Тайное предложение Дубовицкой, отказ от «Блестящих» и роман с соперницей Жанны Фриске: куда исчез Геннадий Ветров после громкого развода

31 августа 2026, 20:48

Геннадий Ветров (Фото: Инстаграм* @genvetrov)

Звезда «Аншлага» и кумир 90-х Геннадий Ветров — человек, который знал, как рассмешить всю страну. Его коронная фраза «А кто это тут у нас такой красивый?» была у всех на слуху. На телевидение артист попал после смелого звонка Регине Дубовицкой. А в 2024 году неожиданно вышел на сцену Comedy Club в компании Петросяна и Гальцева. Но за яркой карьерой скрывалась история, полная крушений. Почему пародист исчез из эфира и как живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Семь лет, «Заговор курильщиков» и дорога длиной в десятилетия Москва, «Аншлаг» и один смелый разговор: с чего всё началось От чего отказалась третья жена Ветрова ради семьи и к чему это привело Что случилось с эстрадным юмором и как на это отреагировал Ветров Любовь, вспыхнувшая на высоте

Семь лет, «Заговор курильщиков» и дорога длиной в десятилетия



Геннадий Ветров с отцом (Фото: Инстаграм* @genvetrov)

Москва, «Аншлаг» и один смелый разговор: с чего всё началось



Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Збруев, Караченцов и алкоголь: как Светлана Савелова потеряла карьеру, любовь и жизнь из-за роковой страсти

От чего отказалась третья жена Ветрова ради семьи и к чему это привело



Сосо Павлиашвили (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Что случилось с эстрадным юмором и как на это отреагировал Ветров



Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Любовь, вспыхнувшая на высоте