Тайная свадьба, сын от Добровольской и 27 лет молчания: Порошина впервые показала фото с Бойко, а Куценко проговорился о том, что скрывали все

20 августа 2026, 15:49

Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Мария Порошина впервые после тайной свадьбы опубликовала совместное фото с Ярославом Бойко. Их экранный дуэт вызывал слухи ещё на съёмках, но актёры годами хранили молчание. Лишь после развода Бойко с женой спустя 24 года брака тайное стало явным. Почему пара скрывала свои отношения и что известно об их союзе сейчас — читайте в материале «Радио 1».





Содержание От экранного дуэта до реального брака: история любви, которую скрывали Евгения Добровольская, внебрачный сын и развод через 24 года. История Ярослава Бойко Порошина: страницы прошлого

От экранного дуэта до реального брака: история любви, которую скрывали



Мария Порошина и Ярослав Бойко (Фото: кадр из фильма «Всегда говори «всегда»)

«С Машей я знаком уже 27 лет. Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в «Щуку», окончила её. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори «Всегда», — цитирует слова актёра «СтарХит».

«А я к этим слухам отношусь спокойно: привык… Могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и её сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну, это повод поржать, что мы и делаем», — говорил артист в интервью.

«Ярослав к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (а он живёт за пределами России), ни малейшего отношения не имеет», — писала тогда «Барышева» в своих соцсетях.



Мария Порошина и Гоша Куценко (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — высказался Гоша Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».

Евгения Добровольская, внебрачный сын и развод через 24 года. История Ярослава Бойко

Изменяла мужу, родила от разных мужчин, а Шац** называл её психбольной и пускался во все тяжкие. Как сейчас живёт 60-летняя Татьяна Лазарева***



Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаёмся друзьями, все хорошо», — рассказал Ярослав в интервью изданию «СтарХит».

Порошина: страницы прошлого