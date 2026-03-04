04 марта 2026, 13:33

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

5 марта отмечает свой 65-й день рождения выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России Елена Яковлева. Она посвятила театру более двух десятилетий своей жизни. Широкую известность она получила благодаря главной роли в фильме «Интердевочка» и образу Анастасии Каменской в сериале «Каменская». Также знаменита по ролям в «Склифосовском» и образам Бабы Яги в франшизе «Последний богатырь». О личной жизни и творческом пути артистки — в материале «Радио 1».





Биография Елены Яковлевой: детство и юность

Елена Яковлева (Фото: Instagram* / e.a.yakovleva777)

Личная жизнь Яковлевой

«Просто все мои подружки повально выходили замуж. И я как-то заодно, но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», — делилась Яковлева в программе «Судьба человека».

Экстравагантный сын

Денис Шальных (Фото: Instagram* / e.a.yakovleva777)

Пластические операции и клиническая смерть

«Я же вижу, что с возрастом операторы все дольше начали ставить свет, когда снимают близкий план. Я хочу облегчить им работу», — делилась Яковлева.

Елена Яковлева сегодня