Терпела свекровь, скиталась по съёмным квартирам, родила сына, а он ушёл к жене брата Мавроди: как живёт первая жена Олега Газманова

31 августа 2026, 20:07

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Бессменный «есаул» российской эстрады, символ мужественности и любящий муж. Олег Газманов всегда восхищается своей женой Мариной, называя её главной музой. Но за этим фасадом идеальной семьи скрывалась другая женщина — та, которая прошла с ним путь от нищеты до славы. Ирина Газманова отдала браку более 20 лет, а затем просто уступила дорогу другой. Почему первая жена певца до сих пор хранит молчание и как сложилась жизнь матери наследника легенды 90-х годов после развода, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как молодой жене удалось растопить сердце строгой свекрови Скитания по съёмным углам, всенародная слава и новая любовь. Путь Газманова Судьбоносная встреча в культурном центре Черноземья и честное расставание с прошлым Как живёт женщина, которую главный патриот эстрады до сих пор вспоминает с уважением

Как молодой жене удалось растопить сердце строгой свекрови



Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Скитания по съёмным углам, всенародная слава и новая любовь. Путь Газманова



Олег и Родион Газмановы (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)





«Она, конечно, не виновата», — цитирует музыканта «ЭГ».

Судьбоносная встреча в культурном центре Черноземья и честное расставание с прошлым

«Уже со спины я в неё влюбился. Главное было то, как она шла. Походка от бедра! Устоять было просто невозможно», — вспоминает «Офицер».





Олег Газманов с супругой Мариной Муравьевой-Газмановой (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

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«Я 25 лет обеспечивал бывшую жену. Не мог допустить, чтобы Ира жила в нищете. Она мать моего ребёнка, я ей помогал», — отмечал «Есаул» на канале «НТВ».



Олег Газманов с дочерью Марианной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Как живёт женщина, которую главный патриот эстрады до сих пор вспоминает с уважением

«Она — прекрасная женщина и замечательная мать», — отмечал Олег Газманов в интервью «Комсомольской правде».