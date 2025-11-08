Тайный роман на шоу «Танцы со звездами», брошенный первый супруг и пятеро детей: Телеведущей Марии Ситтель 50 лет
Мария Ситтель является одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения, телеведущей, чей профессиональный путь служит примером целеустремленности и многогранного таланта. На протяжении более двух десятилетий она остается надежным проводником новостей и значимых общественных событий для миллионов зрителей. Подробнее о жизни звезды эфира читай в материале «Радио 1».
Ранние годыМария Эдуардовна Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. С самого детства Мария демонстрировала тягу к знаниям и разностороннее развитие. Она училась в Пензенском медицинском лицее, однако после его окончания в 1993 году её профессиональные интересы сместились, и она поступила в Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского, выбрав специализацию «биология и химия».
Этот выбор, казалось бы, окончательно определял её будущее в сфере образования или науки. Но внутренняя многогранность личности требовала иного применения. Позже, уже будучи состоявшимся профессионалом, Мария получила еще одно высшее образование во Всероссийском финансово-экономическом институте по направлению «финансы и кредит».
Становление будущей звездыПоворотным моментом, определившим судьбу Марии, стал 1997 год. Именно тогда она начала свою телевизионную карьеру на пензенском канале «Наш дом» в программе «Музыкальный сувенир». Этот скромный старт стал первой ступенью на пути к национальному признанию. Уже в 1998 году она перешла на телеканал «Экспресс», где работала корреспондентом, а затем и ведущей новостей. С 1999 года Ситтель начала работать в ГТРК «Пенза», набираясь опыта в государственной телерадиокомпании.
В 2001 году талантливая журналистка получила свой шанс на федеральном уровне. 24 сентября она впервые вышла в эфир в качестве ведущей новостной программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Её уверенная манера держаться в кадре, четкая дикция и глубокая работоспособность быстро были замечены и зрителями, и руководством. Уже в сентябре 2003 года она заменила Сергея Брилева в качестве постоянного ведущего ночного выпуска новостей.
Личная жизнь СиттельМария Ситтель всегда старалась держать свою личную жизнь в тени от любопытных глаз. Она умело разграничивала свою публичную карьеру и приватную сферу. Однако известно, что путь к семейному счастью был для неё не всегда простым.
В первый раз Мария вышла замуж, когда ей едва исполнилось 20 лет. Этот союз был какое-то время счастливым, но когда карьера телеведущей начала набирать обороты, отношения супругов сошли на нет. Финальной точкой в браке стало приглашение Ситтель в Москву. Муж отказался ехать, и тогда Ситтель разорвала отношения и отправилась работать в столицу. После развода Мария оказалась в сложной ситуации, поскольку ей пришлось одной воспитывать дочь Александру, родившуюся в первом браке. Этот период стал для неё настоящим испытанием, требующим совмещения напряженной работы на телевидении с многочисленными заботами матери-одиночки.
«Мы с Дашей о нем ничего не знаем и после развода с ним не виделись», — цитирует Ситтель yamal-media.ru.
Новое счастье Мария обрела с бизнесменом Александром Терещенко. Пара познакомилась во время отпуска на Кипре, и курортный роман перерос в серьезные отношения. В этом браке, заключенном в 2009 году, телеведущая нашла не только любящего супруга, но и надежного партнера, разделяющего её ценности. Вместе они воспитывают пятерых детей. В 2013 году у пары родился сын Иван, а затем на свет появились Савва, Николай и Екатерина.
Мария неоднократно в немногословных интервью подчеркивала, что семья является её главной опорой и источником вдохновения. Несмотря на колоссальную занятость в эфирах и на съемках, она находит время для воспитания детей и поддержания домашнего уюта.
«Жених» на шоу «Танцы со звездами»В 2006 году Мария Ситтель вместе с партнёром Владиславом Бородиновым стала победительницей первого сезона шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Публика с первых выпусков проекта была уверена: между Марией Ситтель и Владиславом Бородиновым вспыхнул роман. Этому способствовала сама атмосфера их выступлений — полная страсти и взаимного понимания.
Даже их одинаковые кольца с надписью «Спаси и сохрани», замеченные в одном из эфиров, были восприняты как доказательство тайного венчания. Однако сами участники проекта отношения не подтверждали, заявляя, что между ними были исключительно дружеские и рабочие связи.