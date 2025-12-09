09 декабря 2025, 14:14

Юрий Цурило — один из самых уважаемых артистов российского кино, чьи роли генералов, священников и врачей стали классикой. Его путь к славе — история преодоления, полная лишений и неожиданных поворотов. 10 декабря актёру исполняется 79 лет. Его герои — это люди судьбы, наделенные внутренним стержнем и часто тяжелым прошлым, как и у самого актёра. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трудное детство и дорога в искусство Возвращение на экраны Личная жизнь Юрия Цурило Куда пропали волосы актера? Отказ от званий Как сейчас живет Юрий Цурило



Трудное детство и дорога в искусство

«За всю свою жизнь я так и не назвал маму мамой», — с горечью признавалсяся артист.

Возвращение на экраны

Личная жизнь Юрия Цурило

«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди», — цитирует Юрия издание News.ru.

Куда пропали волосы актера?

«Я не знаю, почему это произошло. Так вот бывает», — не раскрывая деталей или медицинских диагнозов, делился артист с журналистами KP.ru.

Отказ от званий

«Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?»

«Сыграв Александра Невского, Бориса Годунова, около 80 центральных ролей, как я должен относиться к тому, что сегодня звание заслуженных получают люди, которых я и видел-то всего несколько раз в массовке?».

Как сейчас живет Юрий Цурило

«Дедушка, расскажите сказку!» — «Сказка? 100 кг на грудь, 120 на жим и 30 приседаний. Сказку рассказал, теперь иди гуляй».