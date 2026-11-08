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Несложившийся первый брак, слухи о романе на шоу «Танцы со звездами» и санкции ЕС: с кем ведущая «Вестей» Мария Ситтель обрела женское счастье?

Мария Ситтель (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Мария Ситтель является одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения, телеведущей, чей профессиональный путь служит примером целеустремленности и многогранного таланта. На протяжении более двух десятилетий она остается надежным проводником новостей и значимых общественных событий для миллионов зрителей. Подробнее о жизни звезды эфира читай в материале «Радио 1».




Биография Марии Ситтель

Мария Эдуардовна Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. С самого детства Мария демонстрировала тягу к знаниям и разностороннее развитие. Она училась в Пензенском медицинском лицее, однако после его окончания в 1993 году её профессиональные интересы сместились, и она поступила в Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского, выбрав специализацию «биология и химия».

Этот выбор, казалось бы, окончательно определял её будущее в сфере образования или науки. Но внутренняя многогранность личности требовала иного применения. Позже, уже будучи состоявшимся профессионалом, Мария получила еще одно высшее образование во Всероссийском финансово-экономическом институте по направлению «финансы и кредит».

Становление будущей звезды

Мария Ситтель (Фото: медиасток.рф)
Поворотным моментом, определившим судьбу Марии, стал 1997 год. Именно тогда она начала свою телевизионную карьеру на пензенском канале «Наш дом» в программе «Музыкальный сувенир». Этот скромный старт стал первой ступенью на пути к национальному признанию. Уже в 1998 году она перешла на телеканал «Экспресс», где работала корреспондентом, а затем и ведущей новостей. С 1999 года Ситтель начала работать в ГТРК «Пенза», набираясь опыта в государственной телерадиокомпании.

В 2001 году талантливая журналистка получила свой шанс на федеральном уровне. 24 сентября она впервые вышла в эфир в качестве ведущей новостной программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Её уверенная манера держаться в кадре, четкая дикция и удивительная работоспособность быстро были замечены и зрителями, и руководством. Уже в сентябре 2003 года она заменила Сергея Брилева в качестве постоянного ведущего вечернего выпуска новостей.

В 2005 году она получила ТЭФИ как лучшая ведущая новостей, в 2007-м — орден Дружбы, а в 2026-м была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Личная жизнь Ситтель

Мария Ситтель всегда старалась держать свою личную жизнь в тени от любопытных глаз. Она умело разграничивала свою публичную карьеру и приватную сферу. Однако известно, что путь к семейному счастью был для неё не всегда простым.

В первый раз Мария вышла замуж, когда ей едва исполнилось 20 лет. Этот союз был какое-то время счастливым, но когда карьера телеведущей начала набирать обороты, отношения супругов сошли на нет. Финальной точкой в браке стало приглашение Ситтель в Москву. Муж отказался ехать, и тогда Ситтель разорвала отношения и отправилась работать в столицу. После развода Мария оказалась в сложной ситуации, поскольку ей пришлось одной воспитывать дочь Александру, родившуюся в первом браке. Этот период стал для неё настоящим испытанием, требующим совмещения напряженной работы на телевидении с многочисленными заботами матери-одиночки.
«Мы с Дашей о нем ничего не знаем и после развода с ним не виделись», — цитирует Ситтель Yamal-media.ru.
Мария Ситтель (Фото: скриншот т/п «Вести» ТК «Россия-1»)
Новое счастье Мария обрела с бизнесменом Александром Терещенко. Пара познакомилась во время отпуска на Кипре, и курортный роман перерос в серьезные отношения. В этом браке, заключенном в 2009 году, телеведущая нашла не только любящего супруга, но и надежного партнера, разделяющего её ценности. Вместе они воспитывают пятерых детей. В 2013 году у пары родился сын Иван, а затем на свет появились Савва, Николай и Екатерина.

Мария неоднократно в немногословных интервью подчеркивала, что семья является её главной опорой и источником вдохновения. Несмотря на колоссальную занятость в эфирах и на съемках, она находит время для воспитания детей и поддержания домашнего уюта.

«Жених» на шоу «Танцы со звездами»

В 2006 году Мария Ситтель вместе с партнёром Владиславом Бородиновым стала победительницей первого сезона шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Публика с первых выпусков проекта была уверена: между Марией Ситтель и Владиславом Бородиновым вспыхнул роман. Этому способствовала сама атмосфера их выступлений — полная страсти и взаимного понимания.

Даже их одинаковые кольца с надписью «Спаси и сохрани», замеченные в одном из эфиров, были восприняты как доказательство тайного венчания. Однако сами участники проекта отношения не подтверждали, заявляя, что между ними были исключительно дружеские и рабочие связи.

Санкции как «высокая оценка»

Мария Ситтель (Фото: Telegram @ maria_sittel)
В январе 2026 года Европейский союз включил Марию Ситтель в санкционный список. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и блокировку активов в европейских банках. Реакция телеведущей оказалась мгновенной и в её фирменном стиле — спокойной, почти ироничной. В своём Telegram-канале она написала:

«Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Так что живём дальше, работаем дальше. А европейцев ждём в гости».
Эта фраза мгновенно разошлась по российским СМИ и стала едва ли не самым цитируемым высказыванием телеведущей за год.

Примечательно, что санкции совпали с другим важным событием в жизни звезды эфира: в 2025 году Ситтель возглавила Союз женщин России, а в апреле 2026-го указом президента была включена в новый состав Общественной палаты РФ по президентской квоте. Сама она объяснила это решение просто:
«Журналистика научила меня слушать и слышать. А когда ты сама становишься мамой пятерых детей, общественная деятельность перерастает из выбора в естественную потребность помогать другим».

Мария Ситтель сегодня

На сегодняшний день Мария Ситтель остается одной из ключевых фигур на российском информационном поле. После небольшого перерыва, 14 мая 2018 года, она триумфально вернулась в программу «Вести», а с 2019 года ведет выпуск «Вести в 20:00». Её авторитет, сформированный десятилетиями безупречной работы, делает её голос одним из самых узнаваемых и доверительных для миллионов зрителей. Помимо основной работы, Ситтель является преподавателем в Высшей школе телевидения в Останкино, где передает свой богатейший опыт и знания будущим журналистам.
Елена Генералова

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