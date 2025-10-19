Тяжелая травма лица, раннее отцовство и звездная болезнь: как сейчас живет звезда сериала «Фишер» Андрей Максимов?
Андрей Максимов — один из самых ярких и востребованных молодых актёров современного российского кинематографа. Его путь к славе — это история о преодолении, таланте и невероятной работоспособности. Пройдя через серьёзную детскую травму, он сумел добиться главных ролей в культовых сериалах. 20 октября артисту исполняется 28 лет. О творческом пути и личной жизни звезды экрана — в материале «Радио 1».
Родом из творческой семьи
Андрей Андреевич Максимов родился 20 октября 1997 года в Москве в творческой семье. Его отец — Андрей Маркович Максимов, известный телеведущий, журналист, писатель и драматург, четырёхкратный лауреат премии «ТЭФИ». Мать — Лариса Усова, журналист и театровед. Интерес к сцене проявился у Андрея с ранних лет. Он занимался в студии «Маленькая луна» при «Театре Луны», а также снимался в передаче «Служба спасения домашнего задания» на телеканале «Карусель». В 2015 году он поступил в Высшую школу сценических искусств (Театральную школу Константина Райкина) на курс Камы Гинкаса и Олега Тополянского. Поступление далось ему нелегко из-за серьёзной травмы.
Детская травма и испытание на прочность
В 12 лет жизнь Андрея кардинально изменилась. В летнем лагере на него упали незакреплённые футбольные ворота. Мальчик получил тяжелейшие травмы: у него были сломаны скулы, челюсть, нос и зубы. Врачи опасались, что о карьере актёра можно будет забыть.
«Я был в лагере. Обычно футбольные ворота вкопаны в землю, а в тот день они были не вкопаны в землю. Я повис на них, запутался ногами в сетке и просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо», — цитирует Максимова издание starhit.ru.
Этот сложный период стал испытанием для всей семьи. Как вспоминает Андрей, именно любовь и поддержка матери помогли ему не опустить руки и продолжить бороться за свою мечту. Даже годы спустя, во время вступительных экзаменов, ему приходилось крепить один из зубов на клей, что мешало дикции, но не сломило его решимости добиться успеха на театральной сцене.
Карьера Максимова в театре и кино
После окончания вуза в 2019 году Андрей был принят в труппу Московского ТЮЗа, а в 2022 был принят в труппу Московского Художественного Театра им. А. П. Чехова. За время работы там он создал множество ярких образов в спектаклях «Собачье сердце», «Кошка на раскалённой крыше» и других. В апреле 2025 года он покинул театр, чтобы сосредоточиться на кинокарьере, но остался в некоторых постановках в качестве приглашённого артиста.
Кинодебют актёра состоялся ещё в 2014 году в фильме «Мальчики + девочки =». Однако настоящая популярность пришла к Максимову в 2023 году после выхода сериалов «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роли Сергея Головкина и Вадима Желтухина по кличке «Жёлтый» сделали артиста звездой общенационального масштаба.
Сегодня фильмография Андрея Максимова насчитывает более 15 работ в кино, в том числе в картинах «Пингвины моей мамы», «Разрешите обратиться», «Где наши деньги?», «Лермонтов» и «Фишер. Затмение».
Личная жизнь артиста
Андрей Максимов был женат на актрисе Московского ТЮЗа Софии Сливиной, которая была на 10 лет старше него. Пара познакомилась в театре и связала себя узами брака 1 февраля 2020 года, а 7 октября того же года у них родился сын, которого назвали Савва. В июле 2024 года, после четырех с половиной лет брака, актер объявил о расставании с супругой. Он сделал это публично в соцсетях, объяснив, что не хочет, чтобы окружающие думали, будто он, будучи женатым, появляется в компаниях с другими девушками. Это могло бы выглядеть неуважительно по отношению к Софии.
В интервью журналу «Атмосфера» Максимов подчеркнул, что они с бывшей женой сохранили «прекрасные отношения» и продолжают совместно заботиться о сыне. Артист также признался, что очень хотел стать отцом и не жалеет о раннем отцовстве. По слухам, причиной развода могла стать внезапно обрушившаяся на Андрея слава после успеха «Слова пацана», однако официально это не подтверждалось. Осенью 2024 года актёра заметили с новой избранницей, предположительно, актрисой МХТ Софьей Шидловской.
Как сейчас живет Максимов
Сейчас Андрей Максимов находится на том этапе карьеры, когда популярность перерастает в устойчивое признание, а предложения становятся все более весомыми и интересными. Его жизнь — это интенсивные съемки, осознанный выбор ролей и борьба с риском быть запертым в одном амплуа. Если еще несколько лет назад его имя ассоциировалось с яркими, но второстепенными ролями, то сегодня он все чаще получает предложения на главные роли в крупных кинокартинах.
В 2025 году в производстве находятся сразу несколько значимых проектов с его участием, в числе которых картина «Лиля». Эта историческая драма, где Максимову доверили сложнейший образ ключевой фигуры русской культуры Владимира Маяковского.
После оглушительного успеха ролей маньяка Фишера и бандита Желтого в «Слове пацана», у актера появился обоснованный страх «застрять» в амплуа отрицательного персонажа. Это заставляет Максимова быть предельно избирательным в выборе новых проектов. Он не стремится хвататься за все предложения подряд, даже несмотря на их возросшее количество.
«Мы вместе с агентом поработали над тем, чтобы аккуратно относиться к любым предложениям, потому что после "Слова пацана" нас всех стали активно звать сниматься. Я не могу сказать, что прямо много отказывался, но тем не менее мы договорились, что жутких персонажей и каких-то гопников пока не берем», — поделился артист в интервью журналу «Атмосфера».