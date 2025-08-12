12 августа 2025, 12:00

12 августа свой 41-й день рождения отмечает актриса, танцовщица, хореограф и чемпионка мира по спортивным танцам Марта Носова. Она стала известна широкой публике благодаря роли Саши в сериале «Сладкая жизнь». Однако кинематограф в жизни артистки — скорее хобби, основная ее страсть — это хореография. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Биография Марты Носовой

Работа в кино

«Я удалилась из всех социальных сетей в интернете, уехала из Москвы, столичного телефона к тому моменту уже не было. Какое-то время жила в Харькове, точнее, там я тоже особенно не жила, потому что занималась танцами, и мы постоянно гастролировали. Меня отыскала давняя подруга, с которой я делала совместный спектакль, у неё была моя электронная почта. Она написала о том, что была на кастинге проекта «Сладкая жизнь» и предложила мне попробовать свои силы на главную роль. Я согласилась, потом мне позвонил представитель съёмочной группы, и я приехала на пробы», — цитирует Носову издание aif.ru.

Личная жизнь звезды «Сладкой жизни»

«Свою личную жизнь я храню в секрете, но могу сказать, что у меня есть человек, который обо мне заботится. Это мой папа. И еще могу сказать, что у меня есть всё и ничего одновременно», — делилась Марта в интервью vokrug.tv.