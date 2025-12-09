Цыганские корни, неизвестная болезнь, лишившая волос, и отказ от званий: как сейчас живет звезда «Бандитского Петербурга» Юрий Цурило?
Юрий Цурило — один из самых уважаемых артистов российского кино, чьи роли генералов, священников и врачей стали классикой. Его путь к славе — история преодоления, полная лишений и неожиданных поворотов. 10 декабря актёру исполняется 79 лет. Его герои — это люди судьбы, наделенные внутренним стержнем и часто тяжелым прошлым, как и у самого актёра. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Трудное детство и дорога в искусствоЮрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в небольшом городке Вязники Владимирской области. Его детство, прошедшее в послевоенной бедности, было омрачено семейной драмой. Отец-цыган покинул семью сразу после рождения сына, а мать, отдав ребенка на воспитание бабушке, уехала на заработки и практически исчезла из его жизни. Бабушка, чтобы не травмировать внука, представила редко навещавшую их мать как «старшую сестру».
«За всю свою жизнь я так и не назвал маму мамой», — с горечью признавалсяся артист.
С 14 лет Юрию пришлось бросить школу и идти работать. Сначала он трудился молотобойцем в кузнице, затем арматурщиком на стройке. Физически очень сильный, он ради шутки гнул голыми руками подковы и даже рельсы. От серости дней Юрия спасал только театральный кружок, где его талант заметил приезжий актёр и дал рекомендацию для поступления в Москву.
Однако столица не приняла провинциала сходу. В Школе-студии МХАТ он, пройдя по рекомендации сразу на третий тур, расплакался на вступительных испытаниях и отказался читать басню. Провалившись и в «Щуку», он попал на «Мосфильм» и был утверждён на свою первую роль — цыгана Марко в фильме «Королевская регата» (1966). Троюродный брат Юрия Василий Васильев благодаря помощи родственника попал в легендарную кинокартину «Неуловимые мстители», в то время как сам Цурило не добился успеха в киноиндустрии и отправился учиться в Ярославское театральное училище.
Возвращение на экраныВ кино Цурило почти не снимался 18 лет, работая исключительно в театре. В 1984 году артист вернулся на экраны, исполнив роль хозяина гостиницы в картине «Блистающий мир». После были малозаметные роли в «Балладе для Байрона», «В поисках золотого фаллоса» и «Гроза над Русью». Всё изменилось в 1991 году, когда режиссёр Алексей Герман пригласил его на главную роль генерала Клёнского в фильм «Хрусталёв, машину!». Съёмки, растянувшиеся на семь лет, потребовали полной самоотдачи и привели к громкому конфликту с руководством Новгородского театра, после чего артист уволился, выбрав кино. Стоит отметить, что эта роль принесла Цурило большую известность и открыла его с новой стороны для режиссеров.
После успеха «Хрусталёва...» Цурило стал востребованным «генералом» отечественного кино, сыграв в «В августе 44-го...», «Диверсанте», «Бандитском Петербурге» и «Обитаемом острове». Однако его талант проявился и в глубоко драматичных, невоенных образах: врача-гинеколога Павла Кукоцкого, митрополита Сергия в фильме «Поп», датского скульптора Торвальдсена в «Андерсене». Мировое признание пришло в 2010 году после роли в фильме «Овсянки», отмеченном на Венецианском кинофестивале.
Личная жизнь Юрия ЦурилоВ отличие от многих своих коллег, Юрий Цурило, сыгравший десятки харизматичных и сильных мужчин на экране, в жизни нашёл счастье в стабильности и постоянстве. С будущей женой Надеждой Юрий познакомился в 18 лет в Москве, куда приехал из родных Вязников в поисках актёрской судьбы. Молодая девушка из Иваново прошла с ним через все трудности: неудачные попытки поступления, переезды и поиски работы. Брак, зарегистрированный вскоре после знакомства, оказался удивительно прочным. За более чем 60 лет совместной жизни пара вырастила двоих сыновей и сменила множество городов из-за работы Юрия в провинциальных театрах.
«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди», — цитирует Юрия издание News.ru.
Дети Юрия Алексеевича выбрали разные пути, и родители их в этом поддержали. Старший сын Алексей (1969 г. р.) пошёл по военной стезе. Цурило с гордостью рассказывал, что сын был участником боевых действий, имел награды, включая орден Мужества, и начинал службу ещё в Афганистане. По последним данным, Алексей уже находится на пенсии. Младший сын Всеволод (1977 г. р.) продолжил актёрскую династию. Известность ему принесла роль оперативника Павла Арнаутова в сериале «Ментовские войны». Всеволод служит в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, активно снимается в кино и сериалах, а также воспитывает двух дочерей.
Куда пропали волосы актера?Юрий Цурило облысел в 19 лет внезапно — за один день его густая кудрявая шевелюра полностью исчезла без видимой причины.
«Я не знаю, почему это произошло. Так вот бывает», — не раскрывая деталей или медицинских диагнозов, делился артист с журналистами KP.ru.
Инцидент случился вскоре после переезда в Москву для поступления в театральное училище, когда он подрабатывал в массовках на Мосфильме. С тех пор его брутальная лысина стала визитной карточкой.
Отказ от званийЮрий Цурило является одним из тех немногих российских артистов, кто неоднократно отказывался от присвоения почётных званий, хотя его многократно номинировали на «Заслуженного артиста». Актёр уверен, что настоящий мастер определяется исключительно талантом и качеством своей работы, а не официальными регалиями. В одном из интервью Цурило риторически заметил:
«Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?»
Ещё одной причиной отказа является его критическое отношение к современной практике присвоения званий. Цурило задаётся вопросом:
«Сыграв Александра Невского, Бориса Годунова, около 80 центральных ролей, как я должен относиться к тому, что сегодня звание заслуженных получают люди, которых я и видел-то всего несколько раз в массовке?».
Такая система, по его мнению, часто обесценивает само понятие заслуг.
Как сейчас живет Юрий ЦурилоСегодня Юрий Цурило живёт с женой в Санкт-Петербурге, служа в Александринском театре. Он сохраняет прекрасную физическую форму и ежедневно занимается в домашнем спортзале. В одном из интервью артист пошутил, что внучкам вместо сказок показывает силовые упражнения.
«Дедушка, расскажите сказку!» — «Сказка? 100 кг на грудь, 120 на жим и 30 приседаний. Сказку рассказал, теперь иди гуляй».
Несмотря на почтенный возраст, актёр продолжает сниматься. В 2024 году с его участием вышли картины «Мужское слово», «Постучись в мою Тверь», «Почему ты?» и «Реплика». А в 2025 стартовал показ фильма «Денискины рассказы».