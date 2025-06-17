17 июня 2025, 12:34

Дмитрий Шевченко (Фото: Instagram*@ dmitry.sheff)

Сегодня, 17 июня, актер театра и кино Дмитрий Шевченко отмечает свой 61 день рождения. Большая популярность пришла к нему после выхода на экраны сериала «День рождения Буржуя», где он сыграл одну из главных ролей. В настоящее время артист является одним из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа и востребованным актером. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы На пути к славе Личная жизнь Как сейчас живет артист





Ранние годы

На пути к славе

Дмитрий Шевченко (Фото: Instagram*@ dmitry.sheff)



Личная жизнь

Дмитрий Шевченко (Фото: Instagram*@ dmitry.sheff)



«Причина — моя немыслимая ревнивость на фоне заниженной самооценки. Постоянно думал: "Она слишком хороша для меня" и изводил ее придирками. Когда стали вместе жить, казалось бы — радуйся, но я размышлял: а что же во мне прельстило такую красавицу?..» — цитирует артиста издание 7days.ru.

«Нас друг в друге раздражало практически всё. Она меня бесила, но именно это притягивало меня к ней. Однажды она прислала мне смс: «Ты будешь папой». Маша, скажу честно, в ту пору не производила впечатление ответственного человека. Но я ошибся. Впрочем, это не спасло наши отношения. Мы расстались», — делился Дмитрий на передаче «Судьба человека».

«Одиночество — плата за свободу, которая помогла достичь цели. Я не женат, потому что всегда боялся брать ответственность за чужую жизнь. А как иначе, если положение актера шаткое и нестабильное?» — делился артист в одном из интерью.

Как сейчас живет артист