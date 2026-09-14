14 сентября 2026, 14:02

Лолита Милявская (фото: Instagram* / lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская утверждает, что ее бывший супруг Александр Цекало втайне от нее открывал банковские счета, а после расставания она обнаружила, что от прежних накоплений осталась лишь небольшая часть. По словам артистки, шоумен практически оставил ее без средств. Лолита неоднократно возвращалась к этой истории в интервью и рассказывала не только о финансовой стороне развода, но и о том, как Цекало, по ее словам, повлиял на ее уверенность в собственных силах и заставил сомневаться в возможности успешной сольной карьеры. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Как Лолита Милявская и Александр Цекало создали «Академию» Брак Лолиты и Цекало Развод Лолиты Милявской и Александра Цекало Что Лолита рассказала о деньгах Александра Цекало Почему после развода Лолита потеряла уверенность в себе Гонорары Лолиты после развода с Цекало Как Лолита построила сольную карьеру

Как Лолита Милявская и Александр Цекало создали «Академию»

Лолита Милявская (фото: Instagram* / lolitamilyavskaya)

«Меня отчитывали, называли женщиной с низкой социальной ответственностью, говорили, что мне не место, и чтобы я уезжала в свою Москву», — вспоминала певица.

«Мы были нищие как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба», — рассказывала она.

Брак Лолиты и Цекало

Лолита Милявская и Александр Цекало (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Развод Лолиты Милявской и Александра Цекало

Лолита Милявская (фото: Instagram* / lolitamilyavskaya)

Что Лолита рассказала о деньгах Александра Цекало

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«Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открыть в Австрии банковский счет втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которые мы заработали. Где остальные — не знаю», — поделилась Милявская.

Лолита Милявская (фото: Instagram* / lolitamilyavskaya)

Почему после развода Лолита потеряла уверенность в себе

«Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна», — приводила Лолита его слова.

Гонорары Лолиты после развода с Цекало

Лолита Милявская и Александр Цекало (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

«Я ходила, рыдала, заглядывала в глаза и говорила: "У меня получится?"» — вспоминала знаменитость.

«Я ему говорю: "Саш, что я наделала?! Я же теперь без работы! Молодежь на пятки наступает… Я же старая уже…" Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», — вспоминала Милявская.

Как Лолита построила сольную карьеру

Лолита Милявская (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

«Если бы не этот человек, я бы не пришла в шоу-бизнес. Поэтому, что бы ни было, всегда говорю ему спасибо», — говорила артистка.