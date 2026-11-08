08 ноября 2026, 14:01

Мария Ситтель (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Мария Ситтель является одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения, телеведущей, чей профессиональный путь служит примером целеустремленности и многогранного таланта. На протяжении более двух десятилетий она остается надежным проводником новостей и значимых общественных событий для миллионов зрителей. Подробнее о жизни звезды эфира читай в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Ситтель Становление будущей звезды Личная жизнь Ситтель «Жених» на шоу «Танцы со звездами» Санкции как «высокая оценка» Мария Ситтель сегодня



Биография Марии Ситтель

Становление будущей звезды

Мария Ситтель (Фото: медиасток.рф)

Личная жизнь Ситтель

«Мы с Дашей о нем ничего не знаем и после развода с ним не виделись», — цитирует Ситтель Yamal-media.ru.

Мария Ситтель (Фото: скриншот т/п «Вести» ТК «Россия-1»)

«Жених» на шоу «Танцы со звездами»

Санкции как «высокая оценка»

Мария Ситтель (Фото: Telegram @ maria_sittel)

«Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Так что живём дальше, работаем дальше. А европейцев ждём в гости».

«Журналистика научила меня слушать и слышать. А когда ты сама становишься мамой пятерых детей, общественная деятельность перерастает из выбора в естественную потребность помогать другим».

Мария Ситтель сегодня