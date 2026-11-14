14 ноября 2026, 16:38

Алексей Серов (Фото: Instagram* / alexeiserov)

Алексей Серов, голос и лицо легендарной «Дискотеки Аварии», 15 ноября отмечает свой 52-й день рождения. Этот артист прошёл путь от студента юрфака и начальника юридической службы до одного из самых узнаваемых фронтменов российской поп-сцены. Его карьера полна чередой взлётов, громких хитов и неожиданных поворотов, а личная жизнь до сих пор вызывает не меньший интерес публики, чем новые песни группы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Серова Личная жизнь артиста Суд с Малаховым и битва за частную жизнь Иркутск, гитара и «стероидный старик» Серов сегодня



Биография Алексея Серова

Алексей Серов (Фото: Instagram* / alexeiserov)

«Курсе на втором вуза мы со своими сокурсниками сделали дискотеку в школе № 1 города Иваново. Ребята тогда тоже проводили дискотеки, так и начали общаться. В то же время я уже был начальником юридической службы. Окончив юридический в 1997 году, мы с моим другом Максом Геллером основали юридическое бюро. Сейчас это крупнейшая консалтинговая, аудиторская компания, в которой работает более 200 человек. В 2000-х пришло время принимать решение, потому что сидеть на двух стульях было уже невозможно — я занимал ответственную должность в бюро юридических услуг и активно гастролировал с „Аварией“», — рассказывал музыкант в интервью «Русскому Радио».

Личная жизнь артиста

Алексей Серов (Фото: Instagram* / alexeiserov)

«Я ему позвонила из роддома, поздравила, что у него родился сын. Он меня поздравил в ответ», — рассказывала Гербольдт в эксклюзивном интервью НТВ.

Суд с Малаховым и битва за частную жизнь

Иркутск, гитара и «стероидный старик»

Алексей Серов (Фото: Instagram* / alexeiserov)

«Негативные говорят о том, что я какой-то "стероидный старик", "это чучело вылезло через 20 лет" и всё остальное такое… Во-первых, благодарю вас за комментарии, это всё-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество, от группы и от меня лично. Вы знаете, мы найдем самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии и напишем владельцам аккаунтов, пригласим на наш сольный концерт в декабре», — заявил артист.

Серов сегодня

Алексей Серов с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / alexeiserov)

«В этой сказке звёзды становятся ближе, рассвет — малиновым, а взрослым наконец можно ненадолго перестать быть серьёзными», — так сами участники группы описали новинку.