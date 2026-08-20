Тайная свадьба, сын от Добровольской и 27 лет молчания: Порошина впервые показала фото с Бойко, а Куценко проговорился о том, что скрывали все
Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Мария Порошина впервые после тайной свадьбы опубликовала совместное фото с Ярославом Бойко. Их экранный дуэт вызывал слухи ещё на съёмках, но актёры годами хранили молчание. Лишь после развода Бойко с женой спустя 24 года брака тайное стало явным. Почему пара скрывала свои отношения и что известно об их союзе сейчас — читайте в материале «Радио 1».
От экранного дуэта до реального брака: история любви, которую скрывалиМария Порошина впервые после новости о тайной свадьбе опубликовала совместное фото с Ярославом Бойко. Снимок был сделан на юбилее кинокомпании «Феликс-фильм», которая в своё время занималась производством сериала «Всегда говори «всегда». Именно в этом проекте Порошина и Бойко сыграли главные роли.
Их экранный дуэт получился настолько достоверным, что слухи о романе между актёрами появились ещё на съёмках. Однако сами артисты на протяжении многих лет никак не комментировали эти домыслы. Они продолжали вместе сниматься, появляться на публике и поддерживать тёплые отношения.
«С Машей я знаком уже 27 лет. Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в «Щуку», окончила её. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори «Всегда», — цитирует слова актёра «СтарХит».На все пересуды о романах с коллегами Бойко реагировал с иронией.
«А я к этим слухам отношусь спокойно: привык… Могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и её сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну, это повод поржать, что мы и делаем», — говорил артист в интервью.Тем не менее спустя годы молва о Порошиной и Бойко вспыхнула с новой силой. Особенно активно их обсуждали в 2018 году, когда актриса ждала пятого ребёнка. Тогда именно звезду сериала «Каменская» называли одним из вероятных отцов будущего малыша. Порошина подобные предположения категорически опровергала.
«Ярослав к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (а он живёт за пределами России), ни малейшего отношения не имеет», — писала тогда «Барышева» в своих соцсетях.В тот же период стало известно о разводе Порошиной с актёром Ильёй Древновым после 17 лет совместной жизни. Спустя несколько месяцев после официального развода Порошина родила сына Андрея. Поскольку беременность протекала ещё в период формального брака, в первоначальных документах отцом ребёнка был записан Древнов. Однако впоследствии актёр инициировал судебную процедуру и добился юридического исключения своего имени из официальных бумаг.Новый виток обсуждений возник в 2024 году, когда на руке актрисы внимательные поклонники заметили кольцо. Эта деталь тут же породила полярные интерпретации: часть аудитории восприняла украшение как обычный аксессуар, тогда как другие усмотрели в нём намёк на перемены в семейном статусе. Ни Порошина, ни Бойко никак не отреагировали на этот ажиотаж, продолжая хранить молчание. Ещё большую интригу в ситуацию внёс бывший супруг актрисы Гоша Куценко, чьи публичные высказывания лишь подогрели медийные спекуляции. Он не скрывает, что одобряет выбор бывшей возлюбленной.
«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — высказался Гоша Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».
Евгения Добровольская, внебрачный сын и развод через 24 года. История Ярослава БойкоВ конце 90-х годов «майор ФСБ» познакомился с литовской танцовщицей и хореографом Рамуне Ходоркайте. В 1998 году пара поженилась, спустя год у них родился сын Максим. Со стороны семья казалась благополучной, но вскоре в жизни артиста произошла история, которая едва не разрушила брак.
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На съёмках «Подозрения» у Бойко вспыхнул роман с Евгенией Добровольской. В 2002 году она родила сына Яна. Все думали, что браку с режиссёром по пластике конец. Но вышло иначе: супруги решили сохранить семью, и в 2003 году у них родилась дочь Эмилия, а крёстным стал Олег Табаков. Ситуация изменилась в конце 2022 года: появилась информация, что Бойко и Ходоркайте запустили бракоразводный процесс после 24 лет брака. Новость ожидаемо породила новую волну домыслов. Пользователи и журналисты начали искать причины разрыва. Одни говорили о постоянной занятости актёра, съёмках и гастролях. Другие вспоминали давние скандалы и не исключали, что у исполнителя появилась другая женщина. Сам актёр эти предположения комментировать не стал.
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаёмся друзьями, все хорошо», — рассказал Ярослав в интервью изданию «СтарХит».В январе 2023 года брак был официально расторгнут.
Порошина: страницы прошлогоКуценко появился в жизни Марии в 16-летнем возрасте — они встретились на вступительных экзаменах в МХАТ. Гоша был старше и уже учился в вузе. Отношения развивались быстро, пара начала жить вместе, но брак не регистрировала. После рождения наследницы Полины Мария взяла паузу в учёбе, чтобы заниматься ребёнком.
Порошина и Гоша Куценко расстались через пять лет. Повзрослев, Полина пошла по стопам родителей и выбрала актёрскую профессию. Несмотря на расставание, Порошина и Куценко остались друзьями и не превращали разрыв в публичный конфликт. Спустя годы оба с уважением вспоминают время, проведённое вместе, и называют рождение дочери главным итогом этих отношений. Новым серьёзным этапом в жизни Марии Порошиной стал роман с актёром Ильёй Древновым. Молодые люди познакомились в театре «Ленком». О начале их отношений ходили разные слухи: по одной версии, артисты сначала просто дружили, по другой — чувства вспыхнули мгновенно. Вскоре влюблённые поженились. Их брак продлился почти 20 лет. Примечательно, что их союз объединил разные веры: Мария исповедует православие, а Илья — ислам. Семья казалась крепкой. У супругов родились три девочки — Серафима, Аграфена и Глафира. Мария продолжала сниматься, Илья работал в театре.
Со стороны их жизнь выглядела благополучной. Поэтому новость о разводе в 2018 году стала полной неожиданностью. После почти 17 лет брака супруги решили расстаться. Причины разрыва ни Порошина, ни Древнов раскрывать не стали. Позже актёр признавался, что сам не понимает, в какой момент всё пошло не так.
Вскоре после развода Мария снова оказалась в центре внимания: актриса родила сына. Этот период дался Порошиной нелегко. В интервью Борису Корчевникову кинодива признавалась, что после рождения пятого ребёнка особенно остро чувствовала одиночество. Главной опорой для неё всегда была мать, актриса Наталия Красноярская. Но в 2019 году заслуженную артистку Республики Южная Осетия постигла новая трагедия: мамы не стало.