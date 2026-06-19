19 июня 2026, 16:29

Ксения Новикова (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

Ксения Новикова, бывшая участница группы «Блестящие», известная своей красотой и талантом, сейчас редко появляется на публике. После ухода из коллектива она пыталась начать сольную карьеру и найти личное счастье, но столкнулась с множеством трудностей, включая предательства мужчин. Особенно тяжело ей было после того, как бывший муж тайно вывез их сыновей в Лондон. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ксении Новиковой : начало карьеры Помощь Жанны Фриске Негативные стороны популярности Личная жизнь Ксении Новиковой От любви к разочарованию Ужасная новость о сыне Ксения Новикова сегодня

Биография Ксении Новиковой : начало карьеры

Ксения Новикова (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

Помощь Жанны Фриске

Негативные стороны популярности

Ксения Новикова (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

Личная жизнь Ксении Новиковой

Ксения Новикова с сыном Мироном (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

От любви к разочарованию

Ксения Новикова с сыновьями (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

Ужасная новость о сыне

Ксения Новикова (фото: Instagram* / ks_novikova_official)

Ксения Новикова сегодня

«История про жадность, воровство и подлость»: 11 лет без Жанны Фриске. Как сложилась судьба солистки группы «Блестящие»?

«В моей жизни есть баланс, я чувствую себя счастливым человеком. Чтобы достичь этого баланса, нужно, чтобы все сферы жизни были налажены. Возможно, я вышла замуж, возможно, нет… Мне хорошо, но не планирую раскрывать личное. Верю в банальную фразу "счастье любит тишину"», — подчеркнула она.