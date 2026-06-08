Тяжелое испытание славой, мысли о монашеском постриге и большая любовь: как звезда «Бедной Насти» Анна Табанина пережила смерть мужа?
Актриса Анна Табанина, чьё имя прочно ассоциируется с утончённостью и глубиной на экране, 9 июня отмечает свой 48-й день рождения. Зрители полюбили её за роли в сериалах «Бедная Настя», «Ленинград 46» и «Шеф», а театральная публика ценит за проникновенные образы на сцене. Её путь к успеху не был усыпан розами: за внешней гармонией скрывались личные драмы, а карьера знала и взлёты, и периоды затишья. Как сложилась судьба актрисы и что происходит в её жизни сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Биография Анны ТабанинойАнна родилась 9 июня 1978 года в Ленинграде в семье художников. Казалось, судьба девочки предопределена, и она будет продолжать художественную династию. Но, как это часто бывает в жизни талантливых людей, случайность или провидение сыграли злую шутку. Анна долго готовилась к поступлению в Серовское училище в Ленинграде. Несмотря на то что Анна сдала экзамены на «пятёрки», студенткой художественного училища стать не смогла из-за разногласий её отца с ректором.
Тогда дочь живописцев выбрала театральный институт. В 1998 году она окончила прославленный СПбГАТИ и начала работу в Молодёжном театре на Фонтанке, потом и съемки в кино. Звёздный час пробил в 2003 году, когда Анна получила роль Елизаветы Долгорукой в многосерийном проекте «Бедная Настя». Съёмки были изнурительными: 127 серий, огромное количество костюмов, работа на износ, но результат того стоил. Сериал продали в десятки стран мира, а Табанина стала иконой стиля и красоты.
Фильмография начала стремительно пополняться: «Дорогая Маша Березина», «Любовь императора», «Настоятель». Однако колоссальная нагрузка на нервы в тот момент подкосила артистку. Как позже признавалась сама Анна, у неё не осталось сил на «испытание славой». Она стремилась обрести внутренний мир и начала посещать церковные службы. Примерно год Табанина пела в церковном хоре, помогала в храме и всерьёз размышляла о монашеском постриге.
Роковая встреча, венчание и смерть художникаНо Бог послал ей другую судьбу. В церковном хору Анна встретила художника Дмитрия Кудина.
«У Димы до этого была семья, жена. Мы встретились через три года после его развода. Когда начался наш роман, всё происходило так легко и просто, будто мы всегда были вместе», — вспоминала актриса в эфире телепередачи «Судьба человека».Пара обвенчалась, и Табанина с головой окунулась в быт. Она родила мужу троих детей — сына Василия (2008) и дочерей Софию (2009) и Серафиму (2011). Казалось, наступило то долгожданное «долго и счастливо». Муж занимался домом и детьми, пока она восстанавливала карьеру, интенсивно худея после родов.
Но идиллия рухнула в одночасье. У Дмитрия обнаружили саркому — агрессивную форму рака. Год борьбы, операций, надежды, но всё напрасно.
«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял. Когда он ушел, я вернулась домой к детям и сказала: "Милые мои, давайте плакать. Папа умер"», — поделилась актриса с Борисом Корчевниковым.В 2014 году актриса овдовела. Ей было всего 36 лет. На руках осталось трое маленьких детей.
Жизнь актрисы сейчасСейчас Анна Табанина живёт в Санкт-Петербурге, совмещая работу в кино и театре с воспитанием детей. Она по-прежнему избирательна в ролях, отдавая предпочтение проектам с глубоким драматургическим содержанием. Среди недавних работ актрисы картины «Северное сияние. О чём молчат русалки», «Горюнов-2», «Открывай, полиция!» и «Шеф. Мужская работа».
Кино всегда было для Табаниной отдушиной. Когда супруга не стало, она снималась в сериале «Ленинград 46».
«Этот фильм меня спас, дал возможность выхода моих личных эмоций», — делилась Анна в студии телеканала «Россия 1».Анна Табанина не даёт интервью о новых романах. На своей странице в соцсетях она поставила блокировку, превратив личный блог в тихий семейный альбом.