Терпела свекровь, скиталась по съёмным квартирам, родила сына, а он ушёл к жене брата Мавроди: как живёт первая жена Олега Газманова
Бессменный «есаул» российской эстрады, символ мужественности и любящий муж. Олег Газманов всегда восхищается своей женой Мариной, называя её главной музой. Но за этим фасадом идеальной семьи скрывалась другая женщина — та, которая прошла с ним путь от нищеты до славы. Ирина Газманова отдала браку более 20 лет, а затем просто уступила дорогу другой. Почему первая жена певца до сих пор хранит молчание и как сложилась жизнь матери наследника легенды 90-х годов после развода, читайте в материале «Радио 1».
Как молодой жене удалось растопить сердце строгой свекровиИх история любви началась в начале 70-х годов в Калининграде. Он — подтянутый, спортивный курсант местного высшего инженерно-морского училища, романтик, не расстававшийся с гитарой. Она — скромная и серьёзная студентка химико-биологического факультета Калининградского государственного университета.
По воспоминаниям, молодые люди долго присматривались друг к другу: гуляли по улочкам бывшего Кёнигсберга, вели долгие разговоры обо всём на свете и постепенно понимали, что их чувства крепнут с каждым днём. Возлюбленные поженились в 1975 году, когда окончательно осознали, что эти душевные порывы — всерьёз и надолго. Интеллигентная семья невесты приняла будущего зятя с искренним уважением. Родители девушки настолько прониклись к целеустремлённому юноше, что поначалу даже обращались к нему по имени-отчеству — Олег Михайлович, хотя избранник был ровесником их дочери: оба родились в 1951 году. А вот со стороны жениха молодых ждал холодный приём. Мама Олега, Зинаида Абрамовна (в девичестве Альтшулер), была женщиной с жёстким характером и далеко не сразу приняла невестку. «Зинаида Абрамовна жутко ревновала. Характер у неё был жёсткий. Просто так не подойдёшь. У неё были только две категории — либо белое, либо чёрное. Она или сразу принимала человека, или нет. Для Олега мама была всем», — поделился друг Газманова Александр Пячин.
Во время войны родительница служила санитаркой и медсестрой в военном госпитале на Халхин-Голе, а после победы стала врачом-кардиологом. Фронтовичка отдала всю жизнь воспитанию единственного наследника и совсем не хотела делить его с «первой встречной». Она открыто ревновала Олега к супруге, боялась, что невестка не справится с ролью хранительницы домашнего очага, и считала, что сын женился слишком рано. На месте Ирины многие бы закатили скандал или поставили мужа перед выбором. Однако сноха повела себя на удивление мудро: не спорила, не доказывала свою правоту, не плела интриг.
Молодая жена просто окружила близкого человека заботой, а со свекровью проявляла терпение и такт. Постепенно лёд в сердце Зинаиды Абрамовны растаял. Со временем отношения между ними стали по-настоящему тёплыми. Более того, даже после развода с Олегом в 1997 году Ирина продолжала ухаживать за тяжелобольной матерью бывшего мужа: мыла её, кормила с ложечки и проводила в последний путь.
Скитания по съёмным углам, всенародная слава и новая любовь. Путь ГазмановаВ 1981 году у Олега и Ирины родился сын Родион. Газманов был страстно увлечён творчеством, однако активно участвовал в жизни ребёнка и держал его в строгости. В семье действовало жёсткое правило: никакой распущенности, обязательные занятия спортом и категорический запрет на алкоголь до достижения 21 года. Спустя два года после появления первенца семья перебралась в Москву. Жизнь превратилась в череду испытаний: скитания по съёмным углам, бесконечные попытки пробиться на эстраду, каждая копейка на счету. Ирина стойко переносила все невзгоды, поддерживала мужа и верила в его талант. Настоящий прорыв случился в 1987 году, когда Газманов написал песню «Люси». Изначально он собирался исполнить её сам, но прямо перед выходом на сцену сорвал голос. И тогда решились на смелый шаг: на сцену вышел шестилетний Родион. Трогательная история про пропавшую собаку в исполнении маленького мальчика мгновенно покорила весь Советский Союз.
Вслед за «Люси» появились новые хиты: «Эскадрон» был написан в 1989 году, а альбомы «Есаул» и «Морячка» вышли в 1991 году. Газманов стал одним из самых популярных артистов страны и разрывался между беспрерывными гастролями. Громкая слава, как часто бывает, стала проверкой на прочность для Ирины и Олега. В 1997 году, после 22 лет брака, супруги расстались. Сам артист спустя годы честно признался, положа руку на сердце: причина развода была в нём самом.
«Она, конечно, не виновата», — цитирует музыканта «ЭГ».В его жизни просто появилась другая женщина, и он отдался новым чувствам целиком, без остатка.
Судьбоносная встреча в культурном центре Черноземья и честное расставание с прошлымПознакомились возлюбленные в Воронеже в конце 80-х годов. Приехавший на гастроли певец увидел Марину Муравьёву на улице. Он ехал в машине и не смог отвести от прекрасной незнакомки глаз.
«Уже со спины я в неё влюбился. Главное было то, как она шла. Походка от бедра! Устоять было просто невозможно», — вспоминает «Офицер».Выйти из машины исполнитель не решился, чтобы не привлекать лишнего внимания, и отправил к девушке своего барабанщика с приглашением на концерт. Марина оказалась с характером и отклонила предложение. На момент встречи Газманов был женат, растил сына Родиона и разводиться не планировал. Вскоре Муравьёва вышла замуж за Вячеслава Мавроди — родного брата создателя печально известной финансовой пирамиды «МММ». Однако этот союз оказался недолгим: после ареста супруга и краха его империи семья распалась. К моменту разрыва Марина ждала ребёнка, и 29 ноября 1997 года на свет появился мальчик Филипп. Из роддома молодую маму с новорождённым забирал уже Олег Газманов: артист принял чужого малыша как родного и впоследствии усыновил его, дав пасынку свою фамилию. С этого момента возлюбленные начали жить вместе, хотя официально узаконили свои отношения лишь в 2003 году. В том же году у пары родилась общая дочь Марианна.
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Несмотря на то что Газманов ушёл из семьи, он поступил с первой женой честно и достойно. Поп-певец не стал делить имущество или переписывать его на подставных лиц. Всё, что было нажито за 22 года брака — просторный дом, московскую квартиру, автомобили и все накопления — он оставил Ирине и сыну Родиону. Мужчина понимал, что экс-возлюбленная переживает депрессию, чувствовал вину и хотел хоть как-то её загладить.
«Я 25 лет обеспечивал бывшую жену. Не мог допустить, чтобы Ира жила в нищете. Она мать моего ребёнка, я ей помогал», — отмечал «Есаул» на канале «НТВ».Лишь когда Родион повзрослел, встал на ноги и начал хорошо зарабатывать, наследник взял финансовую заботу о маме на себя. По сообщениям Mash, в 2024 году, в возрасте 26 лет, Филипп отказался от фамилии Газманов и взял девичью фамилию матери — Муравьёв. Решение было связано с бизнесом: пасынок эстрадного генерала — предприниматель, совладелец нескольких компаний, и санкции против Олега Михайловича напрямую затронули интересы наследника. Именно это и подтолкнуло молодого человека к такому шагу.
Как живёт женщина, которую главный патриот эстрады до сих пор вспоминает с уважениемИрина Газманова после развода вернулась в Калининград и живёт уединённо в собственном доме. Несмотря на многочисленные предложения от ток-шоу и крупные гонорары, женщина категорически отказалась от публичных откровений о бывшем муже, сохранив достоинство и не дав ни одного скандального интервью за 30 лет. В свои 75 лет бывшая супруга легенды 90-х годов выглядит удивительно свежо и молодо. Народный артист России до сих пор вспоминает первую жену с глубоким уважением.
Автор песни «Господа офицеры» не скрывает, что разрыв дался ему непросто и причинять боль близкому человеку было для певца тяжелейшим испытанием. Но он бесконечно благодарен Ирине за удивительную выдержку, за то, что она ни разу не позволила себе публичных упрёков, и, конечно, за сына — их общую гордость, который стал для обоих самым дорогим человеком и незримой связующей нитью.
«Она — прекрасная женщина и замечательная мать», — отмечал Олег Газманов в интервью «Комсомольской правде».