«Начинается на «Э»: Лиза Моряк раскрыла имя новорожденного сына

03 ноября 2026, 11:17

Актриса Лиза Моряк назвала имя новорожденного сына

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Спустя два месяца после рождения третьего ребёнка актриса и режиссёр представили малыша публике. В личном блоге Лиза Моряк опубликовала трогательные фото и видео из роддома и рассекретила имя сына — мальчика назвали Эдмоном.





Эдмон появился на свет 3 сентября. Спустя месяц после его рождения Лиза и Сарик отправились в круиз только вдвоём, за что актрису пытались критиковать в сети.





«Мы долго выбирали имя, искали то, которое отражало бы всю нежность и глубину. Многие из вас, дорогие наши, долго гадали, как мы назвали нашего малыша. Все слышали, что имя начинается на «Э», но никто так точно и не угадал! И вот, оно найдено — Эдмон. Не Эдмонд, ведь этот звук, с твёрдым «д» на конце, кажется нам слишком резким. Эдмон — это мягкость и стать, и это имя так точно подходит нашему сыну. Были, конечно, и шутки, и попытки найти имя, в котором звучала бы частичка «Лиз» в честь меня. Но, признаемся честно, никакое из них не тронуло нас так», — поделилась знаменитость.