Убийства, измены, похищение детей и операция сына: что пришлось пережить участнице группы «Блестящие» Ксении Новиковой и где она сейчас?
Ксения Новикова, бывшая участница группы «Блестящие», известная своей красотой и талантом, сейчас редко появляется на публике. После ухода из коллектива она пыталась начать сольную карьеру и найти личное счастье, но столкнулась с множеством трудностей, включая предательства мужчин. Особенно тяжело ей было после того, как бывший муж тайно вывез их сыновей в Лондон. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Биография Ксении Новиковой : начало карьерыКсения Новикова, родившаяся 17 мая 1980 года в Москве, с ранних лет проявляла выдающиеся вокальные способности, что не осталось незамеченным ее родителями. В детстве она начала заниматься в хоре, а в 10 лет уже стала частью поп-группы «Класс».
В 1999 году Ксения успешно окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, а позже продолжила образование на режиссерском факультете Московского государственного университета культуры и искусств.
Во время учебы на втором курсе ей поступило заманчивое предложение вступить в популярный женский коллектив «Блестящие», где она пришла на смену Полине Иодис. Сразу после прихода Ксения органично вписалась в команду, где на тот момент главной звездой была Жанна Фриске.
Их сотрудничество быстро наладилось, зрители впервые увидели Ксению в клипе на хит «Чао, бамбина!», который стал знаковым моментом в ее карьере.
Помощь Жанны ФрискеКогда Ксения Новикова присоединилась к группе «Блестящие», ей предстояло влиться в уже сложившийся коллектив. В этом ей помогла Жанна Фриске, ставшая для Ксении наставницей и подругой.
Жанна поддерживала новенькую, помогала подбирать наряды и делилась советами по образу. Ксения восхищалась ее грацией и женственностью, сравнивая Жанну с мамой-горлицей, которая оберегала их и помогала адаптироваться в группе.
Негативные стороны популярностиПесни группы «Блестящие» мгновенно становились хитами, их звучание заполняло эфир радиостанций, а клипы не покидали экранов. Участницы коллектива наслаждались популярностью, но она имела и свои негативные стороны. Позже Ксения Новикова делилась, что группе не раз приходилось сталкиваться с различными домогательствами.
В 2002 году они выпустили альбом «За четыре моря», который позволил поклонникам по-настоящему оценить вокальные данные Ксении. За этим последовали успешные альбомы «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки», которые укрепили статус группы как одной из ведущих поп-формаций страны.
Ксения Новикова покинула группу «Блестящие» после 8 лет, чтобы посвятить себя семье. Однако личная жизнь не сложилась, и в 2011 году она вернулась на сцену с «Блестящими». В 2015 году Ксения попыталась создать собственный проект — группу «Ксюша», но коллектив просуществовал недолго и распался.
Личная жизнь Ксении НовиковойКсения Новикова в одном из интервью призналась, что ей сложно выбирать мужчин. Ее первый серьезный роман завершился перед самой свадьбой, когда она узнала, что ее жених на самом деле был совсем не тем, за кого себя выдавал. Его бывшие подруги погибли при загадочных обстоятельствах.
Позже Ксения встретила бизнесмена Андрея Середу, который стал для нее настоящей опорой. Он окружал ее заботой и вниманием, и казалось, что это именно тот человек, которого она искала. Вдохновленная его поддержкой, Новикова решила покинуть сцену и полностью посвятить себя семье. Когда она забеременела, счастью не было предела, но радость омрачалась тем, что Андрей проводил время за бутылкой вина с другом и не работал. У пары родился сын Мирон.
Сначала их семья жила на средства от трастового фонда отца Андрея, но вскоре его родители устали поддерживать взрослого сына, и жизнь стала менее беззаботной. К тому времени Ксения ждала второго ребенка. Певица обращалась за помощью к родителям и начала продавать украшения, чтобы свести концы с концами, так как после рождения второго сына Богдана она не могла работать.
Когда финансовые трудности усугубились, начались проблемы и в отношениях: Андрей проявлял агрессию, Ксения делилась, что он часто сильно ее щипал, оставляя синяки на ногах. Понимая, что это только начало, она решила уйти от него.
Однажды он увез детей в Лондон на выходные, но вскоре стало ясно, что он не собирается их возвращать. Ксения целый год боролась за возвращение своих сыновей, что ей удалось сделать только через суд. Теперь, когда обиды остались в прошлом, она и Андрей общаются на нейтральной ноте ради детей.
От любви к разочарованиюСледующим официальным супругом Ксении Новиковой стал Алексей Сорокин, который сумел завоевать ее сердце благодаря вниманию не только к ней, но и к ее детям, а также активному участию в воспитании своего сына. Казалось, что Ксения наконец нашла надежного партнера, пара узаконила свои отношения.
Однако после свадьбы певица увидела мужа с другой стороны. Алексей сопровождал ее на всех мероприятиях, стремился завести полезные знакомства, но его заботливое отношение постепенно угасло. В это время Ксения решила покинуть «Блестящие» и сосредоточиться на сольной карьере. Именно тогда Сорокин окончательно изменился: он стал холодно относиться к детям Ксении, проявляя жесткость и безразличие.
Со временем стали проявляться его мелочность и неверность, что в конечном итоге привело к завершению их семейной жизни. После развода Ксения Новикова вновь получила приглашение вернуться в «Блестящие», где продолжает выступать и по сей день, оставаясь одной из самых опытных участниц коллектива.
Однако даже после расставания ее бывший муж, Алексей Сорокин, не оставляет попыток усложнить ей жизнь — периодически он появляется и пытается отсудить дом, построенный во время их брака.
Ужасная новость о сынеВ 2023 году артистку потрясла ужасная новость: ее старшего сына Мирона избили. 14-летний подросток оказался в конфликте со сверстником-спортсменом, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Ксении. После занятий этот агрессивный оппонент, занимающийся борьбой, поджидал Мирона и напал на него. В результате мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы носа и руки.
Ситуация потребовала серьезного медицинского вмешательства, сыну Ксении пришлось перенести сложную операцию. Певица не осталась в стороне и обратилась в суд с требованием справедливого наказания для обидчика своего ребенка.
Ксения Новикова сегодняКроме своей творческой карьеры, Ксения Новикова активно участвует в общественной деятельности. Она учредила благотворительный фонд «Наш смысл жизни», который поддерживает семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, и защищает их права. Также стоит отметить, что родная сестра Жанны Фриске, Наталья, ранее была участницей группы «Блестящие».
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Сегодня Новикова также остается бессменной солисткой и лидером поп-группы «Блестящие». Она активно совмещает гастроли в составе коллектива на крупных ретро-фестивалях с сольной карьерой.
В личной жизни исполнительницы также произошли важные изменения. Весной этого года Новикова намекнула на свое тайное замужество, признавшись, что сейчас абсолютно счастлива в отношениях, хотя имя своего избранника она пока не раскрывает.
«В моей жизни есть баланс, я чувствую себя счастливым человеком. Чтобы достичь этого баланса, нужно, чтобы все сферы жизни были налажены. Возможно, я вышла замуж, возможно, нет… Мне хорошо, но не планирую раскрывать личное. Верю в банальную фразу "счастье любит тишину"», — подчеркнула она.