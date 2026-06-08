08 июня 2026, 13:48

Анна Табанина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актриса Анна Табанина, чьё имя прочно ассоциируется с утончённостью и глубиной на экране, 9 июня отмечает свой 48-й день рождения. Зрители полюбили её за роли в сериалах «Бедная Настя», «Ленинград 46» и «Шеф», а театральная публика ценит за проникновенные образы на сцене. Её путь к успеху не был усыпан розами: за внешней гармонией скрывались личные драмы, а карьера знала и взлёты, и периоды затишья. Как сложилась судьба актрисы и что происходит в её жизни сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Табаниной Роковая встреча, венчание и смерть художника Жизнь актрисы сейчас



Биография Анны Табаниной

Анна Табанина (Фото: скриншот т/с «Бедная Настя»)

Роковая встреча, венчание и смерть художника

«У Димы до этого была семья, жена. Мы встретились через три года после его развода. Когда начался наш роман, всё происходило так легко и просто, будто мы всегда были вместе», — вспоминала актриса в эфире телепередачи «Судьба человека».

Анна Табанина и Дмитрий Кудин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял. Когда он ушел, я вернулась домой к детям и сказала: "Милые мои, давайте плакать. Папа умер"», — поделилась актриса с Борисом Корчевниковым.

Жизнь актрисы сейчас

Анна Табанина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Этот фильм меня спас, дал возможность выхода моих личных эмоций», — делилась Анна в студии телеканала «Россия 1».