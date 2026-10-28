«Таких печальных глаз, Лёня, ни у кого ты не видел»: странности дружбы Василия Шукшина и Леонида Куравлева и что они не смогли друг другу простить
Кинорежиссёр Василий Шукшин снял Леонида Куравлева в трёх своих картинах и собирался снимать в четвёртой. Они познакомились во ВГИКе, вместе прошли через сопротивление худсовета и всесоюзную славу, а потом один из них сказал «нет». По одной из версий, сценарист воспринял это как предательство и до самой смерти не простил друга. Сам «Афоня» позже уверял, что товарищ на отказы не реагировал, а в благодарность он назвал сына в честь приятеля Василием. Так была ли обида или это всё домыслы, читайте в материале «Радио 1».
Дипломная короткометражка и обещаниеИх знакомство началось в студенческие годы во ВГИКе. Начинающий режиссёр Шукшин позвал приятеля в свою дипломную короткометражку «Из Лебяжьего сообщают» — Куравлев сыграл доброго и весёлого комбайнёра Сеню Громова. Работа режиссёру понравилась, и он пообещал в будущем снимать друга. Обещание он сдержал. Когда Шукшин задумал «Живёт такой парень», других кандидатов на роль Пашки Колокольникова он даже не рассматривал. Но худсовет оказался против: посмотрев отснятый материал, Сергей Герасимов настоятельно рекомендовал заменить актёра. Сам Куравлев тоже сомневался.
«Конечно, страшно. Потому что первая главная роль. До этого я снимался примерно в восьми картинах, эпизоды играл. А тут в каждой сцене — Пашка Колокольников, всё про него. Было страшно», — делился воспоминаниями актёр в интервью Артёму Костенко.Шукшин пошёл наперекор комиссии и оставил друга в фильме. Актриса Лидия Чащина, тоже снимавшаяся в «Живёт такой парень», позже говорила, что у коллеги была «Богом данная органика» — Леонид сумел с полуслова понять сложный характер, который режиссёр выписал для его героя. Молодой артист, по её словам, сам был воплощением русского характера — играл, по сути, самого себя. До конца жизни на вопрос о любимой роли Куравлев отвечал: Паша Колокольников.
«Ваш сын и брат» и амплуа «простодушного чудика»Воодушевлённый успехом фильма, постановщик взялся за следующий проект — «Ваш сын и брат» — и снова пригласил товарища. Тот сыграл отсидевшего заключённого, угодившего в тюрьму по собственной глупости, и снова попал в образ с ювелирной точностью. После этого Куравлёву стали предлагать похожие амплуа другие режиссёры — он был нарасхват. Актёр активно снимался, прекрасно понимая, что дорогу в кино ему проложил Шукшин.
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«Печки-лавочки»: отказШукшин задумал новую картину — «Печки-лавочки»: об очередном простом деревенском парне, о связи с землёй, семейных отношениях, о корнях человека. Главным героем сценарист видел только Куравлева — писал сюжет специально под него. Режиссёр был уверен, что, кроме Лёни, никто не сумеет так точно передать главные черты Ивана — мягкость, доброту, неуверенность и какую-то внутреннюю интеллигентность. Но приятель внезапно ответил отказом. Версий несколько.
В киношной среде поговаривали и другое: Куравлев не захотел терять другие работы — в то время он получил приглашение играть в «Семнадцати мгновениях весны» у Лиозновой и в «Робинзоне Крузо» у Говорухина, и эти работы были артисту интересны. Сказать об этом прямо Шукшину не мог, поэтому объяснил отказ нежеланием становиться «заложником» одного образа. Есть и второе неподтверждённое предположение. Некоторые коллеги Куравлева считали, что ему не нравилось пристрастие Шукшина к спиртному. По воспоминаниям Тамары Сёминой, Куравлёв будто бы сказал, что не хочет сниматься у «алкоголика». А Шукшин, по свидетельствам современников, был сильно обижен. Однако сам актёр впоследствии объяснял своё решение иначе. Он не хотел в очередной раз изображать однотипного персонажа — простодушного деревенского парня, «чудика», живущего не разумом, а сердцем.
«Я уже тогда заботился о том, чтобы играть разные роли, а не заштамповываться. Шукшин на мои отказы не обижался, он был выше этого», — цитирует звезду «АиФ».