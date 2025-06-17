Танцы молодой жены в кабаре и балет Киркорова: что разрушило личную жизнь звезды «Мажора» Дмитрия Шевченко?
Сегодня, 17 июня, актер театра и кино Дмитрий Шевченко отмечает свой 61 день рождения. Большая популярность пришла к нему после выхода на экраны сериала «День рождения Буржуя», где он сыграл одну из главных ролей. В настоящее время артист является одним из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа и востребованным актером. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Дмитрий Шевченко, известный актёр театра и кино, родился 17 июня 1964 года в Одессе. Его отец работал экономистом, а мать, в юности увлекавшаяся балетом, позже стала филологом. Родители развелись, когда Дмитрию было всего три года. С ранних лет мальчик был окружён театральной атмосферой благодаря своей матери, которая была дружна с актёрами. Хотя поведение Шевченко в школе не всегда было идеальным, он старательно учился и с радостью принимал участие в школьных постановках. Именно тогда у него зародилась мечта стать актёром.
После школы Дмитрий поступил в Одесский политехнический институт на экономический факультет, но его тяга к сцене не угасла. Он играл в студенческой команде КВН «Одесские джентльмены», что укрепило его любовь к актёрскому мастерству. Окончив институт в 1986 году, Шевченко решил кардинально изменить свою жизнь и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1990 году он получил диплом по специальности «актёр драматического театра и кино» и остался в Санкт-Петербурге, где начал свою профессиональную карьеру.
С тех пор у артиста было мало связей с его родным краем. Шевченко говорил, что за долгие годы он настолько отдалился от своего отца, что теперь не испытывает желания общаться с ним даже по телефону. Однако он регулярно навещал свою мать в Одессе.
На пути к славе
Окончание ЛГИТМиК в 1990 году совпало с непростым периодом в стране — кризис затронул и творческую среду. Даже опытные актёры оставались без работы, а молодому выпускнику пришлось особенно трудно. Однако Шевченко не сдался: в 1991–1992 годах он сотрудничал с независимым проектом «Содружество актёров Санкт-Петербурга», а с 1992 по 1997 год служил в Александринском театре (Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина). На этой сцене он играл в спектаклях: «Бедность — не порок», «Божественная Джулиана», «Зимняя сказка», «Три сестры», «Отелло». В 1997 году Шевченко переехал в Москву и присоединился к труппе МХТ им. А. П. Чехова, где исполнил главную роль в постановке «Каренин».
Первые шаги в кинематографе Шевченко сделал ещё на первом курсе, снявшись в эпизоде фильма «Всего один поворот». Позже были роли в картинах: «Двадцать минут с ангелом», «Комедия строгого режима», «Цинковые мальчики», «Му-му». Но настоящая популярность пришла к актёру после выхода криминальной драмы «День рождения Буржуя», где он блестяще сыграл сутенёра Артура. Эта работа сделала его узнаваемым и открыла новые возможности в кино.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 90 работ, среди которых «Бедная Настя», «Звездочет», «Провинциальные страсти», «Короли игры», «Холодное сердце», «Мажор» и «Благими намерениями», где Шевченко исполнил главные роли.
Личная жизньДмитрий Шевченко всегда избегал публичных обсуждений своей личной жизни, называя себя «убеждённым холостяком» и утверждал об отсутствии сожаления о том, что так и не обрёл семью. Однако за этим образом скрывается история непростых отношений, которые оставили след в его жизни.
В 26 лет Шевченко сделал шаг к семейной жизни — женился на Александре, танцовщице, которая была на четыре года младше. Молодая жена переехала с ним в Петербург, где устроилась в кабаре. Позже её пригласили в балет Филиппа Киркорова, и её доходы вскоре превзошли заработки мужа. Вскоре Шевченко начал сомневаться в себе, опасаясь, что супруга бросит его, если он рискнёт и уедет в Москву строить карьеру.
На этом фоне Дмитрий сам спровоцировал разрыв отношений. Позже актёр говорил, что почти сразу же пожалел о своём решении, но было уже поздно — брак был расторгнут.
«Причина — моя немыслимая ревнивость на фоне заниженной самооценки. Постоянно думал: "Она слишком хороша для меня" и изводил ее придирками. Когда стали вместе жить, казалось бы — радуйся, но я размышлял: а что же во мне прельстило такую красавицу?..» — цитирует артиста издание 7days.ru.
В 2001 году на съёмках фильма «Первокурсница» Шевченко познакомился с Марией Шалаевой, которая была младше его на 17 лет. Первое время актёр считал Марию «совершенством», но постоянные разъезды и несовпадение графиков постепенно отдалили их. Не изменило ситуацию и рождение в 2005 году сына Нестора.
«Нас друг в друге раздражало практически всё. Она меня бесила, но именно это притягивало меня к ней. Однажды она прислала мне смс: «Ты будешь папой». Маша, скажу честно, в ту пору не производила впечатление ответственного человека. Но я ошибся. Впрочем, это не спасло наши отношения. Мы расстались», — делился Дмитрий на передаче «Судьба человека».
После разрыва с Шалаевой Шевченко попытался начать всё заново с Еленой, которую называл «чудесной женщиной». Однако и эти отношения не сложились — сын актёра не принял новую спутницу жизни, и Шевченко предпочёл уйти, чтобы не травмировать ребёнка.
«Одиночество — плата за свободу, которая помогла достичь цели. Я не женат, потому что всегда боялся брать ответственность за чужую жизнь. А как иначе, если положение актера шаткое и нестабильное?» — делился артист в одном из интерью.
Как сейчас живет артист
В последние годы Дмитрий Шевченко ведёт замкнутый образ жизни, избегая светских мероприятий и медийных скандалов. По словам коллег, он сосредоточен на озвучивании и периодически принимает участие в некоммерческих театральных и кинопроектах, помогая начинающим режиссёрам. О его личной жизни информации практически нет — актёр не даёт интервью на эту тему и не делится подробностями в социальных сетях. Шевченко продолжает работать в профессии, но делает это без лишнего внимания, предпочитая камерные роли и творческие эксперименты шумной славе.