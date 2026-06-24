Трижды не поступил в театральный, похоронил жену и сыграл культового Шарикова: жизненный путь звезды «Собачьего сердца» Владимира Толоконникова
25 июня могло бы исполниться 83 года Владимиру Толоконникову — советскому, казахстанскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту Казахской ССР. Миллионы зрителей запомнили его благодаря роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Именно эта работа принесла артисту всесоюзную известность, признание критиков и Государственную премию РСФСР. Позднее Владимир Алексеевич закрепил успех яркими ролями в фильмах «Хоттабыч» и «СуперБобровы». В июле 2017 года его жизнь оборвалась. О творческом пути, семье и последних годах артиста — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Толоконникова: детство и путь к актерской профессииВладимир Толоконников родился 24 июня 1943 года в Алма-Ате. Будущий актер вырос без отца. Во время Великой Отечественной войны в Казахстане проходили лечение многие раненые советские военнослужащие. Один из них стал отцом Владимира Алексеевича.
Мать воспитывала сына самостоятельно, при этом она никогда не отзывалась плохо об отце сына. Сам актер впоследствии признавался, что ни разу не видел даже его фотографии.
С ранних лет Толоконников отличался артистичностью. Он активно участвовал в школьных постановках и самодеятельности, легко привлекал внимание окружающих и любил выступать перед публикой.
Однако путь к сцене определился не сразу. В разные годы мальчик мечтал стать летчиком, затем серьезно увлекся рисованием и рассматривал профессию художника. Лишь в старших классах он понял, что именно актерская профессия позволит прожить множество разных судеб и примерить на себя любые роли.
Подготовкой будущего артиста занимался драматический кружок под руководством Михаила Азовского. Полученные знания помогли молодому человеку отправиться покорять театральные вузы Москвы. Однако первые три попытки завершились неудачей.
Позднее один из членов приемной комиссии откровенно объяснил причину отказов — необычную внешность абитуриента. Впрочем, Толоконников не позволил разочарованию разрушить мечту. Он продолжил работать над собой, играл в студии Померанцева и участвовал в массовых сценах Алматинского драматического театра.
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Затем Владимир Алексеевич три года служил в ракетных войсках. После армии он вновь отправился поступать в московский театральный вуз, однако очередная попытка также не принесла результата.
На этот раз артист решил не возвращаться домой. Он устроился в Самарский театр юного зрителя, где участвовал в массовых сценах и набирался опыта. Работа в театре помогла ему подготовиться к следующему этапу. Вскоре Толоконников стал студентом Ярославского театрального училища.
Работа в театре имени Лермонтова и первые успехи на сценеПосле окончания театрального училища Владимир Толоконников вернулся в Казахстан. Молодого актера приняли в Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова в Алматы. Именно здесь началась его полноценная профессиональная карьера.
На сцене артист сыграл десятки ролей, например, в спектаклях «Семейный портрет с посторонним», «Уроки французского», «Вишневый сад» и «Собор Парижской Богоматери». Каждая новая постановка помогала ему совершенствовать актерское мастерство и расширять творческий диапазон.
При этом Толоконников охотно участвовал и в детских спектаклях. Например, зрители хорошо запомнили его Лешего в постановке «Василиса Прекрасная». Театр на протяжении всей жизни оставался для актера главным местом силы, куда он неизменно возвращался даже после всесоюзной известности.
Владимир Толоконников в кино: как роль Шарикова изменила его судьбуПервые шаги в кинематографе оказались достаточно скромными. Зрители могли увидеть артиста в эпизодах фильмов «Последний переход», «Зять из провинции» и «Балкон». Однако настоящая известность пришла к нему только в середине 1980-х годов.
Переломным моментом стала встреча с режиссером Владимиром Бортко. Создатель экранизации повести Михаила Булгакова выбрал малоизвестного казахстанского актера среди множества претендентов на роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце».
Картина мгновенно приобрела культовый статус и вошла в число лучших телевизионных фильмов советской эпохи. Для самого Толоконникова роль Шарикова стала одновременно триумфом и испытанием. Огромный успех привел к тому, что многие зрители долгие годы воспринимали его исключительно через призму этого персонажа.
Сам артист всегда очень скромно оценивал свой вклад в успех фильма.
«Успех "Собачьего сердца" — это Бог, мама, папа и Булгаков, а я только слова выучил. Это была моя первая большая работа. Дважды я разговаривал с Булгаковым на его могиле, мне казалось, что он меня слышит. Такая работа бывает, наверное, раз в 100 лет, и мне невероятно повезло, что я оказался в этой картине», — говорил актер.Позднее Толоконников неоднократно возвращался к образу Шарикова уже на театральной сцене. По словам артиста, кинематографическая и сценическая версии персонажа существенно различались.
«Кино Бортко снял великое — под стать Булгакову. Тогда это была бомба. Но театр и кино в корне отличаются. Мне кажется, что театральный Шариков поярче был, но там и профессор другой. Тут никак нельзя сравнивать. В театре я играл после кино 150 раз спектакль "Собачье сердце". Жалко, что он в историю уже ушел», — отмечал Толоконников.
Лучшие фильмы Владимира Толоконникова после «Собачьего сердца»После громкого успеха актер продолжил активно сниматься. В его фильмографии появились картины «Кошкодав Сильвер», «Гарем Степана Гуслякова», «Облако-рай» и «Призрак». Также зрители могли увидеть артиста в фильмах «Небо в алмазах» и «Мечты идиота».
В детективном сериале «Гражданин начальник» Толоконников сыграл судебно-медицинского эксперта, а в популярной мелодраме «Две судьбы» исполнил роль дедушки Нади.
В начале 2000-х годов режиссеры активно приглашали его в новые проекты. Он появился в сериалах «Участок», «Убойная сила 5», а также вновь сыграл Филомеева в продолжении фильма «Облако-рай» — картине «Коля — перекати поле».
Особое место в карьере артиста заняла комедия «Хоттабыч». В 2006 году Владимир Алексеевич сыграл главную роль в фильме Петра Точилина. Его герой — древний джинн, неожиданно оказавшийся в мире компьютеров, мобильной связи и интернета. Толоконникову удалось создать образ одновременно смешного, доброго и трогательного персонажа.
Картина понравилась не только зрителям, но и профессиональному сообществу. За эту работу актер получил премию MTV в номинации «Лучшая комедийная роль».
«Плакатами вся Москва была увешана. Правда, меня на них никто не узнавал…» — вспоминал артист.Сыновья рассказывали, что после выхода фильма отец особенно переживал, как картину воспримет молодежная аудитория. Больше всего его радовали просьбы детей и подростков оставить автограф.
Позднее актер сыграл Пахомыча в сериале «Громовы. Дом надежды», Евгения Петровича Шматко в проекте «Солдаты», а также охранника в фильме «Кооператив». Последней завершенной работой артиста стала картина «СуперБобровы. Народные мстители».
Несбывшиеся мечты Владимира ТолоконниковаНесмотря на богатую фильмографию, у актера оставались роли, которые он мечтал сыграть. Главной творческой мечтой Толоконников называл образ Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кроме того, его привлекала роль Мольера в пьесе Булгакова «Кабала святош». Эту мечту ему удалось осуществить.
«Еще о роли Мольера в пьесе того же Булгакова "Кабала святош" мечтал. И ведь повезло — сыграл. А сейчас мечтаю, чтобы подольше жить и работать, любить и творить», — говорил артист.
Телевидение и авторские проекты актераПомимо работы в театре и кино, Владимир Толоконников успешно проявил себя на телевидении.
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Большую популярность приобрела программа «На кухне с Толоконниковым». В рамках передачи актер принимал известных гостей, приезжавших на гастроли в Казахстан, и общался с ними в неформальной обстановке. Еще одним заметным проектом стало юмористическое шоу «Толобайки».
Программу создавали по принципу российского телепроекта «Городок». Напарником Толоконникова выступил актер Геннадий Балаев. Некоторое время передачу показывали не только в Казахстане на телеканале КТК, но и в России на канале «Дарьял-ТВ».
Личная жизнь Владимира ТолоконниковаАктер редко рассказывал о личной жизни, однако иногда делился воспоминаниями о своих чувствах. По словам Владимира Алексеевича, по-настоящему он влюблялся всего три раза.
Первая любовь пришла еще в первом классе. Тогда мальчик испытывал сильные чувства к одной артистке и настолько переживал, что потерял аппетит.
«Уже не помню, как ее зовут. Но тогда я так страдал, что есть не мог. Мама не могла понять, что с сыном случилось», — делился Владимир.Позже возникла платоническая привязанность к восьмикласснице по имени Галя.
«Я тогда только школу закончил. Буквально боготворил ее, мне даже в голову не приходило хотя бы поцеловать ее. Для счастья мне достаточно было просто видеть мою восьмиклассницу. А она, видимо, захотела большего. Поэтому нам пришлось расстаться», — вспоминал актер.Главной любовью его жизни стала Надежда Березовская, работавшая учителем физики. В браке родились двое сыновей. Один из них впоследствии окончил ВГИК и продолжил актерскую династию.
Толоконников мечтал о большой семье, шумных семейных встречах и внуках. Специально для этого он построил просторный дом в Алматы.
«Представлял себе огромный стол, во главе сидит Владимир Толоконников во-о-от с такой поварешкой и, если кто-то проштрафится, как бьет в лоб! Вот это порядок. Все дружно в одном котле варятся и смотрят "Собачье сердце". Но оказывается, все не так в жизни получается… Внуков пока нет», — говорил артист в 2012 году.
Смерть Владимира ТолоконниковаСпустя год после этих слов в семье произошла трагедия. Скончалась супруга актера. Потеря стала для него тяжелым ударом. Главным спасением оставалась работа, однако постоянные нагрузки постепенно подрывали здоровье.
«Самолеты, перелеты, работа… Только лягу — а тут съемки сериала или спектакль, и не успеваю полечиться. А надо бы. Потрясение недавнее сказывается. Мы маму в июне похоронили, жену мою», — признавался артист.В последние годы режиссеры часто приглашали Толоконникова в криминальные проекты, однако от подобных ролей он нередко отказывался. Вместо этого актер согласился сыграть партизана Андреева в военной драме «Исчезнувшие», созданной по мотивам одноименного фильма 1970 года.
Во время съемок комедии «Бабушка легкого поведения» артист серьезно простудился. Несмотря на болезнь, он продолжал выходить на площадку и выполнять свою работу. Когда съемки завершились, актер решил возвращаться в Алматы. Врачи предупреждали его, что перелет может оказаться опасным для здоровья. Однако Толоконников ответил коротко: «Я должен лететь, у меня спектакль».
Из-за постоянных нагрузок у артиста развился бронхит, который впоследствии осложнился сердечной недостаточностью. После возвращения со съемок второй части фильма «СуперБобровы» здоровье Владимира Алексеевича резко ухудшилось.
В ночь с 15 на 16 июля 2017 года актера не стало. Ему было 74 года. Отпевание прошло в Сретенском монастыре, после чего артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Даже после ухода Владимира Толоконникова его творчество продолжает жить. Новые поколения зрителей по-прежнему открывают для себя его работы, а образ Шарикова остается одним из самых узнаваемых персонажей в истории отечественного кинематографа.
«Пока разруха в головах не исчезнет, зритель будет знать артиста Толоконникова. Возможно, я вообще буду жить вечно. И приятно, гордо сознавать, что я сделал что-то значимое в кино», — сказал актер.