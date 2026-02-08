Измены Смольянинова*, травля в сети и тайный брак: с кем нашла свое счастье звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова?
Актрисе Дарье Мельниковой, знакомой миллионам по образу бунтарки Жени Васнецовой из культовых «Папиных дочек», 9 февраля исполняется 34 года. Её путь — это история не просто звезды детского ситкома, а путь женщины, прошедшей через оглушительную славу, личные трагедии, публичные скандалы и нашедшей долгожданный покой. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Дарьи Мельниковой
Дарья Мельникова родилась в Омске, в семье, где царила наука, а не искусство: отец работал на нефтеперерабатывающем комбинате, а мама преподавала физику в университете. Её детство на окраине города она сама описывает как время, когда «скучно, нечего делать», и только занятия в театральной, а затем и в танцевальной студии «Джаз-модерн» стали спасительным выходом из обыденности.
Судьбоносным стал 2006 год: выступление её коллектива на фестивале в детском лагере «Орлёнок» привлекло внимание режиссёра Юрия Морозова. Он предложил 14-летней Даше главную роль в фильме «Золушка 4×4. Всё начинается с желаний», и эта работа, увенчанная двумя кинонаградами, стала билетом в большую жизнь. Едва начавшись, карьера тут же совершила головокружительный кульбит. Мельникову практически случайно пригласили на кастинг «Папиных дочек» — «мне дали мяч — и все! Пять лет рабства!» — с улыбкой вспоминала она. Роль Жени Васнецовой сделала её кумиром подростков, но и наложила жёсткие рамки амплуа «пацанки».
Серьёзным вызовом для актрисы стала драма «Стальная бабочка» (2012), где она сыграла беспризорницу Чуму. Мельникова с блеском справилась, получив премию «Самая перспективная актриса» и доказав, что способна на глубокие драматические роли. Окончив в 2013 году Щепкинское училище, она была принята в труппу Театра им. Ермоловы, где блестяще играла Джульетту, Антигону и других сложных героинь.
Её фильмография сегодня насчитывает более 50 работ. Она сознательно избегала участи «заложницы одной роли», выбирая проекты разного калибра: от военной драмы «Крепкая броня» (механик-водитель танка) до мистического триллера «Синдром» и грандиозного успеха 2023 года — сериала «Король и Шут», где она сыграла жену Михаила Горшенева. Эта работа, ставшая самым популярным сериалом на «Кинопоиске», вновь утвердила её статус звезды первой величины.
Личная жизнь актрисы
Дарья Мельникова — одна из тех актрис, которые редко делятся подробностями своей личной жизни. В 2013 году актриса сообщила общественности о своём бракосочетании с Артуром Смольяниновым*. Актеры познакомились во время съемок проекта «Гетеры майора Соколова». Избранник актрисы был старше ее на 9 лет, но это не помешало актерам создать семью. После свадьбы Дарья взяла фамилию мужа, что является большой редкостью в актерской среде. Свою девичью фамилию актриса оставила в качестве сценического псевдонима.
В октябре 2015 года у Дарьи Мельниковой родился сын, которого пара назвала в честь отца — Артуром, а в декабре 2018 года — ещё один ребенок, сын Марк. Материнство трудно далось актрисе, после первой беременности Дарья долгое время находилась в депрессии, а Артур Смолянинов* в это время увлекался алкоголем и завел женщину на стороне. После второй беременности отношения между супругам незадолго стали теплее, но когда Марку исполнилось 3 года, любовь окончательно угасла. В 2021 году супруги официально развелись. А после начала СВО Смолянинов* встал на сторону Украины и вовсе уехал из России.
В ноябре 2023 года, во время светской премьеры сериала «Волшебный участок», папарацци запечатлели Мельникову в компании нового ухажера. И только спустя полгода актриса сообщила, что тайно вышла замуж за актёра Романа Набатова и стала мамой в третий раз. В отличие от первого, этот брак она выстраивает как тихую, но надёжную гавань, ограждая семью от излишнего внимания. В интервью она с теплом говорит о новой главе жизни, подчёркивая, что «для меня многодетность — это какой-то бонус от жизни».
Как скандалы экс-супруга едва не сломали карьеру МельниковойСамые тяжёлые и публичные испытания обрушились на Дарью уже после развода. В 2022 году Артур Смольянинов*, эмигрировав, начал давать откровенные и резкие интервью с критикой в адрес России. Эти заявления, вкупе с его статусом иноагента, моментально сделали бывшую жену мишенью для агрессии.
Продюсеры стали опасаться работать с актрисой, чьё имя ассоциировалось со скандалом. По некоторым данным, именно из-за этого в первоначальных планах на перезапуск «Папиных дочек» её героини не было. Мельниковой пришлось «залечь на дно»: она закрыла комментарии в соцсетях и молча сносила шквал хейта, обрушившийся ни за что. В одном из редких интервью YouTube-канала Popcake она твёрдо обозначила свою позицию:
«Я именно сейчас как никогда ощутила потребность в русской культуре и необходимость быть нужной в этом месте, где мы есть».
Это был период борьбы не только за репутацию, но и за элементарное финансовое благополучие: оставаясь в России с двумя детьми и ипотекой, ей приходилось работать без остановки.
Дарья Мельникова сейчасСегодня Дарья Мельникова живёт в ритме, который сама называет «счастливым хаосом». Она вместе с мужем Романом Набатовым и тремя детьми — двумя сыновьями и маленькой дочерью Лизой — создала крепкую семью. Набатов, «человек системный», по словам Дарьи, сам выстроил отношения с её старшими сыновьями.
«Он быстро взял детей, быстро повез их куда-то… У него была мотивация, он хотел быть частью нашей семьи», — цитирует актрису издание Eg.ru.
Мельникова не пользуется постоянной няней, предпочитая брать младшую дочь на съёмки, за что в шутку получила от Фёдора Бондарчука предложение выделить «вагон для семьи». Её карьера вновь на подъёме. После успеха «Короля и Шута» в 2024 году стартовали съёмки продолжения — фэнтези-мюзикла «Король и Шут. Навсегда». В 2025 году зрители увидели её в новых сезонах и фильмах: «Папины дочки. Новые» и полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась», где она вновь играет повзрослевшую Женю Васнецову, фантастическая лента «Планета» и второй сезон фэнтези-сериала «Волшебный участок».
Пройдя через огонь публичных испытаний, Дарья Мельникова не просто выстояла. Она обрела новый, зрелый вкус к жизни, где профессиональная реализация гармонично сплетается с тихим, но таким крепким семейным счастьем.