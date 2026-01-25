25 января 2026, 15:12

Андрей Руденский (Фото: Instagram* @rudenskii_andrei)

Актеру Андрею Руденскому, известному зрителям по ролям в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит» и многим другим, 26 января исполняется 67 лет. Этот заслуженный артист, чей путь мог начаться у мартеновской печи или за чертежной доской, предстал на экране как эталон интеллигентности. Его карьера — это путь от оглушительного дебюта до ролей второго плана, наполненный внутренними драмами, скандальными заявлениями и болезненным отчуждением от мира, который он когда-то покорил. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Руденского Личная жизнь за закрытой дверью Политическая позиция Руденского и отказ от театра Как сейчас живет Руденский



Биография Андрея Руденского

Андрей Руденский (Фото: скриншот к/ф «Жизнь Клима Самгина»)

«Я, начитавшись автобиографий, ждал, что после выхода 14-й серии телефон с утра будет дымиться и искриться. Этого не происходило год», — признавался актер в интервью «Вечерней Москве».

Личная жизнь за закрытой дверью

Андрей Руденский (Фото: Instagram* @rudenskii_andrei)

«Мне, слава богу, везло: попадались умные женщины с потрясающей логикой. С музыкальной логикой. Логикой какого-то воздуха», — говорил он в интервью viperson.ru, добавляя, что его отпугивают «бизнес-леди», теряющие женственность в деловом ритме.

Политическая позиция Руденского и отказ от театра

Андрей Руденский (Фото: Instagram* @rudenskii_andrei)

«Я не люблю обсирателей моей страны. Я сразу таких людей удаляю. На своей страничке или в жизни», — заявлял актер.

«После этого я уже не пойду играть в постоянной труппе», — заявил он в интервью изданию «Собеседник», добавив, что современный театр ему неинтересен, а многое в нем «своровано у западных режиссеров».

Как сейчас живет Руденский

Андрей Руденский (Фото: Instagram* @rudenskii_andrei)

«Я люблю делать с нуля: ломать стены, менять пространство... Я люблю какие-то лабиринты», — делится он.