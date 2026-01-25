Три тихих развода, ненависть к политическим критикам и забвение в театре: почему Андрей Руденский сменил актерство на дизайн интерьеров?
Актеру Андрею Руденскому, известному зрителям по ролям в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит» и многим другим, 26 января исполняется 67 лет. Этот заслуженный артист, чей путь мог начаться у мартеновской печи или за чертежной доской, предстал на экране как эталон интеллигентности. Его карьера — это путь от оглушительного дебюта до ролей второго плана, наполненный внутренними драмами, скандальными заявлениями и болезненным отчуждением от мира, который он когда-то покорил. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Андрея РуденскогоБудущий артист родился в Свердловске в семье военного и работницы торговли, и его мечты о сцене родители встретили в штыки. Судьба казалась предопределенной: красный диплом металлургического техникума по специальности «прокатное производство», затем — архитектурный институт. Но страсть к лицедейству оказалась сильнее. Игра в драмкружке, а позже — в театральной студии при Дворце молодежи, где он бросал вызов самому Достоевскому и Сартру, перевернула все планы.
Судьбоносная встреча произошла во время гастролей Малого театра. Юный Руденский осмелился подойти к мэтру Виктору Коршунову и попросил прослушать его. Педагог Щепкинского училища был впечатлен и пригласил талантливого юношу в Москву, зачислив сразу на второй курс. Однако диплом «Щепки» в 1984 году не открыл ему двери столичных театров. Его модельная внешность, высокий рост, аристократические черты почему-то отпугивали режиссеров. Чтобы выжить в Москве, Руденский устроился моделью к Вячеславу Зайцеву. По словам Руденского, он не был в восторге от своего занятия, однако благодаря этой работе приобрел нужные навыки, перестал бояться объектива, овладел мимикой.
Кино, отвергнувшее его как театрального актера, тут же вручило ему ключ от всесоюзной славы. В 1984 году режиссер Виктор Титов, преодолев сопротивление Госкино, доверил 26-летнему выпускнику главную роль в масштабной 14-серийной экранизации романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Дебют стал триумфом. Руденский блестяще прожил на экране жизнь сложного, рефлексирующего героя от юности до зрелости. После выхода фильма в 1988 году он проснулся знаменитым. Однако звездная болезнь его миновала. Напротив, наступило горькое прозрение:
«Я, начитавшись автобиографий, ждал, что после выхода 14-й серии телефон с утра будет дымиться и искриться. Этого не происходило год», — признавался актер в интервью «Вечерней Москве».
Его фильмография, насчитывающая около 90 работ, — это история взлетов и долгих пауз. За Самгиным последовали яркие образы Хемфри Ван-Вейдена в «Морском волке» и Николая Ставрогина в «Бесах». Затем — кризис 90-х и семилетнее забвение, прерванное лишь работой у польского режиссера Кшиштофа Занусси в фильме «Брат нашего Бога». Новый виток карьеры начался с эпохи сериалов. Бизнесмен Сергей Кленин в «Остановке по требованию», священник отец Павел в «Тюрьме особого назначения», врач Сергей Олещенко в «Свободной женщине» — эти роли вернули его зрителю.
Личная жизнь за закрытой дверьюЛичная жизнь Андрея Руденского надежно укрыта от посторонних глаз. Известно, что он был трижды официально женат, и все его избранницы были далеки от актерской богемы. О причинах разводов актер не распространяется, утверждая, что расставания проходили мирно, без громких скандалов . Детей ни в одном из браков не появилось, хотя сам Руденский в интервью не теряет надежды на отцовство, говоря, что «все впереди». Свою скрытность он компенсирует изысканными, почти поэтичными описаниями женщин.
«Мне, слава богу, везло: попадались умные женщины с потрясающей логикой. С музыкальной логикой. Логикой какого-то воздуха», — говорил он в интервью viperson.ru, добавляя, что его отпугивают «бизнес-леди», теряющие женственность в деловом ритме.
Его идеал — ум, интеллект и красота, заключенные в женственной оболочке. Сегодня актер живет один, посвящая свободное время необычным для мужчины хобби: дизайну интерьеров, шитью, кулинарии и разведению орхидей, в которые, по его собственным словам, он «влюблен».
Политическая позиция Руденского и отказ от театраЗа фасадом аристократичной сдержанности скрывается человек с жесткой и порой скандальной позицией, которая не раз отсекала от него бывших соратников. Главный скандал, тихо тлеющий вокруг Руденского, — это его непримиримая политическая позиция. В интервью он резко осуждает тех, кто критикует Россию.
«Я не люблю обсирателей моей страны. Я сразу таких людей удаляю. На своей страничке или в жизни», — заявлял актер.
Он прямо говорил о разрыве отношений с близкими друзьями из-за расхождений во взглядах, особенно на почве украинского вопроса. По его мнению, подобная критика — «тяжелая психиатрия».
Его оценки Запада категоричны: «У нас всё есть, а там уже многого нет... У меня здесь больше возможностей, чем в той же Америке или Европе». Москву он называет лучшим городом мира, а тех, кто критикует мэра Собянина, готов вычеркивать из жизни. Такие заявления сделали его маргиналом для либеральной части творческой интеллигенции, но обеспечили лояльность иного круга.
Еще один болезненный конфликт — с театральным миром. После работы в Московском Новом драматическом театре, который он покинул после смерти режиссера Львова-Анохина, Руденский закрыл для себя сцену.
«После этого я уже не пойду играть в постоянной труппе», — заявил он в интервью изданию «Собеседник», добавив, что современный театр ему неинтересен, а многое в нем «своровано у западных режиссеров».
Как сейчас живет РуденскийАндрей Руденский существует в собственном, тщательно выстроенном мире. Он не играет в театре, редко появляется на светских мероприятиях. Его профессиональная жизнь делится на две части. Первая — эпизодические роли в кино. Согласно доступной информации, в 2024–2025 годах новых заметных проектов с его участием не выходило. Его последние работы — сериалы «Султан моего сердца» (2018) и «Черновик» (2018), а также картины «Трейдер» (2023) и «Тайна Лилит» (2021). В конце августа 2025 года актер лишь мелькнул в новостях, приглашая всех на кинофестиваль FERRUM'25 в Железноводск, что говорит скорее о статусе почетного гостя, чем об активной работе.
Вторая и, кажется, главная часть его жизни теперь — дизайн интерьеров. Это не хобби, а профессиональная деятельность.
«Я люблю делать с нуля: ломать стены, менять пространство... Я люблю какие-то лабиринты», — делится он.
Создание новых реальностей в тишине частных апартаментов заменило ему шум съемочных площадок, а круг общения сузился до немногих старых друзей, не связанных с актерством.