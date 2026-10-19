«Ты мне больше не отец»: дочери подарил квартиру, женился без любви и терпел измены. Почему Анатолий Васильев из «Сватов» заблокировал сына и внуков

19 октября 2026, 15:10

Анатолий Васильев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актёр, которого советские зрители запомнили по роли Валентина Ненарокова в «Экипаже» и профессора Юрия Ковалёва в «Сватах», — Анатолий Васильев. Он сбежал из машиностроительного техникума в Москву вопреки воле отца, с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ и ушёл из «Сватов» на пике популярности, отказавшись от баснословных гонораров. Однако за внешним благополучием скрывались тяжёлый развод с Татьяной Васильевой, многолетнее молчание сына и окончательный разрыв с наследниками. Подробности — в материале «Радио 1»





Содержание Бунт по-московски Профессор говорит: «Хватит!» Осколки первой любви Тихая гавань «дедушки Юры»

Бунт по-московски



Анатолий Васильев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Профессор говорит: «Хватит!»

Осколки первой любви



Татьяна Васильева (Фото: Инстаграм* @tatyana_vasileva_official)

«Поцеловал и попросил выполнить условие»: почему Андрей Харитонов умирал в бедности, как связан с Киевом и что успел сказать жене на прощание

Тихая гавань «дедушки Юры»