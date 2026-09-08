«Там всё было заполонено крысами»: почему жила и умирала в нищете среди грызунов и тараканов звезда «Карнавальной ночи» Тамара Носова
Её обожала вся страна. Задорные героини актрисы — Тося из «Карнавальной ночи», величественная донна Роза из «Здравствуйте, я ваша тётя!» или причудливая Комариха из «Свадьбы в Малиновке» — заставляли зрителей смеяться до слёз. У Тамары Носовой был врождённый талант комика, но за ярким сценическим образом скрывалась горькая реальность: женщина, подарившая столько радости другим, так и не обрела счастья в собственной жизни и умерла в одиночестве. Почему любимица миллионов закончила свои дни в нищете и забвении, читайте в материале «Радио 1».
Непростое детство комической актрисыТамара Носова родилась в Москве в сентябре 1927 года. Мать девочки скончалась, когда ей не было и полутора лет. Отец, раздавленный горем и бытовой неустроенностью, принял тяжёлое решение — отдал всех троих детей в детский дом. Эта рана осталась в сердце актрисы на долгие годы. Малышку удочерила московская интеллигентная семья Носовых. Приёмный отец, занимавший руководящий пост на авиационном заводе, смог обеспечить ребёнку не только достойный быт и образование, но и ту самую стабильность, которой так не хватало в раннем детстве. Именно от них она и получила свою знаменитую фамилию.
В новой семье Тамара ни в чём не нуждалась: красивые вещи, домашние учителя, немецкий язык с пяти лет, летние каникулы на просторной ведомственной даче. Однако благополучие оказалось недолгим. Война застала семью врасплох: эвакуация, жизнь в подмосковном посёлке, аттестат, полученный уже вдали от столичного уюта. ВГИК и первое замужество. В мирное время Тамара твёрдо решила стать актрисой. В 1945 году девушка с первой попытки поступила во ВГИК, в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, где её сокурсниками оказались Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова и Екатерина Савинова. Сама Носова грезила о драматических ролях, однако педагоги были единодушны: её стихия — комедия. Первой заметной работой стал эпизод в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова.
Вскоре после выпуска Тамара вышла замуж за дипломата Олега Малинина и уехала с ним в Австрию. Муж поставил категоричное условие: о кинокарьере не может быть и речи. Шесть лет она исправно играла роль образцовой супруги советского атташе, но тоска по профессии оказалась сильнее. В итоге она собрала чемоданы и вернулась в Москву с твёрдым намерением сниматься в кино.
Звёздный час и старые раныТамаре не пришлось долго ждать признания. После «Карнавальной ночи» и сказок Александра Роу Носова стала одной из самых узнаваемых и любимых актрис страны. Именно в этот период, когда карьера достигла пика, неожиданно объявился родной отец, бросивший её в детстве. Но дальнейшее общение у них не сложилось — обида была слишком сильной.
«Не могу. Нет на сердце ничего. Лучше нам не общаться», — приводит слова москвички «78.ru».Личная жизнь этой женщины складывалась так, будто кто-то нарочно проверял её на прочность. Отношения с актёром Юрием Боголюбовым разбились о твёрдое «нет» со стороны его влиятельного родителя. Шестилетний брак с писателем Виталием Губаревым, автором «Королевства кривых зеркал», со временем превратился в череду взаимных разочарований и тяжёлых загулов супруга. Самой же глубокой и разрушительной страстью стала связь с режиссёром Николаем Засеевым.
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Это был изнурительный роман на два города: мужчина разрывался между законной семьёй в Киеве и Носовой в Москве. Отчаянно желая обрести семейное счастье, Тамара верила, что ребёнок скрепит их союз, но обе беременности артистки завершились трагически. В 1975 году, не в силах больше жить в неопределённости, возлюбленная постановщика поставила вопрос ребром. Засеев сделал выбор в пользу жены и дочери. Для Носовой это решение оказалось роковым: она погрузилась в затяжную депрессию, а единственным способом заглушить душевную боль стал алкоголь.
Одинокий финал донны Розы д’АльвадорецПосле смерти приёмной матери Тамара Устиновна окончательно замкнулась в себе. Актриса перестала сниматься, отказывалась даже от эпизодических ролей и постепенно превратилась в затворницу. Элегантная дама с безупречными манерами уступила место уставшей, одинокой женщине, которая стыдилась своей бедности и не открывала дверь никому. Работники соцзащиты, привыкшие видеть в очереди за бесплатными обедами обычных пенсионеров, были потрясены, когда узнали в скромной пожилой женщине легендарную кинозвезду. По словам очевидцев, из-за проблем с памятью она перестала ухаживать за собой, таскала в квартиру мусор. Спала женщина на дверной доске, положенной на чемоданы.
«Это ужасная картина. Конечно, она очень нищенски выглядела. Мы всё ей поменяли, всю одежду, обувь. Она никогда не приводила себя в порядок. Были у неё длинные волосы по плечи, грязные. Она никогда не мылась. Ей казалось, что всё в норме», — рассказала соцработница.Её жильё на Пушечной улице пришло в полный упадок: стены не знали ремонта, диван сгнил, а в ванной были дыры, через которые в дом заходили грызуны.
«Я видел много квартир алкоголиков, но такого я не видел никогда. Она ещё разводила пасюков и очень их любила, поэтому там все было заполонено крысами», — цитирует кинокритика Александра Шпагина «ЭГ».В конце 2006 года у народной артистки РФ случился инсульт. Врачи отчаянно боролись за жизнь Тамары Макаровны, но 25 марта 2007 года народной любимицы не стало. Урна с прахом кинодивы была захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища. Квартира звезды, не оставившей наследников, отошла государству.