16 июня 2026, 15:08

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Сегодня Артём Ткаченко входит в число самых популярных и востребованных российских актёров. Он одинаково убедительно воплощает на экране террористов, мистических персонажей, аристократичных вампиров и обаятельных неудачников. Ежегодно фильмография артиста пополняется громкими премьерами, а армия поклонников продолжает расти. Однако путь к успеху оказался далеко не простым. За репутацией образцового семьянина скрываются два болезненных развода, серьёзные жизненные испытания и многолетний поиск настоящего семейного счастья. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Калининграде и несостоявшаяся военная карьера Театральный класс изменил его судьбу Учёба в Москве и первые шаги в профессии Первые роли и совет Константина Хабенского «Меченосец» и настоящий успех Самые яркие роли Артёма Ткаченко Брак с Равшаной Курковой и расставание Брак с Евгенией Храповицкой и болезненное предательство Судьбоносная встреча с Екатериной Стеблиной Потеря более 20 миллионов рублей и отношение к неудачам

Детство в Калининграде и несостоявшаяся военная карьера

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Театральный класс изменил его судьбу

«Мгновенные кайфы»: Астролог объяснила, кто виноват в алкогольной зависимости Анастасии Волочковой

Учёба в Москве и первые шаги в профессии

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Первые роли и совет Константина Хабенского

«Меченосец» и настоящий успех

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Самые яркие роли Артёма Ткаченко

«Петровка, 38. Команда Петровского»;

«Небо в огне»;

«Майский дождь»;

«Грачи»;

«Минута тишины»;

«Жизнь и приключения Мишки Япончика»;

«Красная королева»;

«Вампиры средней полосы».

Брак с Равшаной Курковой и расставание

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Брак с Евгенией Храповицкой и болезненное предательство

Артём Ткаченко (фото: Instagram* / tematkach_original)

Судьбоносная встреча с Екатериной Стеблиной

Артём Ткаченко с Екатериной Стеблиной (фото: Instagram* / tematkach_original)

Большая семья и четверо детей

Артём Ткаченко с детьми (фото: Instagram* / tematkach_original)

Потеря более 20 миллионов рублей и отношение к неудачам