Стало известно, какое наказание грозит экс-жене Моргенштерна* за долг по налогам
Адвокат Жорин: уголовной ответственности для бывшей жены Моргенштерна* не будет
Адвокат Сергей Жорин сообщил, что бывшей супруге рэпера Алишера Моргенштерна* Диларе Зинатуллиной грозит административный штраф за задолженность по налогам на рекламу.
В беседе с NEWS.ru защитник уточнил, что закон квалифицирует такое нарушение без уголовного наказания.
«Рекламораспространители и ряд других участников рекламного рынка обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от соответствующего дохода. Нарушение требований законодательства может квалифицироваться в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Она предусматривает штраф для граждан 2–2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–20 тыс. рублей, для юридических лиц — 100–500 тыс. рублей», — сообщил адвокат.Отмечается, что долг Дилары превысил 100 тысяч рублей, тогда как её доход за тот же промежуток времени составил порядка 3,3 млн рублей.