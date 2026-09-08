«Там всё было заполонено крысами»: почему жила и умирала в нищете среди грызунов и тараканов звезда «Карнавальной ночи» Тамара Носова

08 сентября 2026, 15:05

Тамара Носова (Фото: кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!»)

Её обожала вся страна. Задорные героини актрисы — Тося из «Карнавальной ночи», величественная донна Роза из «Здравствуйте, я ваша тётя!» или причудливая Комариха из «Свадьбы в Малиновке» — заставляли зрителей смеяться до слёз. У Тамары Носовой был врождённый талант комика, но за ярким сценическим образом скрывалась горькая реальность: женщина, подарившая столько радости другим, так и не обрела счастья в собственной жизни и умерла в одиночестве. Почему любимица миллионов закончила свои дни в нищете и забвении, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Непростое детство комической актрисы Звёздный час и старые раны Одинокий финал донны Розы д’Альвадорец

Непростое детство комической актрисы



Тамара Носова (Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»)

Звёздный час и старые раны

«Не могу. Нет на сердце ничего. Лучше нам не общаться», — приводит слова москвички «78.ru».

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Одинокий финал донны Розы д’Альвадорец



Тамара Носова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Это ужасная картина. Конечно, она очень нищенски выглядела. Мы всё ей поменяли, всю одежду, обувь. Она никогда не приводила себя в порядок. Были у неё длинные волосы по плечи, грязные. Она никогда не мылась. Ей казалось, что всё в норме», — рассказала соцработница.

«Я видел много квартир алкоголиков, но такого я не видел никогда. Она ещё разводила пасюков и очень их любила, поэтому там все было заполонено крысами», — цитирует кинокритика Александра Шпагина «ЭГ».