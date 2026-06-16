Трижды женился и потерял 20 миллионов рублей: жизнь и творчество звезды «Меченосца» Артёма Ткаченко. Как ему помог Константин Хабенский?
Сегодня Артём Ткаченко входит в число самых популярных и востребованных российских актёров. Он одинаково убедительно воплощает на экране террористов, мистических персонажей, аристократичных вампиров и обаятельных неудачников. Ежегодно фильмография артиста пополняется громкими премьерами, а армия поклонников продолжает расти. Однако путь к успеху оказался далеко не простым. За репутацией образцового семьянина скрываются два болезненных развода, серьёзные жизненные испытания и многолетний поиск настоящего семейного счастья. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Детство в Калининграде и несостоявшаяся военная карьераАртём Ткаченко родился и вырос в Калининграде. Его воспитанием занималась мать, которая одна растила сына и его старшую сестру. Она работала дирижёром и стремилась привить детям любовь к музыке.
Сам Артём музыкальные занятия воспринимал спокойно, однако гораздо больше его привлекали книги и дворовые приключения с друзьями. Особенно будущий актёр увлекался произведениями Джека Лондона, а среди любимых книг называл повесть «Лютый зверь». Мать даже предполагала, что сын продолжит образование на филологическом факультете, как и его сестра.
Однако самого Артёма подобная перспектива не вдохновляла. Намного больше его заинтересовала идея поступления в военно-музыкальное училище, куда собирались некоторые его друзья. Подросток представлял себя будущим офицером, защитником семьи и надёжной опорой для матери.
Реальность оказалась совсем иной. Вместо романтики военной службы его ожидали жёсткая дисциплина, строгий распорядок дня, бесконечные физические нагрузки, уборка помещений и многочасовые занятия на тромбоне. Осознав, что подобная жизнь ему совершенно не подходит, Артём покинул училище уже через несколько недель.
Театральный класс изменил его судьбуПосле возвращения в школу мать предложила сыну ещё одну неожиданную идею — попробовать силы в цирковом училище. Однако на этот раз Артём отказался. Зато предложение перевестись в театральный класс лицея вызвало у него настоящий интерес. После девятого класса он сменил учебное заведение и практически сразу почувствовал, что оказался на своём месте.
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Большую роль в его судьбе сыграл преподаватель Борис Бейненсон. Педагог не только сумел разглядеть способности ученика, но и убедил его после окончания школы отправиться покорять столичные театральные вузы.
Учёба в Москве и первые шаги в профессииПосле окончания школы Артём отправился в Москву и с первой попытки поступил в легендарное Высшее театральное училище имени Щепкина. Студенческие годы нельзя назвать беззаботными. Мать помогала сыну финансово, однако её возможности оставались ограниченными. Поэтому молодому человеку приходилось самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Будущий актёр брался практически за любую работу. Он раздавал рекламные листовки, трудился в кофейне и совмещал подработки с учёбой. В те годы он не строил грандиозных планов относительно кино и театра, считая, что сначала необходимо получить профессию и только потом заявлять о себе.
Первые роли и совет Константина ХабенскогоКинодебют Артёма Ткаченко оказался более чем успешным. Молодой артист сразу получил главную роль в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Вскоре зрители увидели ещё одну картину с его участием — «Мечтать не вредно».
Удачное начало быстро принесло молодому актёру популярность. Количество предложений росло, и в какой-то момент он почувствовал себя настоящей звездой.
От звёздной болезни его избавил Константин Хабенский. Во время совместной работы над одним из проектов известный актёр отметил, что «человек тем больше надувается, как пузырь, чем меньше из себя представляет». Эта фраза произвела на Ткаченко сильное впечатление и навсегда избавила от звездной болезни.
«Меченосец» и настоящий успехНесколько лет Артём служил в театре «Шолом», однако позже сосредоточился исключительно на кинематографе. Съёмочный график становился всё более насыщенным, и совмещать театр с кино становилось невозможно.
Настоящим прорывом для актёра стала работа в мистическом триллере «Меченосец» режиссёра Филиппа Янковского. Герой Ткаченко практически не произносил слов, поэтому артисту приходилось передавать весь спектр эмоций исключительно пластикой и взглядом. После выхода картины его имя стало известно широкой аудитории.
Самые яркие роли Артёма ТкаченкоВ дальнейшем проекты с участием артиста начали выходить один за другим. Среди наиболее заметных работ актёра зрители выделяют сериалы и фильмы:
- «Петровка, 38. Команда Петровского»;
- «Небо в огне»;
- «Майский дождь»;
- «Грачи»;
- «Минута тишины»;
- «Жизнь и приключения Мишки Япончика»;
- «Красная королева»;
- «Вампиры средней полосы».
Брак с Равшаной Курковой и расставаниеПервой супругой Артёма стала актриса Равшана Куркова. Их знакомство произошло на кинофестивале в 2004 году. Молодые артисты быстро сблизились. По воспоминаниям обоих, отношения развивались очень трепетно и романтично. Каждая встреча вызывала яркие эмоции, а прикосновения воспринимались почти как чудо.
Влюблённые поженились в том же году. Однако со временем работа стала занимать всё больше места в их жизни. Постоянные съёмки, поездки и профессиональные амбиции постепенно вытеснили романтику. Через несколько лет супруги осознали, что сохранили друг к другу уважение и тёплые чувства, однако любовь уже перестала быть прежней. В 2008 году они приняли решение расстаться.
После развода появились многочисленные слухи о возможных изменах с обеих сторон. Пресса обсуждала предполагаемый роман Артёма с Екатериной Семёновой, а Равшане приписывали отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Однако никаких доказательств подобных версий так и не появилось. Сам Ткаченко всегда подчёркивал, что после развода сохранил с бывшей супругой хорошие отношения.
Брак с Евгенией Храповицкой и болезненное предательствоВторой женой актёра стала Евгения Храповицкая. Их знакомство произошло на концерте Гарика Сукачёва. История начала отношений получилась весьма необычной. Артём долго не мог придумать, как обратить на себя внимание понравившейся девушки, а затем неожиданно подошёл и слегка укусил её за ухо.
Евгения оценила чувство юмора будущего мужа, и вскоре между ними начался роман. В 2012 году пара зарегистрировала брак, а спустя год на свет появился их сын Тихон. Ткаченко присутствовал на родах и активно участвовал в воспитании ребёнка с первых дней его жизни.
Однако семейная идиллия продлилась недолго. Через несколько лет супруги расстались. Причиной разрыва многие называли роман Евгении с Игорем Верником. Артём предпочёл не выносить личные переживания на публику и утверждал, что новые отношения бывшей супруги начались уже после развода.
Судьбоносная встреча с Екатериной СтеблинойСвоё настоящее семейное счастье актёр обрёл благодаря неожиданному стечению обстоятельств и помощи первой супруги. Во время одной из поездок на кинофестиваль Равшана Куркова познакомила свою подругу Екатерину Стеблину с бывшим мужем.
По словам знакомых пары, Артём буквально потерял голову, увидев девушку возле бассейна. Сама Екатерина позже признавалась, что между ними практически сразу возникло взаимное притяжение. Их роман развивался стремительно. Уже через несколько недель Стеблина заявила избраннику, что готова стать его женой и матерью его детей.
Некоторое время влюблённые скрывали отношения, однако в 2016 году начали вместе появляться на публике. В ноябре того же года у пары родился сын Степан. Официально супругами Артём и Екатерина стали позднее, когда их первенцу исполнилось около полутора лет.
Большая семья и четверо детей
В начале 2024 года в семье появился второй общий сын Теон, а уже в августе того же года родился третий мальчик — Леон. Одной из первых супругов поздравила именно Равшана Куркова, которая сохранила тёплые отношения как с бывшим мужем, так и с его новой семьёй.
Сегодня Артём воспитывает четверых детей. Его старший сын Тихон регулярно проводит время с отцом и отлично ладит со своими младшими братьями. Особенно близкие отношения у него сложились со Степаном, однако Теон и Леон также занимают важное место в его жизни.
Сам актёр неоднократно говорил, что мечтает сохранить между детьми крепкую связь на долгие годы и уже сейчас делает всё возможное для создания дружной семьи.
Потеря более 20 миллионов рублей и отношение к неудачамНесмотря на профессиональный успех, в жизни актёра случались и серьёзные финансовые потрясения. По совету знакомого Артём решил инвестировать крупную сумму в криптовалюту. Впоследствии он столкнулся с мошеннической схемой и потерял более 20 миллионов рублей.
Артист обращался в правоохранительные органы, однако вернуть деньги не удалось. Сегодня Ткаченко относится к произошедшему значительно спокойнее. Он признаёт ошибку и предпочитает концентрироваться не на потерях, а на работе и благополучии семьи.
Сам актёр подчёркивает, что наличие четверых детей накладывает огромную ответственность. Именно поэтому он продолжает много сниматься и участвовать в новых проектах, стараясь обеспечить близким не только всё необходимое, но и возможность жить комфортно.