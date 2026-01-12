Тяжелая судьба и единственный сын Надежды Кадышевой: почему парня называют «Король мажоров», развод с племянницей заммэра Москвы
Всеми любимая народная артистка России Надежда Кадышева прошла долгий и тяжелый путь к славе. Но певице повезло в любви и она уже много лет живет в счастливом браке, чего хочет и для своего сына. О подробностях семейной жизни Надежды Кадышевой читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое детство Надежды КадышевойНадежда Кадышева, известная российская певица, появилась на свет 1 июня 1959 года в деревне Горки Татарской АССР. Вскоре после рождения Надежды её семья перебралась в село Старый Маклауш Самарской области. Отец звезды, Никита Кадышев, работал мастером на железной дороге, а мать, Анна, занималась домашним хозяйством. В семье было ещё три дочери — Вера, Мария и Любовь.
В 1970 году, когда Надежде было одиннадцать лет, её мать скончалась. Отец снова вступил в брак и привёл в семью новую жену, у которой были свои дети. Для сестёр это стало тяжёлым испытанием, и они были вынуждены покинуть отчий дом. Старшая сестра Вера переехала в Подмосковье, Марию отправили к родственникам на север, а Надежду и Любовь определили в интернат.
В 14 лет Надежда переехала к старшей сестре Вере, окончила восьмилетку и начала работать на ткацкой фабрике «Красная поляна» в Лобне. Там она участвовала в самодеятельности. Через год, когда Надежде было 15 лет, скончался и ее отец и будущая певица осталась сиротой.
Любовь на всю жизньНадежда Кадышева и Александр Костюк (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)
Надежду Кадышеву всегда тянуло к музыке. Поэтому вскоре Надежда поступила в учебное заведение, где обучают музыке. Именно там она встретила Александра Костюка, который стал для неё не только мужем, но и неизменным коллегой по сцене. Александр организовал знаменитый коллектив, в котором Надежда заняла место ведущей солистки. Однако до популярности было ещё далеко. Семья жила в условиях крайней бедности.
Рождение сынаНадежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Жизнь в коммунальной квартире, маленькие заработки и начало творческого пути — не самый подходящий момент для рождения детей. Узнав о беременности, Надежда, ничего не сказав супругу, решила избавиться от ребенка.
Когда Надежда приближалась к больнице, она осознала, насколько эгоистично поступает. Александр, как минимум, имеет право знать о беременности. Она собралась с духом, позвонила мужу и всё ему рассказала.
«Сделаешь аборт — завтра же подаю на развод», — ответил на услышанное супруг.
27 мая 1984 года родился единственный сын Надежды Кадышевой и Александра Костюка. Мальчика назвали Григорием.
Переезд в Москву и обеспеченная жизньПосле рождения ребенка карьера родителей пошла в гору. Сына семья Кадышевой оставила в Мелитополе. Там воспитанием Григория занимались бабушка и дедушка, в то время как родители «колесили» по всей стране с гастролями и зарабатывали деньги. Когда Григорию исполнилось пятнадцать лет, родители решили забрать его в столицу. Там он закончил среднее образование и поступил в Государственный университет управления.
После того как Григорий переехал в столицу, он стал постоянным участником группы «Золотое кольцо». Молодой человек выступал в ансамбле вместе с родителями и продолжал заниматься вокалом под руководством своей матери. Позже Григорий также получил музыкальное образование в школе при Большом театре и стал концертным директором Надежды Кадышевой.
Шикарная свадьба Григория КадышеваВ 2011 году Григорий Кадышев женился, да ни на ком-нибудь, а на племяннице заместителя мэра Москвы — Анжелике Бирюлевой. Родители не скупились на свадьбу, и торжество было поистине шикарным. Поздравить молодых с важным событием в их жизни пришли 500 человек. Праздник состоялся в живописном месте — музее-усадьбе «Архангельское», расположенной на Рублёвском шоссе. Ведущим церемонии выступил Николай Басков.
Спустя 4 года Надежда Кадышева стала бабушкой, а Анжелика и Григорий — родителями замечательного мальчика Алексея.
«Король мажоров»В 2024 году в СМИ появилась информация о том, что браку Григория и Ажелики пришел конец. Григорий появляется на светских мероприятиях без обручального кольца. Надежда не теряет оптимизма и верит, что её сын ещё найдёт себе спутницу жизни. Григорий же не скрывает, что его сердце будет принадлежать только той, кто понравится его матери.
После освобождения от брачных оков Григорий Кадышев решил заняться сольной карьерой под псевдонимом «Кадышев», однако его дебютный альбом не произвел фурора. В интернете Григория часто называют «королём мажоров», и он не возражает против такого прозвища.
«Это высокая оценка, и я рад, что королем назначили именно меня. Тем более что слово «мажор» — артистический термин: почти все мои песни минорные, а вот мое внутреннее состояние по жизни звучит в мажоре», — шутит Григорий.