Тюремное заключение, шесть инсультов и смерть в психбольнице: трагическая судьба звезды «Морозко» Эдуарда Изотова
Эдуард Изотов — советский актёр, широко известный по роли Иванушки в сказке «Морозко». Его жизнь была наполнена яркими событиями, драматическими поворотами, включая взлёты в карьере, период тюремного заключения и тяжелую болезнь. 11 ноября актёру исполнилось бы 89 лет. Подробнее о творческом пути и личной жизни звезды — в материале «Радио 1».
Творческий путь и яркие роли Эдуарда ИзотоваЭдуард Изотов родился 11 ноября 1936 года в Суражском районе Витебской области Белорусской ССР. В 1954 году он поступил во ВГИК (мастерская В. В. Белокурова), который успешно окончил в 1959 году. Его кинодебют случился еще в студенческие годы в картине «Дело "пёстрых"», затем последовали роль Чаликова в фильме «В степной тиши» и главная роль в картине «Первые испытания».
В 1964 году актёр сыграл Ивана в сказке Александра Роу «Морозко», после чего буквально проснулся невероятно знаменитым. Его герой по сей день является одним из самых узнаваемых образов советского кинематографа. После такого успеха Изотов много и плодотворно снимался. Среди его заметных работ — «Мимино» (Владимир Николаевич, командир экипажа), «Освобождение» (Алексей Берест) и даже эпизодическая, но запоминающаяся роль адъютанта Гитлера в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны».
Личная жизнь актераЭдуард Изотов был женат дважды. Его первой супругой стала Инга Будкевич, которая училась с ним на одном курсе во ВГИКе. Этот союз был скрыт от родных, особенно от матери актера, которая была категорически против этих отношений. Они поженились тайно на втором курсе института и прожили вместе 24 года. В 1960 году у них родилась дочь Вероника, которая также стала актрисой. Несмотря на долгий брак, в отношениях часто возникали ссоры, и в 1980 году пара развелась.
«Его мама была против того, чтобы Эдик на мне женился. Они жили в военном городке, и там мама присмотрела для сына невесту — генеральскую дочку. Но он женился не на ней, а на мне. Для свекрови это была настоящая трагедия! Мама Эдуарда не выносила меня на дух. Даже когда у нас родилась дочь Вероника, не смягчилась. Всё мечтала, чтобы мы разошлись. Считала, что ее красавец-сын достоин более блестящей партии», — цитирует Будкевич издание KP.ru.
Ирина Ладыженская, вторая супруга Изотова, была редактором монтажа сатирического киножурнала «Фитиль». Она играла важную роль в его жизни, сглаживала острые углы и принимала его непростой характер.
Тюремное заключение и крах карьерыУспешная полоса в жизни актёра прервалась в 1983 году. Вместе со своей второй женой Ириной Ладыженской он был задержан во время незаконной валютной операции в кафе «Лира» в Москве. Целью было обменять небольшую сумму долларов для завершения строительства дачи.
Несмотря на активные ходатайства и защиту со стороны многих известных коллег — Марка Ладынина, Олега Стриженова, Людмилы Хитяевой и других звезд отечественного кинематогрофа — суд приговорил Изотова к трём годам лишения свободы. Тюремное заключение катастрофически повлияло на чувствительного актёра: оно подорвало его здоровье и нанесло тяжелейшую психологическую травму. После освобождения он с большим трудом мог найти работу и страдал от хронических болезней.
Последние годы Эдуарда ИзотоваПосле выхода из тюрьмы жизнь Эдуарда Изотова резко изменилась. В 1988 году у него случился первый инсульт, вскоре последовали ещё несколько — всего актёр перенёс шесть инсультов. Эти тяжелые удары по здоровью серьёзно повлияли на его способность говорить, передвигаться и играть в кино. С ухудшением памяти и координации движений Изотов был вынужден отказаться от работы в театре и кино.
«Не хочу быть жалким! Больше на сцену не выйду», — говорил артист.
Друзья и коллеги Александр Абдулов, Борис Хмельницкий и Сергей Никоненко помогали ему финансово и морально, но болезнь прогрессировала. В последние годы жизни актёр уже не мог самостоятельно ухаживать за собой, часто не узнавал близких и жил в закрытом психоневрологическом пансионате.
«Это было так страшно. Помню, прихожу я в палату, а он сидит на кровати, раздает воображаемые карты и кому-то говорит: "Ну, ходи!" Я спрашиваю: "Папа, ты что, в карты играешь?" — "Ага!" — "Ну давай я с тобой". И сажусь с ним "играть"», — вспоминала дочь артиста Вероника Изотова.
Эдуард Изотов скончался 8 марта 2003 года в возрасте 66 лет. Похоронена легенда отечественного кино на 48-м участке Химкинского кладбища в Подмосковье, а его трагическая судьба навсегда осталась в памяти поклонников и коллег.