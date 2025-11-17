Тайная свадьба, внебрачный сын и воскресшая мать: Чем закончилась битва за миллионы солиста «Иванушек International» Олега Яковлева
Олег Яковлев — яркая и трагическая фигура отечественной эстрады. Его путь от театрального актёра до солиста легендарных «Иванушек International» мог бы стать историей успеха, но обернулся драмой. О взлётах, падениях и причинах раннего ухода артиста читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь ЯковлеваОлег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в монгольском городе Чойбалсан. Его творческая биография началась далеко от сцены поп-музыки. Олег получил актерское образование: сначала в Иркутском театральном училище по специальности «актер театра кукол», а затем в ГИТИСе (мастерская Людмилы Касаткиной). После окончания института его приняли в театр Армена Джигарханяна.
Поворотным моментом в его судьбе стал 1998 год. Узнав о том, что группа «Иванушки International» ищет замену Игорю Сорину, Яковлев отправил продюсеру Игорю Матвиенко кассету со своим вокалом. Его прослушали и приняли в коллектив. Первое время новому солисту пришлось несладко: поклонницы Сорина освистывали его на концертах, а однажды даже избили. Ситуация изменилась с выходом хита «Тополиный пух», который стал его визитной карточкой. В составе «золотого» трио (вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым) Яковлев записал все главные хиты группы и провел 15 успешных лет на сцене.
Уход из группы и сольная карьераВ 2012 году Яковлев принял решение начать сольную карьеру, а в 2013 году официально покинул «Иванушек International». Как отмечали некоторые источники, на это решение повлияла его сожительница, которая убеждала его, что он заслуживает большего. Продюсер Игорь Матвиенко отнесся к уходу с пониманием и даже разрешил Олегу исполнять на концертах хиты «Иванушек», где звучал его голос.
Однако сольная карьера не принесла ему ожидаемого успеха. С 2013 по 2017 год он выпустил около 15 песен, но они не смогли повторить популярность хитов «Иванушек». На концертах публика по-прежнему ждала в основном старые, знакомые песни. По данным СМИ, на этом непростом жизненном этапе певец стал злоупотреблять алкоголем, что переросло в серьезную зависимость.
Болезнь и смерть артиста Олега ЯковлеваВ конце июня 2017 года состояние здоровья Олега Яковлева резко ухудшилось. Его госпитализировали в одну из московских больниц и поместили в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония». Болезнь развилась на фоне хронического цирроза печени, вызванного алкоголем. Утром 29 июня 2017 года сердце 47-летнего певца остановилось. Прощание с артистом состоялось в некрополе Троекуровского кладбища, где его прах предали земле.
Война за наследствоПосле смерти Олега Яковлева развернулась затяжная борьба за его наследство, в которую оказались вовлечены гражданская жена, друг, племянница и даже люди, чьи родственные связи с певцом не были подтверждены. Основой для всех последующих споров стало завещание, составленное Олегом Яковлевым. Согласно этому документу, всё его имущество, оценённое примерно в 200 миллионов рублей, распределили между двумя людьми.
Роман Радов – близкий друг певца со времён учёбы в ГИТИСе. Ему, согласно завещанию, отошли три объекта недвижимости в Москве, включая квартиру на Дербеневской набережной. Племянница артиста, Татьяна Яковлева, должна была унаследовать остальное имущество, включая недвижимость в Санкт-Петербурге, Болгарии и Черногории, а также автомобили и банковские счета.
При этом в завещании не упомянули Александру Куцевол, гражданскую жену Яковлева, которая прожила с ним несколько лет и занималась продвижением его сольной карьеры. Поскольку их брак официально не зарегистрирован, у нее не оказалось законных прав на обязательную долю в наследстве. Куцевол не смирилась с волей покойного и начала активную борьбу за имущество, в частности, за четырехкомнатную квартиру в Москве, где она продолжала проживать.
Александра утверждала, что они с Яковлевым тайно поженились в Сербии в 2012 году, и предоставляла соответствующие документы. Однако проверка, инициированная племянницей Татьяной, показала, что в реестрах сербского ЗАГСа запись об этом браке отсутствует, и суд признал предоставленные свидетельства недействительными. После этого бывшая сожительница пыталась добиться через суд признания того, что певец составлял завещание не в здравом уме, однако и эта попытка не увенчалась успехом.
Тем временем Роман Радов, ссылаясь на свое право собственности, инициировал процесс выселения Александры Куцевол из квартиры. Этот процесс оказался долгим и сложным. По данным на май 2021 года, Куцевол все же была вынуждена покинуть апартаменты, но, по некоторым сведениям, вывезла оттуда часть личных вещей и предметов искусства, принадлежавших Яковлеву.
Появление лже-родственниковНа фоне борьбы за многомиллионное наследство появились люди, заявлявшие о своих родственных связях с покойным. В телевизионном шоу объявился молодой человек по имени Игорь Яковлев, назвавшийся сыном певца. Однако последующая генетическая экспертиза (ДНК) установила, что он на самом деле является сыном племянницы Татьяны Яковлевой. Выяснилось, что Олег Яковлев знал об этом, дал мальчику свое отчество и фамилию и относился к нему как к родному, но биологическим отцом не был.
Спустя полтора года после смерти артиста объявилась женщина по имени Масхуда Минидарова, утверждавшая, что она – его мать, которую все считали умершей. Ее заявления не нашли подтверждения и были встречены с большим скепсисом окружением Яковлева.