«Такая она у тебя там тварь!»: служебный роман Марьяны Спивак в «Сатириконе», брак с Кириллом Петровым и счастье без штампа в паспорте
Актрисе, известной зрителям по леденящей душу драме «Нелюбовь», нашумевшим сериалам «Эпидемия» и «Шифр» Марьяне Спивак, 23 марта исполняется 41 год. Эта наследница великой актерской династии прошла долгий путь от бунтующего подростка, ненавидящего мир кино, до звезды мирового уровня. Однако её карьера, овеянная критикой и международными наградами, оказалась тесно переплетена с личными драмами и предательством. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марьяны СпивакБудущая артистка появилась на свет 23 марта 1985 года в Москве, и её имя стало результатом творческого спора: мама хотела назвать дочку Марией, а папа — Анной. Так на свет появилась Мария-Анна, или Марьяна. Казалось бы, судьба девочки из актерской семьи была предрешена с пеленок. И действительно, свой первый съемочный опыт Спивак получила, еще даже не родившись: её мать, Екатерина Васильева, была беременна Марьяной на съемках фильма «Прощание славянки».
Однако сама Марьяна долгие годы отчаянно сопротивлялась неизбежному. Насмотревшись на изнанку актерской жизни, в юности она грезила дипломатией: с отличием окончила курсы английского при Дипакадемии, штудировала французский и латынь.
«Я не была брошенным актерским ребенком. В девяностые мама была дома, занималась дубляжом. Но в период юношеского максимализма я не собиралась идти по их стопам», — вспоминала позже Спивак в интервью жирнала «Атмосфера».
Переломный момент наступил лишь в выпускном классе, когда, по её собственному признанию, она поняла, что все школьные капустники и спектакли держались на ней, и это приносило искренний кайф.
Поступив в Школу-студию МХАТ, где её крестная мать Марина Левтова и лучшая подруга Дарья Мороз уже были своими, Спивак быстро доказала, что она не просто «золотая наследница». Окончив вуз с красным дипломом и получив приглашение от самого Константина Райкина в «Сатирикон», она начала восхождение на театральный Олимп. Но настоящий прорыв случился в кино — с ролью в сериале «Сын отца народов», а оглушительная, почти пугающая слава пришла после фильма, который стал для неё судьбоносным.
Роковая «Нелюбовь» и театральные страстиВ 2017 году на экраны вышла драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм с хирургической точностью вскрывал язвы современного общества, а героиня Спивак, Женя, стала воплощением эгоизма и материнской глухоты. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар». Для Марьяны эта роль стала одновременно триумфом и вызовом. Зрители настолько не смогли отделить актрису от персонажа, что волны ненависти обрушились на неё лично.
«Знаете, мне столько раз говорили: "Такая она у тебя там тварь!". Но самое забавное, что, когда снималась, я абсолютно её так не воспринимала и полностью оправдывала. Всё, что она говорит и делает, — это защитная реакция на то, что происходит в её жизни», — признавалась актриса в интервью для сайта satirikon.ru.
Этот конфликт между публичным восприятием и внутренним миром актрисы станет лейтмотивом её дальнейшей карьеры, добавив в её образ нотку холодной, пугающей загадочности.
Любовь на руинах прошлогоВ отличие от многих коллег, личная жизнь Спивак долгое время была закрытой темой. Известно, что первый брак с актером Кириллом Петровым распался, и о нём Марьяна говорить отказывается категорически. Настоящая драма развернулась за кулисами театра «Сатирикон». Там она встретила актера Антона Кузнецова. Проблема была лишь в том, что на тот момент оба были несвободны.
Их роман, вспыхнувший после обоих разводов, до сих пор шепотом обсуждают театралы. Однако, в отличие от многих служебных романов, этот получил продолжение. Пара начала жить вместе, и в 2015 году у них родился сын Григорий. Мальчик, словно впитавший актерские гены с молоком матери, уже успел дебютировать в кино, сыграв сына героини Марьяны в сериале «Напарницы».
Стоит отметить, что официального штампа в паспорте у Марьяны и Антона нет, но это не мешает им строить счастливую семью.
«Я не зарекаюсь, что когда-нибудь на это решусь, и уверенность в наших чувствах крепнет с каждым днем. Но расписаться просто ради штампа в паспорте не считаю нужным. Закатывать какую-то пышную церемонию с голубями и с баяном… У меня это уже в жизни было. И это не гарантия того, что вы будете вместе. Сейчас лучше потратить деньги на какое-нибудь прекрасное совместное путешествие», — цитирует актрису издание Starhit.ru.
Как сейчас живет актрисаНесмотря на скандалы и внутренние демоны, профессиональный аппетит Спивак только растет. 2025 год выдался для актрисы более чем насыщенным. Зрители уже увидели её в громких премьерах: драме «День семьи», приключенческом фильме «Легенды наших предков» и триллере «Охотники за призраком». Особого внимания заслуживает второй сезон мистической драмы «Чёрное облако», где Спивак исполнила главную роль Оксаны, женщины, пытающейся справиться с провалами в памяти после трагических событий.
Но главные сюрпризы ждут зрителя в 2026 году. На данный момент в производстве находятся сразу два амбициозных проекта с её участием. Во-первых, это комедия «Жуки. Зима» — продолжение популярного ситкома, где Спивак явно примеряет на себя новый, неожиданный образ. Во-вторых, это многообещающая драма «На льду» режиссера Максима Кулагина. Фильм расскажет историю фигуристки, которая спустя десять лет возвращается в родной город, чтобы разобраться в трагической гибели своего партнера. Роль обещает быть такой же глубокой и нервной, как и легендарная Женя из «Нелюбви».