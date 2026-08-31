Тайное предложение Дубовицкой, отказ от «Блестящих» и роман с соперницей Жанны Фриске: куда исчез Геннадий Ветров после громкого развода
Звезда «Аншлага» и кумир 90-х Геннадий Ветров — человек, который знал, как рассмешить всю страну. Его коронная фраза «А кто это тут у нас такой красивый?» была у всех на слуху. На телевидение артист попал после смелого звонка Регине Дубовицкой. А в 2024 году неожиданно вышел на сцену Comedy Club в компании Петросяна и Гальцева. Но за яркой карьерой скрывалась история, полная крушений. Почему пародист исчез из эфира и как живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Семь лет, «Заговор курильщиков» и дорога длиной в десятилетияГеннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года в Макеевке Донецкой области. Его отец, Анатолий Иванович, в молодости трудился шахтёром и мастером бетонного цеха, а затем переквалифицировался в парикмахера. Мать, Валентина Фёдоровна, работала бухгалтером. Артистов в семье не было, но будущий юморист с детства тянулся к творчеству: занимался музыкой, театром, шахматами и хором. В семь лет Геннадий вместе с друзьями снял свой первый фильм «Заговор курильщиков», где выступил одновременно как актёр и режиссёр. В школе мальчик учился хорошо, играл на баяне и рисовал стенгазеты. Получив аттестат, Ветров поступил в Макеевский инженерно-строительный институт, где с 1976 по 1981 год обучался по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». Параллельно с учёбой юноша вместе с другом организовал вокально-инструментальный ансамбль «Орион», который выступал на студенческих и городских концертах. Поняв, что инженерия — не его призвание, Геннадий отправился в Ленинград и поступил в ЛГИТМИК на курс музыкально-речевой эстрады к Исааку Штокбанту.
После окончания института в 1988 году начинающего артиста пригласили в театр «Буфф», где он проработал шесть лет — до 1994 года. За это время труппа объехала с гастролями множество стран: Францию, Германию, США, Швейцарию, Финляндию, Швецию и Польшу. В «Буффе» молодой человек не только играл, но и ставил спектакли: эстрадную программу «Вини-Грет» (1989) и кабаре «Белое и Чёрное» (1990). Здесь же начинали свои карьеры Юрий Гальцев и Елена Воробей.
Параллельно Ветров создал три сольные программы: «Люди, ау!», «Кабачок "Ветряная мельница"» и «Маска Рад». С последней он в 1991 году дал 33 сольных концерта в США. В 1993–1994 годах артист выступал в варьете и кабаре Германии и Швейцарии. В нулевых Геннадий вернулся в Россию, а в 2007 году основал собственный театр «Ветреные люди», куда вошли Карина Зверева и другие артисты. Коллектив просуществовал некоторое время, но позже из-за сложностей труппу пришлось распустить.
Москва, «Аншлаг» и один смелый разговор: с чего всё началосьПеребравшись в столицу в 1999 году, Ветров оказался на центральном телевидении благодаря счастливому случаю и собственной дерзости. Как-то раз, просто ради шутки, юморист набрал номер Регины Дубовицкой и авторитетно заявил: мол, её «Аншлагу» катастрофически не хватает одного очень талантливого эстрадника из Петербурга. Когда ведущая спросила, кто же этот неизвестный гений, Ветров нисколько не смутился и выдал: «Я». Подобная самоуверенность настолько заинтриговала телеведущую, что она решила взглянуть на смельчака лично. Буквально на следующий день пародист уже был в Москве. На то, чтобы покорить телевизионное руководство, ему выделили всего три минуты. Этого времени хватило артисту, чтобы блестяще справиться с поставленной задачей, и вскоре этот самый номер вышел в эфир. Публика моментально прониклась симпатией к харизматичному артисту. Зрителям особенно полюбилась задорная композиция «Хулахуп» с абсурдным, запоминающимся мотивом.
Настоящий же прорыв случился благодаря пародии на знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Сходство было поразительным: Геннадий идеально подходил на эту роль и по комплекции, и по росту, и благодаря характерной укладке волос. Правда, вместо волшебных трюков комик выдавал искромётный юмор и гротеск. Апофеозом этого номера стало выступление перед самим кумиром: Ветров сыграл пародию на английском языке, и великий фокусник оценил шутку по достоинству. Выпускник ЛГИТМИКа снимался не только в «Аншлаге». Его регулярно можно было увидеть и в других юмористических шоу: «Рояль в кустах», «Весёлые картинки».
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Какое-то время мастер перевоплощения даже сам стоял у руля передачи «Смешные люди». А в 2010 году вместе с давним другом Юрием Гальцевым коллеги запустили на YouTube собственный проект под названием «Два весёлых гуся». Параллельно баянист осваивал и актёрское ремесло. Роли были преимущественно небольшими, но зато разноплановыми. В культовых «Улицах разбитых фонарей» Ветров появился в образе коммерсанта Эдуарда Сергеевича, в триллере «Кровавая Мэри» сыграл сержанта милиции. Были в репертуаре и комедийные персонажи — например, Самсон в картине «Красиво жить не запретишь» или заезжий гастролёр в новогоднем мюзикле «Золотой ключик».
От чего отказалась третья жена Ветрова ради семьи и к чему это привелоВ личной жизни Геннадия было четыре брака, но два из них оказались не слишком удачными. С первой женой Анастасией Смолиной он познакомился в институте. Сокурсники поженились в 1988 году. Оба работали артистами эстрады, однако их союз продлился всего пять лет — с 1988 по 1993 год. Причины расставания кроются в непростых характерах обоих супругов. После развода Анастасия оставила сцену, повторно вышла замуж и переключилась на предпринимательскую деятельность.
Со второй женой Ольгой «лекарь смехом» прожил четыре года. Она была полной противоположностью первой супруги — спокойной и домашней женщиной. Мужчина думал, что с ней обретёт настоящее семейное счастье. Однако бурная карьера благоверного, бесконечные гастроли и разъезды не позволили сохранить этот брак. Артист был востребован, собирал полные залы, но дома почти не появлялся, что и привело к неизбежному разводу. В этих отношениях у пары родилась дочь Ксения. Вскоре судьба свела сатирика с Кариной Зверевой — яркой танцовщицей из шоу Сосо Павлиашвили. Высокая, пластичная, эффектная девушка мгновенно покорила юмориста. Несмотря на солидную разницу в возрасте (19 лет), Ветров упорно добивался внимания плясуньи и не собирался отступать. Ухаживания увенчались успехом: 15 июля 1997 года пара официально оформила отношения. Вскоре возлюбленные стали не только супругами, но и творческим дуэтом. Ветров взял на себя роль наставника: обучал Карину тонкостям эстрадного мастерства, помогал с номерами и выводил на сцену. Геннадий буквально боготворил свою молодую жену.
В 2003 году Зверевой поступило заманчивое предложение — занять место Жанны Фриске в группе «Блестящие». Перед ней встал тяжёлый выбор: карьера поп-звезды или семья. Танцовщица выбрала второе и отказалась от шоу-бизнеса. Однако брак это не уберегло. В 2011 году, после 14 лет совместной жизни, союз распался: она ушла от Ветрова к молодому тренеру по мотокроссу.
Что случилось с эстрадным юмором и как на это отреагировал ВетровОднако не только в личной жизни Ветрова происходила драма — менялась и сама индустрия юмора. Музыкальные пародии и сценические образы теряли актуальность, уступая место стендапу — более жёсткому, простому и лишённому эстрадного лоска. Юморист не остался в стороне от этих перемен: артист обновлял репертуар, обращался к молодёжи за идеями, старался звучать актуально. В Новгородской областной филармонии «Красками юмора» пародист признавался, что ему импонирует актуальный юмор: «Это свежая молодая кровь и современный взгляд на жизнь». Он называл имена Ивана Абрамова, Нурлана Сабурова, Славы Комиссаренко и Руслана Белого как примеры талантливых современных комиков. Артист пытался адаптироваться к новым реалиям. Долгое время он работал с авторами — Юрием Софиным и Гарри Польским, который ранее сотрудничал с Михаилом Задорновым. Но со временем, как пояснил Ветров, он начал писать материал сам: «Потому что от себя это получается лучше». Его критика современной сатиры касалась в основном нецензурной лексики: «Раньше мы знали, где находится плинтус, сейчас же его местонахождение неизвестно». При этом мэтр признавал, что «без мата шутить сложнее». Звезда «Кривого зеркала» продолжал выступать, создавая программы в формате One Man Show — шоу одного человека или, как он сам говорил, «человека-оркестра». Мастер смеха остался верен своему эстрадному стилю, немного адаптируя его под современные реалии.
Любовь, вспыхнувшая на высотеВ 2012 году Геннадий летел на концерт в Мурманск и познакомился со стюардессой Оксаной. Ветров разыскал номер незнакомки, приехал в Архангельск на свидание — и вскоре женился, несмотря на разницу в 28 лет. Оксана была далека от шоу-бизнеса, вела закрытый образ жизни и не стремилась к публичности. В 2014 году они поженились, а спустя два года у пары родилась дочь Маша. Сегодня звезда «Аншлага» увлечён живописью, пишет в основном акрилом. В 2020 году открыл собственную «Ветреную галерею», где выставляет свои картины. С эстрадой юморист не попрощался, однако признаётся, что гастролировать по России ему куда комфортнее. Выступления перед заграничной публикой отнимают слишком много сил, так как к чужому менталитету приходится постоянно «подстраиваться».
Заметным событием стало появление музыкального эксцентрика в октябре 2024 года на сцене Comedy Club — в специальном выпуске, где «старая гвардия» — Ветров, Петросян, Гальцев и Морозов — встретилась с новыми резидентами. Тина Канделаки назвала этот эксперимент большим успехом.