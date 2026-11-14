Три брака, суд с Малаховым и хейт в сети: чем закончилась битва солиста «Дискотеки Аварии» Алексея Серова за частную жизнь и дочь?
Алексей Серов, голос и лицо легендарной «Дискотеки Аварии», 15 ноября отмечает свой 52-й день рождения. Этот артист прошёл путь от студента юрфака и начальника юридической службы до одного из самых узнаваемых фронтменов российской поп-сцены. Его карьера полна чередой взлётов, громких хитов и неожиданных поворотов, а личная жизнь до сих пор вызывает не меньший интерес публики, чем новые песни группы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Алексея СероваАлексей Борисович Серов родился 15 ноября 1974 года в Иваново. Музыка окружала его с детства: мама привела первоклассника в популярный местный эстрадный ансамбль «А+Б», однако там будущая звезда не задержался. Как вспоминал сам артист, младших участников не выпускали на сцену, и ему быстро стало скучно. Мальчик променял пение на спорт — самбо, футбол и спортивное ориентирование, а музыкальное образование так и осталось за бортом.
Путь к славе оказался извилистым. Серов окончил юридический факультет, в 1997 году вместе с другом основал юридическое бюро и даже занимал должность начальника юридической службы на Ивановском комбинате искусственной подошвы. В «Дискотеку Аварию» он пришёл в 1994 году, ещё будучи студентом, и какое-то время разрывался между двумя мирами.
«Курсе на втором вуза мы со своими сокурсниками сделали дискотеку в школе № 1 города Иваново. Ребята тогда тоже проводили дискотеки, так и начали общаться. В то же время я уже был начальником юридической службы. Окончив юридический в 1997 году, мы с моим другом Максом Геллером основали юридическое бюро. Сейчас это крупнейшая консалтинговая, аудиторская компания, в которой работает более 200 человек. В 2000-х пришло время принимать решение, потому что сидеть на двух стульях было уже невозможно — я занимал ответственную должность в бюро юридических услуг и активно гастролировал с „Аварией“», — рассказывал музыкант в интервью «Русскому Радио».Выбор был сделан в пользу сцены, и, как показала история, он оказался верным: хиты вроде «Малинки» и «Куклы» сделали группу народной, а Серов стал её неизменным лицом.
Личная жизнь артистаЛичная жизнь Алексея Серова всегда была бурной и запутанной. За его плечами три официальных брака и четверо детей — все от разных женщин. ППервой супругой стала Ольга Березина, родившая ему сына Марка. Союз распался из-за нежелания Ольги переезжать в Москву и, если верить слухам, частых измен артиста. Сегодня Марк живёт в Швейцарии — после развода Ольга вышла замуж за грека, проживающего в этой стране, и перевезла туда сына.
Второй брак с Еленой Фирсовой подарил Серову сына Ричарда. Супруги фактически жили порознь — Елена проводила много времени на зарубежных курортах — и в итоге расстались без громких скандалов. Ричард проживает в Эстонии.
Настоящая драма разыгралась вокруг отношений с третьей женой Ириной Качко. После развода женщина сделала шокирующие признания в передаче «Пусть говорят». По её словам, Серов отказался везти её в роддом, сославшись на усталость, и она добиралась на такси сама. Кроме того, Качко утверждала, что свекровь, узнав о беременности, настаивала на аборте. В 2014 году Серов инициировал судебный процесс и сумел отсудить право на воспитание дочери Полины, перевезя её в Москву, однако на повторном слушании суд вернул девочку матери. Родителям в итоге удалось прийти к мирному соглашению о встречах.
Отдельная глава в биографии певца — внебрачный сын Михаэль от фигуристки Катарины Гербольдт. Они познакомились на съёмках одного из телепроектов, и у них завязался головокружительный роман. Серов, за плечами которого уже было три брака, сразу предупредил возлюбленную, что ни детей, ни свадьбы не будет. Когда Катарина забеременела, отношения расстроились — она ушла от певца, будучи беременной.
«Я ему позвонила из роддома, поздравила, что у него родился сын. Он меня поздравил в ответ», — рассказывала Гербольдт в эксклюзивном интервью НТВ.В роддом Серов не приехал. Долгое время факт существования внебрачного сына скрывался от общественности, и лишь в 2022 году он стал достоянием публики.
Суд с Малаховым и битва за частную жизньОдним из самых громких конфликтов Серова стал его судебный спор с Андреем Малаховым. В феврале 2015 года в эфир программы «Пусть говорят» вышел выпуск, посвящённый бракоразводному процессу певца с Ириной Качко и скандалу вокруг их дочери. Серов счёл, что его право на неприкосновенность частной жизни было нарушено, и подал иск в Хамовнический суд Москвы с требованием компенсации. Однако суд не встал на сторону артиста. В октябре 2015 года иск был отклонён, а в марте 2016-го Мосгорсуд оставил это решение в силе.
Иркутск, гитара и «стероидный старик»Ещё один эпизод, вызвавший широкий резонанс, произошёл в июне 2026 года в Иркутске. На центральной площади города, где «Дискотека Авария» выступала в честь Дня города, Алексей Серов устроил неоднозначное шоу: он обнажил торс, разбил гитару и начал жевать её провод. Часть зрителей возмутилась, напомнив, что у сцены находились семьи с детьми. В соцсетях певца принялись критиковать, называя его «стероидным стариком» и призывая «отменить» группу.
Серов отреагировал на критику видеообращением, записанным в спортзале перед утренней тренировкой. Он передал «большой привет» жителям Иркутска и назвал их «великолепной публикой», а затем обратился к хейтерам с неожиданным предложением.
«Негативные говорят о том, что я какой-то "стероидный старик", "это чучело вылезло через 20 лет" и всё остальное такое… Во-первых, благодарю вас за комментарии, это всё-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество, от группы и от меня лично. Вы знаете, мы найдем самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии и напишем владельцам аккаунтов, пригласим на наш сольный концерт в декабре», — заявил артист.
Серов сегодняСегодня Алексей Серов продолжает активно работать в группе и, похоже, нашёл новый вектор для творчества — семейный. В июле 2026 года «Дискотека Авария» выпустила сингл «Малиновый лес», женскую вокальную партию в котором исполнила дочь артиста Полина. Для девушки эта работа стала музыкальным дебютом и первым шагом в сольной карьере.
«В этой сказке звёзды становятся ближе, рассвет — малиновым, а взрослым наконец можно ненадолго перестать быть серьёзными», — так сами участники группы описали новинку.Этот дуэт стал символичным: несмотря на все прошлые судебные тяжбы и драмы, Серов и его дочь нашли общий язык на творческом поприще. О личной жизни артиста после развода с Качко официально ничего не известно, он предпочитает не афишировать текущие отношения.