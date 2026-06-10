Чуть не умер от цинги, впал в депрессию и получил травму, которая разрушила жизнь: почему Анатолий Солоницын считал Тарковского предателем?
11 июня исполняется 44 года со дня смерти Анатолия Солоницына — выдающегося советского актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР. Всесоюзную известность ему принесла роль в фильме «Андрей Рублев», после которой артист на долгие годы стал одним из главных соратников режиссера Андрея Тарковского. Солоницын сыграл в нескольких знаковых картинах мастера. Однако незадолго до смерти актер решил, что режиссер его предал. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Анатолия Солоницына: детство и первое имяБудущий актер родился 30 августа 1934 года в Богородске Горьковского края. При рождении мальчик получил имя Отто. Так решил отец-журналист, который назвал сына в честь знаменитого полярного исследователя Отто Шмидта. Однако после окончания Великой Отечественной войны немецкое имя стало восприниматься плохо, поэтому со временем Отто официально стал Анатолием.
Позже семья переехала в Саратов. Именно там мальчик пошел в первый класс и провел значительную часть детства. После школы Анатолий выбрал рабочую специальность и выучился на слесаря-инструментальщика. В те годы он искренне считал эту профессию одной из самых престижных и востребованных. Молодой человек устроился на завод и готовился строить обычную трудовую карьеру.
Однако вскоре судьба внесла коррективы. Отца направили работать в Киргизию, и вся семья отправилась вслед за ним. Именно в Бишкеке у будущего артиста проснулся интерес к самодеятельности. Там же он впервые начал выступать на сцене и понял, что творчество привлекает его гораздо сильнее заводской работы.
Неудача при поступлении в ГИТИС и путь в театрНесмотря на очевидные способности, поступить в ГИТИС Анатолию не удалось. После неудачной попытки молодой человек решил не отказываться от мечты и поступил в Свердловскую художественную студию. Получив образование, он начал работать в драматическом театре Свердловска.
На протяжении двенадцати лет актер менял театральные площадки, набирался опыта и совершенствовал мастерство. Четыре года он служил в Театре имени Ленсовета, а последней крупной театральной работой стала роль Гамлета на сцене «Ленкома».
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При этом путь к профессии оказался непростым даже на этапе поступления в художественную студию. Члены приемной комиссии обращали внимание на внешность абитуриента: им не нравились его впалые глаза и сутулая фигура. Тем не менее настойчивость и искреннее желание заниматься искусством помогли преодолеть все сомнения.
Учеба настолько захватила Солоницына, что он стойко переносил любые бытовые трудности ради возможности заниматься любимым делом.
Как брат спас здоровье будущего актераО тяжелых студенческих годах впоследствии рассказывал младший брат артиста Алексей Солоницын. По его словам, из-за постоянного недоедания перед выпускными экзаменами Анатолий заболел цингой. Ситуация оказалась настолько серьезной, что родственникам пришлось срочно искать деньги на лечение и питание.
Тогда Алексей продал старинные церковные книги, которые достались семье от деда. Вырученные средства помогли восстановить здоровье старшего брата.
После выздоровления Анатолий стал одним из лучших выпускников студии. Однако даже талант и отличная подготовка не гарантировали ему успешного старта. Долгое время режиссеры не доверяли молодому актеру главные роли, считая его внешность слишком специфической для традиционного героя.
Судьбоносная встреча с Андреем ТарковскимКинокарьера Солоницына началась с фильма Глеба Панфилова «Дело Курта Клаузевица». Причем дебют сразу оказался успешным — актер получил главную роль и блестяще справился с поставленной задачей.
Вскоре Анатолий прочитал опубликованный сценарий фильма «Андрей Рублев». История настолько его захватила, что он немедленно поинтересовался у Панфилова, продолжаются ли еще просмотры кандидатов на главную роль.
Не советуясь ни с кем, актер собрал деньги на дорогу до Москвы и отправился на встречу с Андреем Тарковским. В результате ему удалось убедить режиссера провести фотопробы.
У Тарковского был огромный выбор исполнителей. Он мог пригласить любого известного советского актера или даже зарубежную звезду. Однако именно в фотографии Солоницына режиссер увидел то, что искал. Художественный совет категорически выступил против кандидатуры малоизвестного артиста, однако Тарковский настоял на собственном решении. Как показало время, он не ошибся.
Роль Андрея Рублева и актерское самопожертвованиеК работе над образом великого иконописца Солоницын подошел с поразительной самоотдачей. Он воспринимал участие в фильме почти как духовное служение. Чтобы добиться нужного звучания голоса и передать особенности состояния героя, актер специально перетягивал шею шарфом и на протяжении двух недель практически не разговаривал.
Подобный эксперимент мог навсегда лишить его голоса, однако Солоницын был готов рисковать ради достоверности.
«Андрей Арсеньевич считал Толю идеальным актером. Выразить словами то, что хотел, этот режиссер мог не всегда. Кроме того, ему было важно, чтобы человек, работающий с ним, схватывал вещи неуловимые. А Толя все невыразимое понимал. Он относился к Тарковскому как к учителю, называл по имени-отчеству», — рассказывал Алексей Солоницын.Несмотря на огромную творческую победу, фильм не принес актеру мгновенного успеха. Картину на несколько лет отправили на полку. Лишь после признания на Каннском кинофестивале в 1969 году ее допустили к ограниченному прокату.
Отдав роли все силы, Солоницын вернулся в свою скромную квартиру в Свердловске и еще не догадывался, насколько сильно эта работа изменит его судьбу.
Личная жизнь Анатолия СолоницынаСо стороны актер производил впечатление замкнутого и сурового человека, однако близкие знали его совершенно другим. Он обладал прекрасным чувством юмора, умел дружить и мечтал о крепкой семье.
Первый брак оказался неудачным. Избранницей артиста стала гримерша Людмила.
«Первая Толина женитьба вышла в стиле героев Федора Михайловича — на девушке, так сказать, "облегченного поведения", которую брат возмечтал "спасти". Правда, вскоре понял, что ничего не получится, и они с Людмилой разошлись», — рассказывал Алексей Солоницын.
После расставания актер встретил студентку химического техникума Ларису Сысоеву. Их знакомство произошло во время работы Солоницына в театральных кружках Свердловска.
«Однажды Толя вернулся домой, а она, словно Патриция Хольман в "Трех товарищах" Ремарка, сидит на лестнице и ждет его. Это все и решило. Причем если у Толи возникала привязанность, женщина не могла оставаться его любовницей — только женой. И никаких увлечений на стороне, это шло от отца», — вспоминал брат артиста.В этом браке родилась дочь Лариса.
Карьера после «Андрея Рублева»Вместе с супругой и маленькой дочерью актер переехал в Новосибирск, где начал работать в театре «Красный факел». Там он играл Бориса Годунова, после чего продолжил творческий путь в Таллине и Ленинграде. Успех фильма «Андрей Рублев» привел к увеличению количества предложений от кинорежиссеров. Солоницын появился в картинах «Анютина дорога», «В лазоревой степи» и «Любить человека».
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Особое место в его творческой биографии занимали работы с Тарковским. В фильме «Солярис» актер сыграл астробиолога Сарториуса, а в «Зеркале» воплотил образ судебного врача.
Развод, депрессия и встреча с третьей женойВторой брак распался, когда дочери исполнилось восемь лет. Разлуку с ребенком актер переживал крайне тяжело. Мысль о том, что теперь он не сможет ежедневно видеть дочь, стала для него настоящей трагедией. Солоницын начал злоупотреблять алкоголем и постепенно погружался в депрессию.
Частично справиться с кризисом помогло приглашение Тарковского сыграть Гамлета в театральной постановке. Окончательно вернуться к полноценной жизни актеру помогли съемки фильма «Сталкер». Именно там он познакомился с помощницей гримера Светланой.
Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, между ними быстро возникли глубокие чувства. Светлана подарила артисту ощущение душевного равновесия и семейного счастья. В этом союзе родился сын Алексей.
Судьба наконец подарила Солоницыну ту большую семью, о которой он мечтал многие годы. К сожалению, наслаждаться этим счастьем ему оставалось совсем недолго.
Болезнь, которая оборвала жизнь актераВ фильме Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» Солоницын сыграл великого русского писателя. Ради работы над образом Федора Достоевского у Тарковского актер даже был готов лечь под нож пластического хирурга, чтобы максимально точно воспроизвести черты лица писателя.
Подобная самоотдача сопровождала его всю жизнь. Во время съемок фильма «Великая судьба» в Монголии актер упал с лошади, получил серьезный удар и вскоре начал сильно кашлять. Позже к симптомам добавилась высокая температура, после чего его госпитализировали. Именно тогда врачи обнаружили страшный диагноз.
«Его друг, врач, позвал меня и Светлану в ресторан и сказал, что обнаружили рак легкого: после того падения дала о себе знать болезнь, развивавшаяся подспудно. Здоровье у Толи было слабым, ребенком он перенес все возможные детские хвори, взрослым много курил. Не жалел себя, на съемках одной картины заболел воспалением легких и продолжал сниматься не долечившись. Жил нервно. Все, видно, сплелось в клубок, который и привел к недугу. Толе удачно сделали операцию, удалили легкое, но уже пошли метастазы», — рассказывал Алексей Солоницын.
Почему заговорили о предательстве ТарковскогоПосле появления информации о тяжелой болезни артиста появились слухи, что врачи и родственники скрывали от него настоящий диагноз. Однако брат актера никогда не подтверждал эти разговоры и подчеркивал, что семья делала все возможное для спасения близкого человека. Однако позже метастазы пошли в позвоночник, и болезнь перешла в неизлечимую стадию.
В то же время среди знакомых Солоницына активно обсуждали другую историю. Многие считали, что тяжелым ударом для актера стало решение Тарковского пригласить в фильм «Ностальгия» не его, а Олега Янковского. Первоначально режиссер действительно собирался доверить роль Горчакова своему любимому актеру. Однако тяжелая болезнь Солоницына изменила планы режиссера.
По воспоминаниям Алексея Солоницына, незадолго до эмиграции Андрей Тарковский приехал к другу, чтобы попрощаться. Он прощался одновременно и с Анатолием, и со страной. Оба прекрасно понимали, что больше никогда не увидятся.
Последние дни и смерть Анатолия Солоницына11 июня 1982 года Анатолий Солоницын умер в возрасте 47 лет. Трагедия произошла дома. По воспоминаниям близких, актер поперхнулся кашей. На похороны Андрей Тарковский не приехал. К тому времени режиссер уже жил за пределами СССР и готовился окончательно связать свою судьбу с эмиграцией.
Вскоре Тарковский получил статус невозвращенца. В судьбах двух выдающихся деятелей искусства оказалось немало удивительных совпадений. Одним из самых трагических стало то, что всего через четыре года после смерти Солоницына режиссер скончался от той же болезни — рака легких.