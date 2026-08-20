Стало известно, какое наказание грозит экс-жене Моргенштерна* за долг по налогам

20 августа 2026, 18:06

Адвокат Жорин: уголовной ответственности для бывшей жены Моргенштерна* не будет

Дилара Зинатуллина (Фото: Telegram @dilalara753)

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что бывшей супруге рэпера Алишера Моргенштерна* Диларе Зинатуллиной грозит административный штраф за задолженность по налогам на рекламу.





В беседе с NEWS.ru защитник уточнил, что закон квалифицирует такое нарушение без уголовного наказания.

«Рекламораспространители и ряд других участников рекламного рынка обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от соответствующего дохода. Нарушение требований законодательства может квалифицироваться в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Она предусматривает штраф для граждан 2–2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–20 тыс. рублей, для юридических лиц — 100–500 тыс. рублей», — сообщил адвокат.