искренним желанием рассказывать истории, а жизнь — между публичными скандалами и тщательно скрываемой личной жизнью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Стаса НатанзонаРодившийся 29 июня 1987 года в Москве Станислав Натанзон с детства знал, что его судьба связана со словом. Уже в школе он делал успешные шаги в журналистике, а будучи десятиклассником, вместе с друзьями вёл школьное радио. В середине 2000-х Стас окончил школу с серебряной медалью и поступил на факультет журналистики МГУ, однако, как он сам признавался, вуз разочаровал его обилием теории и отсутствием современной практики. Настоящие навыки он получил лишь во время стажировки в Нидерландах, где занимался новостями ежедневно. К слову, Натанзон владеет тремя языками помимо русского: английским, испанским и сербским.
В профессиональной среде Натанзон быстро зарекомендовал себя как универсальный солдат. Он начинал на радио, работал на «Дожде»* и РБК, но широкая известность пришла к нему в 2011 году с приходом на ВГТРК и канал «Россия-24». Здесь он прошел путь от репортера до ведущего новостей и заместителя руководителя экономического отдела. Казалось, карьера на федеральном канале предопределена. Однако, несмотря на успешную работу и модерацию крупных форумов, Стас решил покинуть политическую журналистику. Причиной стала усталость от студийной работы и желание реализовать авторский проект.
Личная жизнь под грифом «секретно»Вопреки публичности, личная жизнь Стаса Натанзона остается скрытой от посторонних глаз. Доподлинно известно лишь, что журналист женат и воспитывает дочь. Он не раскрывает имен, не показывает супругу и дочь в соцсетях, всячески ограждая их от внимания. Единственная умилительная деталь, которую он иногда озвучивает в интервью, касается семейного ритуала: из каждой зарубежной поездки Стас привозит дочке местные сладости.
«Вообще, моя легенда, что они от белочки, а белочке отказывать нельзя. Иначе жена не разрешила бы так закармливать сладким ребенка. Только не выдавайте меня», — поделился журналист в интервью изданию «МК» в Башкортостане.Эта закрытость порождает лишь больше слухов и догадок, делая его образ еще более загадочным на фоне медийной открытости других звезд.
Скандалы с участием журналистаКарьеру Натанзона на федеральном ТВ сложно назвать спокойной. Она изобиловала скандалами и неловкими эпизодами. Один из самых громких инцидентов связан с выходом в эфир программы «Пресс-конференция», где ведущий представил анонима в балаклаве как автора влиятельного Telegram-канала «Незыгарь»*. После эфира разразился скандал: настоящий администратор канала назвал это «интервью, которого не было», а личность человека в маске так и не была достоверно установлена.
Другой резонансный случай произошел во время освещения последствий теракта в метро Санкт-Петербурга. В прямом эфире Натанзон допустил чудовищную оговорку, сказав:
«Этот час мы проведём вместе с вами, чтобы те миллионы людей, которые по каким-то причинам не смогли выйти на площадь в своём родном городе, смогли это горе разделить вместе с нами со всеми. Так вместе ведь веселее».Позже ему пришлось публично извиниться за эту фразу, объяснив ее сильной усталостью.
Не обошлось и без профессиональных ошибок. В 2019 году в его сюжете об исторических неточностях в сериале «Чернобыль» были найдены ошибки. Журналист Илья Шепелин указал в соцсетях, что Натанзон неправ, заявляя, будто статью академика Валерия Легасова «Мой долг рассказать об этом…» напечатали в «Правде» ещё в 1987 году. На самом деле Легасов отправлял материал, но его не опубликовали при жизни учёного — статья вышла только после его самоубийства в 1988 году. В комментариях Натанзон согласился с замечанием: он написал, что взял информацию из чужого старого репортажа и не перепроверил, и пообещал извиниться в следующем материале.
А в 2020 году произошла публичная перепалка с коллегой Рафаэлем Сааковым. Поводом послужило название программы Натанзона «Голос Америки», которая, по его словам, была ироничным проектом. Сааков обвинил его в том, что ему должно быть стыдно, на что Натанзон жестко парировал, назвав «большим дном» работу в настоящем «Голосе Америки».
Свобода творчества и проект «Погнали!»Уйдя с «России 24», Стас Натанзон не исчез из эфира, а переформатировался. Его авторский YouTube-канал и проект «Погнали!», который в 2023 году начал выходить на телеканале «Пятница», обрели невероятную популярность, собрав более миллиона подписчиков. Натанзон сменил костюм и галстук на походную одежду и отправился в самые опасные и закрытые уголки планеты — от трущоб Индии и Нью-Йорка до Судана и КНДР. Его миссия — показывать не туристический глянец, а изнанку жизни, «честные истории людей».
Сейчас Натанзон продолжает развивать это направление. С февраля 2025 года он является соведущим Рады Замутти в новом тревел-проекте «Прекрасное далеко» на том же канале «Пятница», а также выступает его креативным продюсером. Он не планирует возвращаться в политическую студию. Журналистика для него по-прежнему любимое хобби.