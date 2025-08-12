Бездетность в 41, танцы в клубах, слухи о романах: как сейчас живет звезда «Сладкой жизни» Марта Носова
12 августа свой 41-й день рождения отмечает актриса, танцовщица, хореограф и чемпионка мира по спортивным танцам Марта Носова. Она стала известна широкой публике благодаря роли Саши в сериале «Сладкая жизнь». Однако кинематограф в жизни артистки — скорее хобби, основная ее страсть — это хореография. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Марты Носовой
Марта Владимировна Носова родилась 12 августа 1984 года в Харькове в обычной семье, далекой от мира искусства. С детства она мечтала о танцах, но путь к успеху оказался непростым. В детстве Марта хотела стать балериной, однако из-за несоответствия строгим критериям балетных школ ей пришлось отказаться от этой мечты. Тем не менее, она не сдалась и уже в 15 лет начала зарабатывать танцами в клубах, подчеркивая, что это не имело ничего общего со стриптизом.
После школы Марта поступила в Харьковскую государственную академию физической культуры на кафедру спортивного танца. Там она оттачивала мастерство и вскоре стала солисткой местного «Театра экстремального танца». Однако амбиции требовали большего, и в поисках новых возможностей она переехала в Москву, где поступила в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) на эстрадное отделение. Это решение помогло ей стать универсальной исполнительницей, способной работать в разных жанрах.
Уже в 2005 году Марта завоевала титул чемпионки мира по спортивному танцу в Венгрии в номинации «танцевальное соло». Параллельно она преподавала хореографию, ставила шоу для балета Аллы Духовой «Тодес» и выступала в цирке на Цветном бульваре в балете «Фаворит». В 2008 году она стала финалисткой шоу «Танцы без правил» на ТНТ, где покорила зрителей неординарной энергетикой и необычными костюмами.
Работа в кино
Марта никогда не планировала становиться актрисой. Однако судьба распорядилась иначе. В 2014 году режиссер Андрей Джунковский искал исполнительницу на роль Саши — танцовщицы go-go в сериале «Сладкая жизнь». Продюсеры долго не могли найти актрису, пока случайно не увидели Марту. Но найти артистку для проб было нелегко.
«Я удалилась из всех социальных сетей в интернете, уехала из Москвы, столичного телефона к тому моменту уже не было. Какое-то время жила в Харькове, точнее, там я тоже особенно не жила, потому что занималась танцами, и мы постоянно гастролировали. Меня отыскала давняя подруга, с которой я делала совместный спектакль, у неё была моя электронная почта. Она написала о том, что была на кастинге проекта «Сладкая жизнь» и предложила мне попробовать свои силы на главную роль. Я согласилась, потом мне позвонил представитель съёмочной группы, и я приехала на пробы», — цитирует Носову издание aif.ru.
Родители также поддержали дочь, напомнив, что когда-то она мечтала о съемках. После просмотра проб автор сценария Петр Внуков воскликнул: «О, новая Пенелопа Крус!». Так Марта стала звездой сериала, сыграв мать-одиночку, вынужденную танцевать в клубе, чтобы содержать ребенка. Роль оказалась настолько убедительной, что зрители поверили в ее актерский талант, несмотря на отсутствие профессионального образования.
После успеха «Сладкой жизни» (2014–2016) Марта продолжила сниматься в кино. Также она пробовала себя в комедиях, таких как «Ресторан по понятиям-3» (2023) и «Мендельсон» (2023). Параллельно она вела шоу «Олигарх ТВ» на канале «Пятница!» вместе с коллегой по сериалу Лукерьей Ильяшенко.
Личная жизнь звезды «Сладкой жизни»
Несмотря на публичность, свою личную жизнь Марта предпочитает держать в тени. Самый известный роман Марты был с танцовщиком Артемием Каташинским, который на 11 лет младше её. Пара познакомилась на танцевальном проекте, и в марте 2018 года Марта опубликовала совместное фото с подписью: «Год, как мы вместе». Однако вскоре они расстались, и Артемий начал встречаться с подругой детства.
Марта редко комментирует свою личную жизнь, но в одном из интервью признавалась, что, как и ее героиня Саша, ищет «настоящего мужчину, который не предаст». Несмотря на слухи, официальных браков у Марты не было, и детей тоже нет. Актриса полностью посвятила себя карьере и танцам, хотя в интервью признавалась, что не исключает материнства в будущем.
«Свою личную жизнь я храню в секрете, но могу сказать, что у меня есть человек, который обо мне заботится. Это мой папа. И еще могу сказать, что у меня есть всё и ничего одновременно», — делилась Марта в интервью vokrug.tv.