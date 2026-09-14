«Ты никому не нужна»: какие тайны скрывал брак Лолиты и Цекало и за что певица до сих пор говорит бывшему спасибо?
Певица Лолита Милявская утверждает, что ее бывший супруг Александр Цекало втайне от нее открывал банковские счета, а после расставания она обнаружила, что от прежних накоплений осталась лишь небольшая часть. По словам артистки, шоумен практически оставил ее без средств. Лолита неоднократно возвращалась к этой истории в интервью и рассказывала не только о финансовой стороне развода, но и о том, как Цекало, по ее словам, повлиял на ее уверенность в собственных силах и заставил сомневаться в возможности успешной сольной карьеры. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как Лолита Милявская и Александр Цекало создали «Академию»Путь Лолиты Милявской и Александра Цекало к популярности начался в Одессе. Они познакомились, когда Лолита работала в филармонии, а Цекало подрабатывал сценаристом и композитором. Между молодыми людьми быстро завязались отношения, причем их роман развивался настолько бурно, что однажды стал предметом публичного обсуждения на комсомольском собрании.
По воспоминаниям Лолиты, на таком собрании ее жестко критиковали за отношения с Цекало.
«Меня отчитывали, называли женщиной с низкой социальной ответственностью, говорили, что мне не место, и чтобы я уезжала в свою Москву», — вспоминала певица.Впоследствии Лолита и Александр действительно перебрались в Москву. Первое время пара жила весьма скромно — в коммунальной квартире, где даже не было горячей воды.
«Мы были нищие как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба», — рассказывала она.Лолита и Цекало создали «Кабаре-дуэт "Академия"», который в 1990-е годы превратился в один из самых узнаваемых проектов отечественной эстрады. Артисты выпускали песни, участвовали в телевизионных программах и получали престижные музыкальные награды, включая «Золотые граммофоны». Дуэт постепенно стал настолько популярен, что его участников воспринимали практически как единое целое.
Брак Лолиты и ЦекалоСценический образ Лолиты Милявской и Александра Цекало во многом строился на отношениях между их персонажами. Лолита представляла сильную, властную и эмоциональную женщину, а Цекало играл роль небольшого, смешного и покорного мужчины, который терпит характер супруги и при этом остается в нее влюблен.
Для зрителей эта история выглядела естественно. Многие воспринимали сценические отношения артистов как отражение их настоящей семейной жизни. Однако за пределами сцены ситуация выглядела иначе. Дуэтный образ оставался частью тщательно выстроенного шоу и не отражал реальные отношения супругов.
Именно в этом Лолита позднее видела один из главных парадоксов их истории: публика годами наблюдала за «счастливой семейной парой», хотя личная жизнь артистов постепенно менялась.
Развод Лолиты Милявской и Александра ЦекалоЛолита и Цекало прожили вместе около десяти лет. При этом официально оформить отношения они решили лишь спустя много лет после начала совместной жизни. В 1998 году артисты вступили в официальный брак, а уже в 2000-м их семейный и творческий союз распался.
По словам Лолиты, к тому моменту отношения уже переживали серьезный кризис. Она объясняла, что у пары не было прочной основы для семейной жизни. История их отношений развивалась на фоне продолжавшейся совместной работы. Артисты много лет находились рядом и на сцене, и за ее пределами, однако творческая совместимость не смогла сохранить брак.
Позднее Лолита рассказывала, что со временем чувства между ними стали угасать. По ее словам, первым начал изменять Цекало, а затем измена произошла и с ее стороны.
Что Лолита рассказала о деньгах Александра ЦекалоОдной из самых болезненных тем после развода стала финансовая сторона отношений. В разных интервью Лолита неоднократно рассказывала, что не имела полного доступа к деньгам, которые они с Цекало зарабатывали во время работы в «Академии».
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По словам певицы, она узнала о существовании банковского счета, открытого в Австрии, только после распада брака. При этом артистка утверждала, что Цекало сделал это без ее ведома. Лолита связывала эту историю с Шабтаем Калмановичем, который, по ее словам, рассказывал ей о своей помощи Александру.
«Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открыть в Австрии банковский счет втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которые мы заработали. Где остальные — не знаю», — поделилась Милявская.По версии певицы, значительная часть совместных накоплений оказалась для нее недоступной. Лолита подчеркивала, что не знала о банковском счете и не могла объяснить, куда исчезли остальные деньги. Певицу сильно задело, что человек, с которым она прожила много лет, вел отдельную финансовую жизнь, о которой она ничего не знала.
Почему после развода Лолита потеряла уверенность в себеФинансовые проблемы стали лишь одной частью сложного периода, который Лолита пережила после расставания с Цекало. Певица рассказывала, что вместе с браком и дуэтом потеряла ощущение собственной профессиональной ценности. По словам артистки, Цекало неоднократно давал ей понять, что без него она не сможет добиться успеха в шоу-бизнесе.
«Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна», — приводила Лолита его слова.Такие высказывания серьезно повлияли на ее самооценку. Лолита боялась, что зрители привыкли именно к дуэту и не станут приходить на ее сольные выступления. Одновременно она переживала из-за появления новых исполнителей и опасалась, что молодое поколение окончательно вытеснит ее с эстрады.
Гонорары Лолиты после развода с ЦекалоПоследствия расставания Милявская ощутила не только психологически, но и финансово. До развода ее гонорар за одно выступление, по собственным словам певицы, доходил примерно до 25 тысяч долларов. После распада «Академии» ситуация изменилась кардинально. Лолита рассказывала, что иногда соглашалась выступать всего за 500 долларов.
Разница между прежним и новым гонораром составляла 50 раз. При этом проблема заключалась не только в снижении доходов. По словам Милявской, количество предложений резко сократилось, а отношение некоторых представителей индустрии к ней стало откровенно пренебрежительным. Певица вспоминала, что мужчины могли называть ее «дурой» и «сбитым летчиком».
В интервью Федору Бондарчуку Лолита рассказывала, насколько тяжело ей было снова искать работу и доказывать собственную востребованность.
«Я ходила, рыдала, заглядывала в глаза и говорила: "У меня получится?"» — вспоминала знаменитость.Артистка оказалась одна с маленьким ребенком и одновременно пыталась понять, сможет ли обеспечить себе и семье прежний уровень жизни. В какой-то момент страх за будущее оказался настолько сильным, что Лолита решила обратиться за поддержкой к бывшему супругу. Певица рассказывала, что позвонила Цекало и призналась ему в своей тревоге из-за отсутствия работы и конкуренции с молодыми артистами.
«Я ему говорю: "Саш, что я наделала?! Я же теперь без работы! Молодежь на пятки наступает… Я же старая уже…" Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», — вспоминала Милявская.
Как Лолита построила сольную карьеруНесмотря на тяжелый период, финансовые проблемы и отсутствие уверенности в себе, Лолита смогла начать сольную карьеру. Поначалу ей приходилось буквально заново доказывать собственную востребованность. Позже Милявская снова стала собирать аудиторию, получать предложения о выступлениях и возвращать себе место на российской эстраде.
Главным результатом этого периода стало то, что Лолита перестала воспринимать себя только как половину известного дуэта. Она сформировала собственную карьеру и доказала, что способна оставаться востребованной самостоятельно.
При этом сама Лолита не всегда говорит о бывшем муже исключительно негативно. Несмотря на болезненные воспоминания, она признает его роль в своей профессиональной судьбе.
«Если бы не этот человек, я бы не пришла в шоу-бизнес. Поэтому, что бы ни было, всегда говорю ему спасибо», — говорила артистка.Александр Цекало стал одним из супругов Лолиты Милявской, однако ее личная жизнь на этом браке не закончилась. Всего певица состояла в пяти официальных браках.