19 октября 2026, 10:30

Андрей Максимов (Фото: Telegram @andreymaksimof)

Андрей Максимов — один из самых ярких и востребованных молодых актёров современного российского кинематографа. Его путь к славе — это история о преодолении, таланте и невероятной работоспособности. Пройдя через серьёзную детскую травму, он сумел добиться главных ролей в культовых сериалах. 20 октября артисту исполняется 29 лет. О творческом пути и личной жизни звезды экрана — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Максимова Детская травма и испытание на прочность Карьера Максимова в театре и кино Личная жизнь Андрея Максимова Как сейчас живет Максимов



Биография Андрея Максимова

Детская травма и испытание на прочность

Андрей Максимов (Фото: Telegram @andreymaksimof)

«Я был в лагере. Обычно футбольные ворота вкопаны в землю, а в тот день они были не вкопаны в землю. Я повис на них, запутался ногами в сетке и просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо», — цитирует Максимова издание Starhit.ru.

Карьера Максимова в театре и кино

Андрей Максимов (Фото: Telegram @andreymaksimof)

Личная жизнь Андрея Максимова

Андрей Максимов (Фото: Telegram @andreymaksimof)

Как сейчас живет Максимов