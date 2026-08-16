Три жены, 17 лет работы плотником и триумфальное возвращение в кино: перепитии судьбы звезды сериала «Ольга» Василия Кортукова
Актер Василий Кортуков 17 августа отмечает день рождения. Этот заслуженный артист, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Ольга», «Предпоследняя инстанция» и «Москва. Три вокзала», прошел тернистый путь от работы плотником до статуса одного из самых узнаваемых характерных актеров. Его карьера — это история взлета после 50 лет, наполненная профессиональными драмами, бытовым алкоголизмом и невероятным возвращением, за которым с интересом наблюдает вся страна. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Василия КортуковаВасилий Петрович Кортуков родился 17 августа 1960 года в подмосковных Люберцах в простой рабочей семье. Путь в искусство у него был тернистым. После школы, чтобы избежать службы в армии, он устроился на завод, получив специальность столяра-плотника 3-го разряда. Однако тяга к творчеству взяла верх: Василий отправился покорять театральные вузы. Обив пороги ВГИКа, «Щуки» и «Щепки», он лишь с пятой попытки был принят в Школу-студию МХАТ на курс Маркова и Морес.
Дебют в кино состоялся сразу после окончания вуза в 1985 году с ролью царского шута в сказке «После дождичка в четверг». Затем последовали эпизоды в «Дежа вю» (кларнетист) и «Брызгах шампанского». Но славы это не принесло. С наступлением тяжелых 90-х Василий и вовсе ушел из профессии. Чтобы прокормить семью, он уехал в Ленинградскую область работать плотником, где провел в уединении целых 17 лет. В те годы рука актера все чаще тянулась к алкоголю, пока он не осознал, что рискует навсегда остаться на «дне».
Настоящее возвращение случилось в нулевых. Кортуков начал активно сниматься в эпизодах криминальных сериалов («Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия»), а его фактурная внешность стала востребованной. Всего за плечами артиста множество ролей, однако настоящий успех пришел только к 50 годам. Сегодня на его счету 70 работ, а самыми яркими стали роли отца жениха в фильме «Горько!» и алкоголика ЮрГена в сериале «Ольга».
Личная жизнь КортуковаО личной жизни актёр предпочитает не распространяться, и это неслучайно — его семейная история вместила несколько драматических страниц. Известно, что Кортуков трижды был женат.
Первый брак с девушкой по имени Людмила просуществовал недолго. Василий познакомился с ней еще в кружке художественной самодеятельности на заре своей бурной молодости. Однако поступление в Школу-студию МХАТ вынудило его уволиться с завода, что не лучшим образом отразилось на финансовом положении молодой семьи. Денег катастрофически не хватало, и брак распался.
Затем женой Кортукова стала актриса Елена Козельская. Василий познакомился с ней, когда она пришла на спектакль в театр «Современник-2» — актёр признавался, что эта женщина с рыжей копной волос просто «снесла ему башню». Однако и этот брак оказался несчастливым: Елена, по словам актёра, любила вольную жизнь и часто изменяла мужу, что для искреннего и не терпящего ложь Кортукова стало тяжелым ударом.
Самым продолжительным стал третий брак. Василий познакомился с актрисой Анной Замотаевой в Санкт-Петербурге, куда приехал передать подарки от общей знакомой. Отношения завязались стремительно: «Приехал я к Ане под Рождество, а на Пасху всё случилось», — вспоминал актёр. Анна воспитывала дочь Лизу от первого брака с актёром Алексеем Ниловым, и Василий стал для девочки другом, стараясь не переступать границ: «Предложил: "Давай так — ты Лиза, я Вася"».
В этом браке родилась единственная дочь Кортукова — Василиса, появившаяся на свет в 1997 году. Актёр вспоминал, как, уезжая на стройку в лес, просил жену не рожать без него, но вернулся — а дома уже никого не было, и по телефону ему сообщили радостную новость. Василиса пошла в мать и занимается музыкой.
Однако после 17 лет совместной жизни супруги разошлись. Сам актёр рассказывал, что после премьеры фильма «Горько!», где он так удачно сыграл, супруга заявила: «Я бы в таком дерьме не снималась!». Недопонимание нарастало, и семья распалась.
Новые работы артистаСегодня Василий Кортуков находится на пике востребованности. В 2025 году состоялась премьера комедийного сериала «Виноделы», в котором он принял участие.
В 2026 году на экраны вышел сериал «Гуляй, шальная!» и ожидаются премьеры комедийных фильмов «Трудный ребенок», а также сериала «Намасте, Магадан!». Артист продолжает активно работать, доказывая, что настоящий талант не имеет возраста.