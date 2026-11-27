Целовался с Заворотнюк, бросил жену и детей, пережил трагедию и снова женился. С кем экранный негодяй Сергей Шнырёв стал образцовым семьянином
Во втором классе он разбил люстру на пробах в «Ералаш», а через 20 лет сыграл подполковника Петрова в датском фильме с Кевином Костнером. Сергей Шнырёв отдал 15 лет МХТ, но уехал в Америку, а затем снова вернулся — и стал главным негодяем российского кино. При этом в жизни он полная противоположность своим экранным героям. Актёр пережил потерю первенца и уже больше 20 лет счастлив во втором браке. С кем живёт «полковник спецслужб» и что он говорит о своём амплуа — в материале «Радио 1».
Люстра, «Ералаш» и геодезияСергей Шнырёв родился 26 июля 1971 года в Москве. Семья жила в бараке в Коптеве, пока отец-механик-испытатель не получил квартиру у речного вокзала. Рядом была конноспортивная база, где мальчик пропадал днями. О мечте стать актёром он никому не говорил, родители и не догадывались, о чём грезит их наследник, хотя удивлялись тому, что отпрыск наизусть цитировал самого Андрея Миронова. Ещё во время учёбы в школе его привели на пробы в «Ералаш».
Режиссёр попросил изобразить радость — и второклассник, насвистывая, взмыл в воздух с портфелем и разбил люстру, однако мальчик не растерялся и с чувством прочитал «Я вас любил». Комиссия рыдала от смеха. В тот выпуск он не попал, но в базу детей-актёров его внесли. Позже он снялся в сюжете «Нам не страшен серый волк» вместе с будущим коллегой Владимиром Сычёвым. Мать и глава семьи творческого порыва Сергея не оценили, и чтобы их не огорчать, юноша поступил в Институт геодезии и картографии. Но уже через полгода, готовя программу по ночам, с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Однокурсниками были Анастасия Заворотнюк, Дмитрий Щербина, Максим Дрозд. Сам он называл себя «ботаном».
Однако в студенческом спектакле по Розову он целовался с Заворотнюк по-настоящему. Искры, как с грустинкой, вспоминал актёр, летали натуральные. Увы, у девушки был другой. Спустя десятилетия по его воспоминаниям, он вздохнёт и скажет: «Мне просто не повезло».
Полутона негодяя. Почему отрицательные герои ему ближе идеальныхОкончив студию в 1993 году, Шнырёв вошёл в труппу МХТ имени Чехова. Первой профессиональной ролью стал фаворит Екатерины Великой в спектакле «За зеркалом» — царицу играла Галина Вишневская. За годы службы — почти два десятка ролей: Молчалин в «Горе от ума», Борис в «Грозе», Альбер в «Маленьких трагедиях», Кристиан в «Сирано де Бержерак». В 2008 году он ушёл из МХТ — в антрепризу и Театр имени Ермоловой. С 2022 года служит в Театре сатиры.
Своё нежелание расставаться со сценой при любой киношной занятости он объяснял с неприкрытой честностью: «Ничто не заменит живой диалог со зрителем». Дебют в кино случился ещё на первом курсе: «Мушкетёры двадцать лет спустя», где он сыграл виконта Рауля де Бражелона. Партнёрами были Фрейндлих, Боярский, Смехов, Старыгин. Дальше — главная роль в польско-белорусской картине «Лето любви». Именно её увидел американец Фредерик Маркс и позвал Шнырёва за океан. Параллельно звала родина — Никита Михалков предлагал роль в «Сибирском цирюльнике», но Шнырёв выбрал Америку. В фильмографии артиста — Иван в сказке «Волшебный портрет», сотрудник ФСБ «Дональд» в «Тайной страже», полковник спецслужб в «Черве».
Отрицательных героев актёр любит больше идеальных мужчин: негодяй, рассуждает он, объёмнее, в нём есть полутона. Майор Хомутов из «Околофутбола», Антон Дроздов из «Налёта», подполковник Лесков из «На дальних рубежах» — его галерея людей в погонах. 2013 год — особая страница в его кинокарьере: в датской картине «Человек, который спас мир» Шнырёв сыграл подполковника Станислава Петрова, предотвратившего ядерную войну. В проекте были заняты Костнер, Дэймон и Де Ниро. Всего в его фильмографии — свыше 80 работ.
Почему он прикипел к актрисе ХованскойВ МХТ артист пришёл в 1993 году и тут же отправился на гастроли по Волге на теплоходе «Михаил Калинин». Летние ночи, палуба, разговоры — и роман с Алёной Хованской, актрисой на шесть лет старше, за плечами которой был гражданский брак с Владимиром Машковым.
«Утром деньги — вечером песни»: теневые схемы и жёсткий прагматизм Владимира Высоцкого? Как американские гастроли породили легенды
Шнырёв признавался: Алёна похожа на его маму, потому он к ней прикипел. Её прошлое его не интересовало. В браке родились две дочери — Софья и Александра. Жена и девочки были его «лучиками солнца», супруги играли в одних спектаклях, но однажды всё закончилось. В 2005 году на фестивале «Киношок» актёр увидел Юлию Афанасьеву, тренера по верховой езде. Дальше — страстный роман, признание дома и тяжёлый развод.