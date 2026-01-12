12 января 2026, 18:00

Надежда Кадышева, Александр Костюк и Григорий Кадышев (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

Всеми любимая народная артистка России Надежда Кадышева прошла долгий и тяжелый путь к славе. Но певице повезло в любви и она уже много лет живет в счастливом браке, чего хочет и для своего сына. О подробностях семейной жизни Надежды Кадышевой читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжелое детство Надежды Кадышевой Любовь на всю жизнь Рождение сына Переезд в Москву и обеспеченная жизнь Шикарная свадьба Григория Кадышева «Король мажоров»



Тяжелое детство Надежды Кадышевой

Любовь на всю жизнь

Надежда Кадышева и Александр Костюк (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

Рождение сына

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«Сделаешь аборт — завтра же подаю на развод», — ответил на услышанное супруг.

Переезд в Москву и обеспеченная жизнь

Шикарная свадьба Григория Кадышева

Григорий Кадышев (Фото: Instagram* @ kadyshevanadezda)

«Король мажоров»

«Это высокая оценка, и я рад, что королем назначили именно меня. Тем более что слово «мажор» — артистический термин: почти все мои песни минорные, а вот мое внутреннее состояние по жизни звучит в мажоре», — шутит Григорий.