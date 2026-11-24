24 ноября 2026, 12:10

Александр Стекольников (Фото: скриншот т/с «Универ. 13 лет спустя»)

Актеру, знакомому миллионам зрителей по роли занудного Вали Будейко в «Универе», Александру Стекольникову 25 ноября исполняется 44 года. Этот уроженец Ленинграда с лицом вечного студента прошёл путь от театральной студии до одного из самых узнаваемых артистов страны, однако за фасадом безобидного «ботаника» скрывается человек с запутанной семейной историей, тремя детьми и неожиданным решением взять чужую фамилию. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Стекольникова Семья, фамилия и любовные треугольники Тишина после «универа» Как сейчас живет артист



Биография Александра Стекольникова

Семья, фамилия и любовные треугольники

Александр Стекольников (Фото: скриншот т/с «Универ. 15 лет спустя»)

Тишина после «универа»

Арарат Кещян, Станислав Ярушин и Александр Стекольников (Фото: скриншот т/с «Универ. 13 лет спустя»)

«После выхода "Универа" вокруг меня образовалась тишина. Ни одного звонка, ни кастингов, ни приглашений для участия в съемках. Ничего», — заявил он.

«Считается, что кастинг-директора не любят приглашать в проекты актеров, долго играющих одну роль. Я много лет исполнял роль Валентина Будейко».

«Я не из КВН. Я — профессиональный актер. Я не играл самого себя в "Универе". Я проработал персонажа. Об этом многие забыли», — сетовал он.

Как сейчас живет артист