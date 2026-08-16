16 августа 2026, 12:37

Василий Кортуков (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Актер Василий Кортуков 17 августа отмечает день рождения. Этот заслуженный артист, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Ольга», «Предпоследняя инстанция» и «Москва. Три вокзала», прошел тернистый путь от работы плотником до статуса одного из самых узнаваемых характерных актеров. Его карьера — это история взлета после 50 лет, наполненная профессиональными драмами, бытовым алкоголизмом и невероятным возвращением, за которым с интересом наблюдает вся страна. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Василия Кортукова Личная жизнь Кортукова Новые работы артиста



Биография Василия Кортукова

Василий Кортуков (Фото: скриншот т/с «Ольга»)

Личная жизнь Кортукова

Василий Кортуков (Фото: скриншот к/ф «Горько!»)

Новые работы артиста