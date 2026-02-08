08 февраля 2026, 13:49

Дарья Мельникова (Фото: Instagram** @melnikovadsh)

Актрисе Дарье Мельниковой, знакомой миллионам по образу бунтарки Жени Васнецовой из культовых «Папиных дочек», 9 февраля исполняется 34 года. Её путь — это история не просто звезды детского ситкома, а путь женщины, прошедшей через оглушительную славу, личные трагедии, публичные скандалы и нашедшей долгожданный покой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дарьи Мельниковой Личная жизнь актрисы Как скандалы экс-супруга едва не сломали карьеру Мельниковой Дарья Мельникова сейчас



Биография Дарьи Мельниковой

Личная жизнь актрисы

Дарья Мельникова (Фото: Instagram** @melnikovadsh)

Как скандалы экс-супруга едва не сломали карьеру Мельниковой

Дарья Мельникова (Фото: Instagram** @melnikovadsh)

«Я именно сейчас как никогда ощутила потребность в русской культуре и необходимость быть нужной в этом месте, где мы есть».

Дарья Мельникова сейчас

Дарья Мельникова и Роман Набатов (Фото: Instagram** @melnikovadsh)

«Он быстро взял детей, быстро повез их куда-то… У него была мотивация, он хотел быть частью нашей семьи», — цитирует актрису издание Eg.ru.