27 ноября 2026, 15:00

Сергей Шнырев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Во втором классе он разбил люстру на пробах в «Ералаш», а через 20 лет сыграл подполковника Петрова в датском фильме с Кевином Костнером. Сергей Шнырёв отдал 15 лет МХТ, но уехал в Америку, а затем снова вернулся — и стал главным негодяем российского кино. При этом в жизни он полная противоположность своим экранным героям. Актёр пережил потерю первенца и уже больше 20 лет счастлив во втором браке. С кем живёт «полковник спецслужб» и что он говорит о своём амплуа — в материале «Радио 1».





Содержание Люстра, «Ералаш» и геодезия Полутона негодяя. Почему отрицательные герои ему ближе идеальных Почему он прикипел к актрисе Хованской Потеря, которая сплотила

Люстра, «Ералаш» и геодезия



Сергей Шнырёв (Фото: кадр из фильма «Лето любви»)

Полутона негодяя. Почему отрицательные герои ему ближе идеальных



Сергей Шнырев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Почему он прикипел к актрисе Хованской

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Потеря, которая сплотила