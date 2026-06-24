24 июня 2026, 14:12

Владимир Толоконников (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

25 июня могло бы исполниться 83 года Владимиру Толоконникову — советскому, казахстанскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту Казахской ССР. Миллионы зрителей запомнили его благодаря роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Именно эта работа принесла артисту всесоюзную известность, признание критиков и Государственную премию РСФСР. Позднее Владимир Алексеевич закрепил успех яркими ролями в фильмах «Хоттабыч» и «СуперБобровы». В июле 2017 года его жизнь оборвалась. О творческом пути, семье и последних годах артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Толоконникова: детство и путь к актерской профессии Работа в театре имени Лермонтова и первые успехи на сцене Владимир Толоконников в кино: как роль Шарикова изменила его судьбу Лучшие фильмы Владимира Толоконникова после «Собачьего сердца» Несбывшиеся мечты Владимира Толоконникова Телевидение и авторские проекты актера Личная жизнь Владимира Толоконникова Смерть Владимира Толоконникова

Биография Владимира Толоконникова: детство и путь к актерской профессии

Владимир Толоконников (фото: РИА Новости / Андрей Луковский)

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Работа в театре имени Лермонтова и первые успехи на сцене

Владимир Толоконников (фото: кадр из фильма «Облако-рай»)

Владимир Толоконников в кино: как роль Шарикова изменила его судьбу

Владимир Толоконников (фото: кадр из фильма «Собачье сердце»)

«Успех "Собачьего сердца" — это Бог, мама, папа и Булгаков, а я только слова выучил. Это была моя первая большая работа. Дважды я разговаривал с Булгаковым на его могиле, мне казалось, что он меня слышит. Такая работа бывает, наверное, раз в 100 лет, и мне невероятно повезло, что я оказался в этой картине», — говорил актер.

«Кино Бортко снял великое — под стать Булгакову. Тогда это была бомба. Но театр и кино в корне отличаются. Мне кажется, что театральный Шариков поярче был, но там и профессор другой. Тут никак нельзя сравнивать. В театре я играл после кино 150 раз спектакль "Собачье сердце". Жалко, что он в историю уже ушел», — отмечал Толоконников.



Лучшие фильмы Владимира Толоконникова после «Собачьего сердца»

Владимир Толоконников (фото: кадр из фильма «Призрак»)

«Плакатами вся Москва была увешана. Правда, меня на них никто не узнавал…» — вспоминал артист.

Владимир Толоконников (фото: кадр из фильма «Хоттабыч»)

Несбывшиеся мечты Владимира Толоконникова

«Еще о роли Мольера в пьесе того же Булгакова "Кабала святош" мечтал. И ведь повезло — сыграл. А сейчас мечтаю, чтобы подольше жить и работать, любить и творить», — говорил артист.

Телевидение и авторские проекты актера

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Личная жизнь Владимира Толоконникова

Владимир Толоконников (фото: РИА Новости / Андрей Луковский)

«Уже не помню, как ее зовут. Но тогда я так страдал, что есть не мог. Мама не могла понять, что с сыном случилось», — делился Владимир.

«Я тогда только школу закончил. Буквально боготворил ее, мне даже в голову не приходило хотя бы поцеловать ее. Для счастья мне достаточно было просто видеть мою восьмиклассницу. А она, видимо, захотела большего. Поэтому нам пришлось расстаться», — вспоминал актер.

Владимир Толоконников (фото: кадр из фильма «Хоттабыч»)

«Представлял себе огромный стол, во главе сидит Владимир Толоконников во-о-от с такой поварешкой и, если кто-то проштрафится, как бьет в лоб! Вот это порядок. Все дружно в одном котле варятся и смотрят "Собачье сердце". Но оказывается, все не так в жизни получается… Внуков пока нет», — говорил артист в 2012 году.

Смерть Владимира Толоконникова

«Самолеты, перелеты, работа… Только лягу — а тут съемки сериала или спектакль, и не успеваю полечиться. А надо бы. Потрясение недавнее сказывается. Мы маму в июне похоронили, жену мою», — признавался артист.

Портрет Владимира Толоконникова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

«Пока разруха в головах не исчезнет, зритель будет знать артиста Толоконникова. Возможно, я вообще буду жить вечно. И приятно, гордо сознавать, что я сделал что-то значимое в кино», — сказал актер.