Трагедия с потерей детей и образ «спившегося интеллигента»: как жил и почему умер звезда фильма «Гараж» Георгий Бурков?
Георгий Бурков — актёр, чьё лицо и голос знакомы миллионам зрителей. Мастер эпизода, он умел за считанные минуты на экране раскрыть характер героя так, что тот запоминался навсегда. Его персонажи — зачастую люди с непростой судьбой, но с живым сердцем и острым чувством юмора. 31 мая артисту могло бы исполниться 93 года, но его жизнь оборвалась в 57. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаГеоргий Иванович Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми, в семье главного механика завода. Судьба испытывала его с пеленок: в шесть лет он перенес брюшной тиф, врачи вынесли смертельный приговор, но мать выходила сына народными средствами. Это закалило характер. Мечтая о сцене, Георгий столкнулся с жестокой реальностью — из-за невнятной дикции ему четыре раза подряд отказывали в приеме в театральные вузы. Дабы не терять время, он по настоянию отца пошел на юридический факультет Пермского университета, параллельно занимаясь в вечерней студии при драмтеатре.
Путь в большое кино был тернист. Бурков работал в театрах Березников и Кемерово, пока на него не обратила внимание критик Ольга Пыжова. В 1965 году режиссер Борис Львов-Анохин пригласил его в столичный Театр им. Станиславского. Дебют чуть не стал катастрофой: Бурков, встретив старого друга, «перебрал» и пропустил свой первый спектакль. Режиссеру стоило огромных трудов отстоять талантливого артиста перед руководством.
Одной из первых значительных ролей Буркова в кино стала его работа в фильме Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Он сыграл Петю, художника-ретушёра в малом провинциальном фотоателье под названием «Современник». Персонаж Буркова представляет собой типичного советского интеллигента, с лёгкой иронией в характере, который предпочитает весёлое времяпрепровождение и не прочь выпить. Эта роль принесла актёру большую популярность.
Но настоящим «крестным отцом» в кино для Буркова стал Василий Шукшин. Их дружба — это отдельная глава в истории советского кино. Именно Шукшин, увидев в Буркове глубокого драматического актера, начал вводить его в свои картины. Их объединяла любовь к русскому слову, интерес к судьбам простых людей. Шукшин видел в Буркове идеального исполнителя ролей своих героев — искренних, порой неуклюжих, но глубоких. У друзей были грандиозные творческие планы: они мечтали создать «Русский народный театр». По воспоминаниям современников, Бурков высоко ценил дружбу с Шукшиным и тяжело переживал его смерть в 1974 году.
За годы работы фильмография Буркова перевалила за 80 картин, включая ленты «Старики-разбойники», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Рассказы о Кешке и его друзьях», «Они сражались за Родину», «Кадкина всякий знает», «Так начиналась легенда», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Отставной козы барабанщик». Он получил звание Заслуженного артиста РСФСР лишь в 1980 году, сыграв десятки ролей. При этом на сцене он играл Эйнштейна и Достоевского, но зритель упорно не воспринимал его всерьез вне амплуа «простого мужика».
Любовь, семья и трагедияГеоргий Бурков был женат один раз. Его супругой стала актриса Татьяна Ухарова, которая была младше его на 15 лет. Они познакомились в театре, поженились в 1965 году. Родители с обеих сторон были в шоке. Мать Буркова, приехав знакомиться с невесткой, заявила сыну: «Жорочка, у тебя глаз, что ли, нет? Она же даже не родит тебе никого!» После этого она забрала все подаренные свадебные подарки (ложки, полотенца) и уехала обратно в Пермь. Со стороны отца Татьяны Буркова приняли и вовсе за «брачного афериста», которому нужна лишь московская прописка.
Несмотря на все, этот брак сложился весьма счастливо. Пара стойко перенесла потерю двух детей (у Татьяны один за одним случилось два выкидыша), а в 1966 году в семье родилась дочь Мария. В этом браке нередко кипели нешуточные страсти. В кадрах фильма «Печки-лавочки» на лице Буркова отчетливо видна царапина. Согласно воспоминаниям Татьяны, накануне съемок у них случилась ссора, и она в пылу гнева оцарапала мужу лицо. Шукшин, посмотрев на друга, рассмеялся и сказал, что вору такой шрам даже к лицу, и переснимать ничего не стал. Так семейная драма навечно осталась в киноклассике.
Последние годы жизни БурковаПоследние годы жизни Георгия Буркова — это попытка уйти от образа клоуна в режиссуру. В 1988 году он возглавил Центр культуры имени Шукшина, пытаясь доделать дело друга. Но здоровье было подорвано. Диагнозы сыпались один за другим: ишемия, стенокардия. По воспоминаниям вдовы, он болел «тихо», ни на что не жаловался, но часто ложился на диван и лежал молча, предчувствуя беду. В дневниках того периода часто мелькала фраза: «Аннушка уже купила подсолнечное масло» (аллюзия на роковую предопределенность из «Мастера и Маргариты»).
Несмотря на это, актёр продолжал сниматься и работать над сценариями. Одной из последних его ролей стала работа в фильме «Убийство свидетеля». Трагедия случилась в июле 1990 года. Бурков сломал ногу, и после операции у него оторвался тромб. Актёр скончался 19 июля 1990 года в Москве на 58‑м году жизни. Похоронили артиста на Ваганьковском кладбище.
Наследие актераСразу после распада СССР творческое наследие Георгия Буркова обрело новую жизнь. Вдова артиста Татьяна Ухарова не побоялась обнародовать его «крамольные» дневники. Так увидела свет книга «Хроника сердца», где собраны его эссе, рассказы и философские размышления. Оказалось, что Бурков был блестящим литератором, тонко чувствующим слово.
Что касается наследства, Георгий Иванович не был миллионером, но оставил после себя квартиру и архивы. Единственной наследницей стала его дочь Мария Георгиевна Буркова. Она пошла по стопам отца — окончила Школу-студию МХАТ и служит в театре, сохраняя память о родителях.