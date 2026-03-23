Развод в День семьи, слухи о молодой любовнице и страшное ДТП: как живет Андрей Мерзликин после краха 20-летнего брака?
Актер, знакомый зрителям по культовой роли бандита Димона Ошпаренного в «Бумере» 24 марта отмечает день рождения. Андрею Мерзликину исполняется 53 года. Этот заслуженный артист России прошел долгий путь от радиотехника космического машиностроения до одного из самых востребованных актеров страны. Его карьера насчитывает более 160 ролей, но последние годы его жизнь интересна не только творческими успехами, но и громким личным скандалом, в 2025 году рухнул его 20-летний брак, который сам актер когда-то называл идеальным и вымоленным у Бога. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Андрей Мерзликин родился в подмосковном городе Королёв в 24 марта 1973 года. В детские годы Андрей был обычным ребёнком. Он часто попадал в переделки, лазая по крышам и деревьям, но при этом хорошо учился. С ранних лет он мечтал стать космонавтом и, став постарше, хотел пойти на подготовительные курсы для будущих космонавтов, но родители не могли позволить себе оплатить это обучение.
Тогда будущая звезда кино после окончания школы поступил в техникум космического машиностроения, и к моменту его окончания передумал работать в этой отрасли. Однажды в кругу друзей Мерзликин услышал про ВГИК и МХАТ и сильно заинтересовался профессией актёра. В 1996 году Андрей попытался пройти конкурсный отбор во ВГИК, но завалил экзамены.
Несмотря на это, будущий актёр всё равно пришёл 1 сентября в ВУЗ и начал посещать занятия вместе со всеми.
«Они даже не знали. Через месяц пришел декан факультета и спросил: "А кто у вас староста группы?" Я думаю: "Ну всё". Встал медленно и говорю: "Я". — "А вы кто?" Я говорю: "Андрюша Мерзликин". — "Что вы здесь делаете?!" Такой скандал был. Месяц прошел, уже были первые отрывки, сцендвижение, сценречь. Я уже успел всё это понять и полюбить», — рассказывал актер в интервью Вячеславу Манучарову.
В течение первого года обучения Андрей был вольным слушателем во ВГИКе. К концу первого года обучения происходит отсев студентов, которые не соответствуют требованиям. Один из студентов был отчислен, и его место освободилось. Андрею предоставили общежитие, назначили стипендию, и он стал официальным студентом.
На пути к славе
Еще в процессе обучения во ВГИКе Мерзликин был удостоен награды за исполнение главной мужской роли в короткометражном фильме «Как я провела лето», режиссёром которого выступила Н. Погоничева.
Получив диплом актёра в 2000 году, артист начал свою карьеру в Театре Армена Джигарханяна. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ревизор», «Пороховая бочка» и «Женитьба Фигаро». В 2003 году Андрей Мерзликин стал известен благодаря фильму «Бумер», который принёс ему настоящую славу. Через три года он снялся в продолжении этой криминальной драмы. С тех пор он активно снимается в фильмах и сериалах, работая с такими известными режиссёрами, как Никита Михалков, Фёдор Бондарчук, Павел Лунгин и Константин Худяков.
В фильмографии актёра сейчас насчитывается более 160 работ, среди которых «Любить по-русски 3. Губернатор», «Наваждение», «Май», «Убойная сила 6», «Качели», «Брестская крепость», «Чкалов», «Ёлки лохматые», «Нахимовцы», «Солнце на вкус» и «Территория».
Страшное ДТП
В 2004 году артист попал в серьезное ДТП. Андрей Мерзликин был в автомобиле с друзьями. Машина на большой скорости вылетела с дороги и упала в реку.
«Мы 21 февраля с Саввинской набережной Москвы вылетели прямо в Москва-реку. Попали в аварию, хотя при этом все были трезвыми и я даже не сидел за рулем. Вызвали МЧС, нас подняли. Не ругались, а только сказали, что мы первые, кто здесь выжил. А заодно показали на монастырь рядом – мол, вам туда. Ведь все выжили, у меня ни одной царапины, только машина под списание. Для чего дано это испытание? И тогда у меня появилось внутреннее преображение», — рассказал Мерзликин на передаче «Мой герой».
С того момента вера стала неотъемлемой частью жизни Андрея, и у него появился наставник в духовных вопросах.
Личная жизнь
Долгие годы личная жизнь Мерзликина была для поклонников примером для подражания. Со своей будущей женой Анной Осокиной он познакомился 9 мая 2004 года. Встреча, по его словам, застала его врасплох.
«Глаза голубые, волосы… Я растерялся, как лопух», — вспоминал актер в интервью Светлане Бондарчук.
Второе свидание случилось на Масленицу, и с тех пор они не расставались. В 2006 году пара обвенчалась, а позже у них родились четверо детей: Федор, Серафима, Евдокия и младший Макар.
Их быт был выстроен на строгих ритуалах: утренние молитвы, совместные походы в храм, жизнь в загородном доме без нянь. Друзья называли их уклад «монастырем в миру». Сам актер не раз публично клеймил разводы позором, а измены — непростительным грехом, что делало его фигуру почти хрестоматийным «идеальным мужем». Анна была не только супругой, но и директором актера, взяв на себя управление его карьерой.
Всё изменилось летом 2025 года. 4 июня Андрей Мерзликин подал на развод. Информация вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Ирония судьбы добавила драматизма: окончательное решение о расторжении брака было принято 8 июля — в День семьи, любви и верности, праздник, который раньше актёр всегда отмечал в кругу родных.
Окружающие заметили, что актер сильно изменился: в его взгляде появилась усталость, он стал еще более закрытым. В соцсетях Мерзликин стал публиковать цитаты о необходимости «отпускать людей», что многие восприняли как знак того, что инициатива разрыва исходила не от него. Анна, в свою очередь, категорически опровергла слухи об изменах, призвав журналистов не выдумывать то, чего не было.
Вскоре после объявления о разводе в соцсетях и медиа появились слухи о романе Андрея Мерзликина с молодой девушкой Полиной, инструктором по скалолазанию. Сам актёр эти слухи также опроверг.
Как сейчас живет артистНесмотря на драму в личной жизни, Андрей Мерзликин продолжает активно работать. Сейчас он живет отдельно от бывшей супруги, но поддерживает отношения с детьми. 2025 год стал для него очень плодотворным в профессиональном плане. На экраны вышли «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш», «Берлинская жара», «Северный полюс» и «Художник-2».
В планах на 2026 год — продолжение сотрудничества с создателями франшизы «Мосгаз», а также ожидаются новые премьеры с участием актера: «Истребители», «Капитан Туман», «ОПГ», «Илия Муромец», «Дед Фома» и «900 километров до мечты». При этом сам Мерзликин остается верен своим принципам в профессии: он выступает против бездумных ремейков классики.
«У наших детей должны быть свои экранизации. Не все фильмы нужно переснимать — это правда», — заявил актер в феврале 2026 года.
Комментируя свой развод, Мерзликин философски заметил, что «всё происходит неслучайно» и иногда Бог забирает вечное, чтобы показать, что вечное находится внутри.