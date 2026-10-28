28 октября 2026, 10:15

Василий Шукшин (Фото: кадр из фильма «Они сражались за Родину»)

Кинорежиссёр Василий Шукшин снял Леонида Куравлева в трёх своих картинах и собирался снимать в четвёртой. Они познакомились во ВГИКе, вместе прошли через сопротивление худсовета и всесоюзную славу, а потом один из них сказал «нет». По одной из версий, сценарист воспринял это как предательство и до самой смерти не простил друга. Сам «Афоня» позже уверял, что товарищ на отказы не реагировал, а в благодарность он назвал сына в честь приятеля Василием. Так была ли обида или это всё домыслы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дипломная короткометражка и обещание «Ваш сын и брат» и амплуа «простодушного чудика» «Печки-лавочки»: отказ «Таких печальных глаз, Лёня, ни у кого ты не видел»: оправдания и уговоры Конец дружбы и сын Василий

Дипломная короткометражка и обещание



Леонид Куравлёв (Фото: кадр из фильма «Живёт такой парень»)

«Конечно, страшно. Потому что первая главная роль. До этого я снимался примерно в восьми картинах, эпизоды играл. А тут в каждой сцене — Пашка Колокольников, всё про него. Было страшно», — делился воспоминаниями актёр в интервью Артёму Костенко.

«Ваш сын и брат» и амплуа «простодушного чудика»

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«Печки-лавочки»: отказ



Леонид Куравлёв (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Я уже тогда заботился о том, чтобы играть разные роли, а не заштамповываться. Шукшин на мои отказы не обижался, он был выше этого», — цитирует звезду «АиФ».

«Таких печальных глаз, Лёня, ни у кого ты не видел»: оправдания и уговоры



Василий Шукшин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Конец дружбы и сын Василий