«У меня всё запущено»: чем обернулась для Игоря Крутого мимолётная связь в 90-х. Разлад с женой, внебрачный сын и сплетни, испугавшие внучку

19 октября 2026, 12:08

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Игорь Крутой много лет отвечает журналистам на вопросы о личном коротко: «Не ваше дело!» За этой фразой — первый брак, который рухнул из-за бедности и унизительного «неудачник», десятилетие с запечатанным сердцем, спасительная встреча в Америке и взрослый сын, о существовании которого композитор узнал лишь в 2018 году. А ещё — жизнь на два континента, породившая слухи о тайном разводе, и жена, которой пришлось публично вмешаться, когда сплетни дошли до школьных коридоров. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Испытание бедностью Заокеанский рассвет и спасительная Ольга Жизнь на два континента: слухи и железобетонная защита семьи

Испытание бедностью

Заокеанский рассвет и спасительная Ольга



Игорь Крутой с супругой Ольгой (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

«Когда она захрипела, я опомнился»: душил грузинку, соблазнил американку, женился пять раз. Почему «обаятельный негодяй» Михаил Казаков умирал в доме престарелых

Жизнь на два континента: слухи и железобетонная защита семьи



Игорь Крутой с супругой Ольгой (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

«Каждое утро у нас видеозвонок. Каждый вечер мы разговариваем. Игорь завтракает со мной по Skype, а внуки показывают ему рисунки. Мы на связи 24/7!» — объяснилась она в социальных сетях.