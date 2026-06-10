10 июня 2026, 16:33

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Солярис»)

11 июня исполняется 44 года со дня смерти Анатолия Солоницына — выдающегося советского актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР. Всесоюзную известность ему принесла роль в фильме «Андрей Рублев», после которой артист на долгие годы стал одним из главных соратников режиссера Андрея Тарковского. Солоницын сыграл в нескольких знаковых картинах мастера. Однако незадолго до смерти актер решил, что режиссер его предал. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анатолия Солоницына: детство и первое имя Неудача при поступлении в ГИТИС и путь в театр Как брат спас здоровье будущего актера Судьбоносная встреча с Андреем Тарковским Роль Андрея Рублева и актерское самопожертвование Личная жизнь Анатолия Солоницына Карьера после «Андрея Рублева» Развод, депрессия и встреча с третьей женой Болезнь, которая оборвала жизнь актера Почему заговорили о предательстве Тарковского Последние дни и смерть Анатолия Солоницына

Биография Анатолия Солоницына: детство и первое имя

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Принц и нищий»)

Неудача при поступлении в ГИТИС и путь в театр

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Как брат спас здоровье будущего актера

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Любить человека»)

Судьбоносная встреча с Андреем Тарковским

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Анютина дорога»)

Роль Андрея Рублева и актерское самопожертвование

«Андрей Арсеньевич считал Толю идеальным актером. Выразить словами то, что хотел, этот режиссер мог не всегда. Кроме того, ему было важно, чтобы человек, работающий с ним, схватывал вещи неуловимые. А Толя все невыразимое понимал. Он относился к Тарковскому как к учителю, называл по имени-отчеству», — рассказывал Алексей Солоницын.

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Андрей Рублев»)

Личная жизнь Анатолия Солоницына

«Первая Толина женитьба вышла в стиле героев Федора Михайловича — на девушке, так сказать, "облегченного поведения", которую брат возмечтал "спасти". Правда, вскоре понял, что ничего не получится, и они с Людмилой разошлись», — рассказывал Алексей Солоницын.

Анатолий Солоницын в фильме «Любить человека» (фото: РИА Новости)

«Однажды Толя вернулся домой, а она, словно Патриция Хольман в "Трех товарищах" Ремарка, сидит на лестнице и ждет его. Это все и решило. Причем если у Толи возникала привязанность, женщина не могла оставаться его любовницей — только женой. И никаких увлечений на стороне, это шло от отца», — вспоминал брат артиста.

Карьера после «Андрея Рублева»

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Развод, депрессия и встреча с третьей женой

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Андрей Рублев»)

Болезнь, которая оборвала жизнь актера

Анатолий Солоницын (фото: кадр из фильма «Андрей Рублев»)

«Его друг, врач, позвал меня и Светлану в ресторан и сказал, что обнаружили рак легкого: после того падения дала о себе знать болезнь, развивавшаяся подспудно. Здоровье у Толи было слабым, ребенком он перенес все возможные детские хвори, взрослым много курил. Не жалел себя, на съемках одной картины заболел воспалением легких и продолжал сниматься не долечившись. Жил нервно. Все, видно, сплелось в клубок, который и привел к недугу. Толе удачно сделали операцию, удалили легкое, но уже пошли метастазы», — рассказывал Алексей Солоницын.

Почему заговорили о предательстве Тарковского

Анатолий Солоницын (фото: РИА Новости)

Последние дни и смерть Анатолия Солоницына