28 июня 2026, 16:40

Олег Яковлев (Фото: скриншот д/ф «Олег Яковлев. Чужой» ТК ТВЦ)

Олег Яковлев — имя, которое у миллионов россиян прочно ассоциируется с эпохой 90‑х и золотыми хитами «Иванушек International». Его мягкий тембр, узнаваемая манера и харизма сделали его одним из самых любимых участников культовой группы. Но за фасадом успеха скрывалась непростая судьба: резкие повороты карьеры, громкие скандалы и внезапный уход из жизни, который потряс поклонников. 29 июня — день, когда страна вспоминает артиста: эту дату в 2017 году его не стало. О взлётах, падениях и наследии Олега Яковлева — в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь Яковлева Уход из группы и сольная карьера Болезнь и смерть артиста Олега Яковлева Война за наследство Появление лже-родственников



Творческий путь Яковлева



Олег Яковлев,Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев (Фото: скриншот д/ф «Олег Яковлев. Чужой» ТК ТВЦ)

Уход из группы и сольная карьера

Олег Яковлев (Фото: скриншот д/ф «Олег Яковлев. Чужой» ТК ТВЦ)

Болезнь и смерть артиста Олега Яковлева

Фото: скриншот д/ф «Олег Яковлев. Чужой» ТК ТВЦ

Война за наследство

Олег Яковлев и Александра Куцевол (Фото: скриншот д/ф «Олег Яковлев. Чужой» ТК ТВЦ)

Появление лже-родственников