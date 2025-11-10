10 ноября 2025, 15:35

Эдуард Изотов (Фото: скриншот к/ф «Морозко»)

Эдуард Изотов — советский актёр, широко известный по роли Иванушки в сказке «Морозко». Его жизнь была наполнена яркими событиями, драматическими поворотами, включая взлёты в карьере, период тюремного заключения и тяжелую болезнь. 11 ноября актёру исполнилось бы 89 лет. Подробнее о творческом пути и личной жизни звезды — в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и яркие роли Эдуарда Изотова Личная жизнь актера Тюремное заключение и крах карьеры Последние годы Эдуарда Изотова



Творческий путь и яркие роли Эдуарда Изотова

Личная жизнь актера

Эдуард Изотов и Инга Будкевич (Фото: скриншот т/п «Человек и судьба» ТК «ОТР»)



«Его мама была против того, чтобы Эдик на мне женился. Они жили в военном городке, и там мама присмотрела для сына невесту — генеральскую дочку. Но он женился не на ней, а на мне. Для свекрови это была настоящая трагедия! Мама Эдуарда не выносила меня на дух. Даже когда у нас родилась дочь Вероника, не смягчилась. Всё мечтала, чтобы мы разошлись. Считала, что ее красавец-сын достоин более блестящей партии», — цитирует Будкевич издание KP.ru.

Тюремное заключение и крах карьеры

Эдуард Изотов (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК «НТВ»)



Последние годы Эдуарда Изотова

Эдуард Изотов (Фото: скриншот к/ф «Время желаний»)



«Не хочу быть жалким! Больше на сцену не выйду», — говорил артист.

«Это было так страшно. Помню, прихожу я в палату, а он сидит на кровати, раздает воображаемые карты и кому-то говорит: "Ну, ходи!" Я спрашиваю: "Папа, ты что, в карты играешь?" — "Ага!" — "Ну давай я с тобой". И сажусь с ним "играть"», — вспоминала дочь артиста Вероника Изотова.