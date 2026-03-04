Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой
5 марта отмечает свой 65-й день рождения выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России Елена Яковлева. Она посвятила театру более двух десятилетий своей жизни. Широкую известность она получила благодаря главной роли в фильме «Интердевочка» и образу Анастасии Каменской в сериале «Каменская». Также знаменита по ролям в «Склифосовском» и образам Бабы Яги в франшизе «Последний богатырь». О личной жизни и творческом пути артистки — в материале «Радио 1».
Биография Елены Яковлевой: детство и юностьЕлена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины. В 1978 году она окончила школу и попыталась поступить в Харьковский институт культуры, но не прошла отбор, так как комиссия не увидела у неё актёрских способностей. После этого она работала библиотекарем и трудилась на радиозаводе, но продолжала мечтать о сцене и в 1980 году поступила в ГИТИС.
Жизнь в столице началась с катастрофической нехватки денег. Положение осложнялось тем, что в 1980 году все доступные варианты жилья были заняты гостями, прибывшими на Олимпийские игры. В течение трёх дней перед вступительными экзаменами Яковлева, которая давно мечтала стать актрисой, была вынуждена ночевать на вокзале.
В кино Елена Алексеевна начала сниматься еще будучи студенткой. Первой ее работой была картина «Двое под одним зонтом». В 1984 году, после окончания ГИТИСа, Елена Яковлева начала свою карьеру в театре «Современник».
В жизни актрисы настоящий триумф наступил после того, как она воплотила образ Тани Зайцевой в фильме «Интердевочка». Её игра была высоко оценена, и она была удостоена почётного звания «Лучшая актриса года» на церемонии вручения премии «Ника».
В сериале «Каменская», снятом по мотивам произведений Александры Марининой, Елена Алексеевна исполнила роль, которая стала для неё знаковой. Её героиня — аналитик-следователь Анастасия Каменская — стала воплощением интеллектуальной силы и проницательности женщины. Актриса признавалась, что образ Каменской ей очень близок, и она с большим удовольствием работала над этой ролью.
Личная жизнь ЯковлевойБурными романами и скандальными разводами Елена Яковлева похвастаться не может. Вот уже более 30 лет артистка состоит в браке с актёром Валерием Шальных. Пара познакомилась на гастролях в Иркутске и порядка пяти лет жила вместе без всяких штампов в паспорте. Узнав друг друга в быту, актёры всё же решили оформить свои отношения официально и 3 марта 1990 года стали мужем и женой. 7 ноября 1992 года у Валерия и Елены родился сын Денис.
Мало кто знает, но до встречи с Шальных Елена Яковлева была в коротком браке со своим однокурсником Сергеем Юлиным. Брак просуществовал полгода, после чего жизни актеров разошлись.
«Просто все мои подружки повально выходили замуж. И я как-то заодно, но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», — делилась Яковлева в программе «Судьба человека».
Экстравагантный сынВ школьные годы Денис активно занимался спортом и изучал английский язык. Сыну Яковлевой удалось успешно сдать экзамены в Оксфордском университете, но он не стал продолжать обучение и вскоре вернулся домой.
В 19 лет он пробовал себя в кино, получив главную роль в фильме «Если завтра в поход». Работа над фильмом вдохновила Дениса и он решил стать режиссёром и поступил на режиссёрский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Через три года он бросил учёбу и начал заниматься бодибилдингом и татуировками.
Страсть к тату в какой-то момент стала чрезмерной, тело молодого человека покрыто тату на 70%. Многие не понимают увлечения Дениса татуировками и считают его фриком.
Сейчас Денису больше тридцати лет, и он находится в поиске своего места в жизни. Елена Алексеевна признаётся, иногда ей кажется, что сын обязательно найдёт своё призвание и сам определит выбор профессии, потому что «свою голову не приставишь».
Пластические операции и клиническая смертьВ 2014 году появились тревожные сообщения о смерти известной актрисы. В интервью она рассказала о пережитом опыте клинической смерти, и эта информация была многократно искажена. Во время выступления у Яковлевой внезапно ухудшилось самочувствие, и её сразу же госпитализировали. В больнице у неё обнаружили язву желудка и приняли решение о срочной операции под общим наркозом. Однако во время процедуры у актрисы остановилось сердце, и врачам пришлось приложить все усилия, чтобы вернуть её к жизни.
В погоне за молодостью Елена Яковлева, как и многие российские звезды, прибегала к услугам пластических хирургов. Актриса сама призналась публике, что делала пластические операции. Первую она выполнила в 40 лет, убрав мешки под глазами. Через год после этого актриса сделала круговую подтяжку лица.
Однако артистка признаёт, что возрастные изменения неизбежны. Она не злоупотребляет пластическими операциями, стараясь сохранить естественность и соответствовать своему возрасту. Елена Алексеевна также подчёркивает, что процедуры эстетической медицины способствуют её работе на съёмочной площадке.
«Я же вижу, что с возрастом операторы все дольше начали ставить свет, когда снимают близкий план. Я хочу облегчить им работу», — делилась Яковлева.
Елена Яковлева сегодняЕлена Яковлева сохраняет статус одной из самых востребованных актрис российского кино и театра. В 2025 году она поделилась впечатлениями от работы над постановкой «Ревизор» в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Роль Анны Андреевны в интерпретации режиссера Владимира Панкова стала для нее долгожданным и вдохновляющим вызовом.
Начало 2026 года ознаменовалось громкой премьерой сиквела «Чебурашка-2». Съемки в Сочи позволили актрисе совместить насыщенный рабочий график с отдыхом на побережье, однако главным приоритетом для нее оставался творческий процесс. Елена Алексеевна особенно отметила профессионализм режиссера и слаженную работу актерского ансамбля.
Для Яковлевой образ Риммы стал реализацией давнего желания примерить на себя роль антагонистки, что сделало эту работу одной из самых значимых в её фильмографии.
Параллельно с выходом семейной комедии зрители увидели актрису в главной роли в проекте «Мой папа — мэр». В этой картине партнерами Елены Алексеевны по съемочной площадке стали Роман Маякин и Дарья Урсуляк.