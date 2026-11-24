Тишина после «Универа», двойная фамилия и усыновлённый сын: куда пропал Александр Стекольников, сыгравший «ботаника» Валентина Будейко?
Актеру, знакомому миллионам зрителей по роли занудного Вали Будейко в «Универе», Александру Стекольникову 25 ноября исполняется 44 года. Этот уроженец Ленинграда с лицом вечного студента прошёл путь от театральной студии до одного из самых узнаваемых артистов страны, однако за фасадом безобидного «ботаника» скрывается человек с запутанной семейной историей, тремя детьми и неожиданным решением взять чужую фамилию. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра СтекольниковаАлександр Вячеславович Стекольников родился 25 ноября 1982 года в Ленинграде. Уже с девяти лет мальчик был артистом театра-студии «Форте», что во многом предопределило его дальнейшую судьбу. Окончив Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, он долгое время оставался верен театральной сцене, сотрудничая с петербургскими театрами.
Широкая известность пришла к нему в 2011 году, когда он появился в сериале «Универ. Новая общага» в образе Валентина Будейко — наивного, социально неловкого, но невероятно обаятельного «ботаника». Эта роль, несмотря на второстепенный статус персонажа, сделала Стекольникова узнаваемым лицом в российском кинематографе. Сегодня фильмография актёра насчитывает порядка пяти десятков работ в кино и сериалах, включая проекты «Физрук», «Пепел», «Ментовские войны 7», «Литейный» и «Условный мент».
Семья, фамилия и любовные треугольникиВ отличие от многих коллег по цеху, личная жизнь Александра Стекольникова не изобилует громкими разводами и публичными изменами. С 12 августа 2011 года он женат на Марии, художнике-технологе по костюмам, с которой познакомился в театральной гримёрке. Мария уже была замужем до встречи с актёром и воспитывала сына Георгия (2004 г.р.), которого Стекольников впоследствии усыновил. В браке у пары родились двое общих детей: сын Иван (2011 г.р.) и дочь Дарья (2019 г.р.). Сам артист в интервью признавался, что до встречи с супругой неоднократно оказывался в сложных любовных ситуациях и «боролся за любовь», однако сейчас он примерный семьянин, который вместе с женой воспитывает троих детей без помощи нянь.
Интересная история касается фамилии артиста. По паспорту он остаётся Стекольниковым, но с 2018 года в титрах и социальных сетях он представляется как Мартынов. Это не творческий псевдоним в привычном смысле. Мартыновыми его предки были до 1930-х годов, пока по неизвестным причинам не сменили фамилию на Стекольниковы. Актёр, по его собственным словам, пытается «воссоздать историческую справедливость», возвращая родовое имя. Эта двойственность порождает изрядную путаницу: зрители, ищущие фильмографию Александра Мартынова, рискуют наткнуться на совершенно других артистов, а сам Стекольников существует в информационном поле в двух лицах одновременно.
Тишина после «универа»В 2022 году Александр Стекольников дал откровенное интервью «Газете.Ru», в котором описал ситуацию, знакомую многим актерам, ставшим заложниками одного образа.
«После выхода "Универа" вокруг меня образовалась тишина. Ни одного звонка, ни кастингов, ни приглашений для участия в съемках. Ничего», — заявил он.По словам артиста, причиной стала профессиональная предвзятость:
«Считается, что кастинг-директора не любят приглашать в проекты актеров, долго играющих одну роль. Я много лет исполнял роль Валентина Будейко».Стекольников подчеркивал, что не считает работу в «Универе» клеймом и не жалеет о съемках, но ситуация больно ударила по его карьере.
«Я не из КВН. Я — профессиональный актер. Я не играл самого себя в "Универе". Я проработал персонажа. Об этом многие забыли», — сетовал он.