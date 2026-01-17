Убийство жены, скандальный развод и ребёнок в 70 лет: как сложилась судьба звезды «России молодой» Бориса Невзорова?
Борис Невзоров — актёр, чьё имя стало синонимом мужской силы, стойкости и трагической судьбы на российском экране. Народный артист, подаривший зрителям легендарного кормщика Ивана Рябова из «России молодой», переживший оглушительную славу и нашедший долгожданный мир лишь на склоне лет. 18 января артист мог бы отпраздновать свой 76-й день рождения, но 18 февраля 2022 года его не стало. О творческом пути, наполненной драмами личной жизни и позднем отцовстве — в материале «Радио 1».
Биография Бориса НевзроваБорис Георгиевич Невзоров родился 18 января 1950 года в кубанской станице Староминской, в семье партийного работника. Детство и юность будущего артиста прошли в Астрахани, и именно там, в местном ТЮЗе, он впервые соприкоснулся с магией театра. Спектакль «Кот в сапогах» произвёл на школьника такое впечатление, что он, по собственным воспоминаниям, тут же начал разыгрывать сцены с друзьями во дворе. Интересно, что, несмотря на зародившуюся любовь, после школы он собирался поступать в медицинский институт. Судьбу решил случай: по пути на экзамены он зашёл в тот самый ТЮЗ, прочитал режиссёру стихотворение и был сразу принят во вспомогательный состав.
В 1968 году по совету наставника Невзоров отправился покорять Москву и с первого раза поступил в престижное училище имени М. С. Щепкина. Однако учёба продлилась недолго — на третьем курсе он бросил училище. Причинами стали творческий кризис и неоходимость содержать молодую жену. Год он проработал дворником, прежде чем осознать, что не может жить без актёрства. В 1975 году он всё же получил диплом, окончив Школу-студию МХАТ. Его первый опыт в кино, сыгранная роль в фильме «Дорога» (1975), не увенчался успехом.
«После нее года два в моей кинокарьере было полное затишье», — вспоминал актёр.
Прорыв случился, когда его утвердили на роль маршала Василия Блюхера в картине «Маршал революции» (1978) — режиссёру нужна была внешняя схожесть, и Невзоров идеально подошёл.
Подлинная всесоюзная слава обрушилась на Бориса Георгиевича в 1982 году после выхода исторической эпопеи «Россия молодая», где он сыграл отважного кормщика Ивана Рябова. Эта работа принесла ему Государственную премию РСФСР и любовь миллионов зрителей. Фильмография Навзорова насчитывает более 130 работ в кино, в число которых входят ленты «Без особого риска», «Парашютисты», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская», «Метод Лавровой», «Семейное дело» и «Ищейка».
Личная жизнь актераБиография Бориса Невзорова за пределами сцены и экрана — это история сильных чувств, глубоких потерь и удивительных перемен, которые трудно представить. Свою первую любовь, кинокритика Марину, он встретил в 19 лет. Их бурные отношения, отмеченные тремя расставаниями и примирениями за 11 лет, сами по себе напоминали драму. «Такие страсти кипели, романтизм», — с иронией говорил актёр. В этом браке родился сын Денис. После окончательного развода бывшая супруга с ребёнком уехала в Лондон и оборвала контакты, что Невзоров позже комментировал с горькой простотой: «Чего лезть-то?».
Истинной любовью и величайшей трагедией его жизни стала актриса Анастасия Иванова. Их брак, заключённый в 1982 году, подарил им дочь Полину. Страшная развязка наступила летом 1993-го, когда артист обнаружил супругу убитой в собственном доме. Преступление, совершённое знакомым из корысти, навсегда изменило жизнь Невзорова, оставив его вдовцом с маленьким ребёнком.
«Я уходил подальше от людей и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости. Это неправда, что время лечит», – признавался артист в передаче «Судьба человека».
Попытка начать всё заново с третьей женой, Аллой Пановой, обернулась новым тяжёлым испытанием. После 14 лет совместной жизни последовал болезненный развод с разделом имущества, заставивший Невзорова продать московскую квартиру. В те дни его посещали мрачные мысли: «Может, я вообще проклят».
Умиротворение и новое счастье пришли к актёру в последнее десятилетие его жизни вместе с Еленой Хрипуновой. В декабре 2020 года, когда Невзорову уже было 70, у пары родилась дочь, которую назвали Анастасией — в память о погибшей жене. Это позднее отцовство стало для него подлинным даром.
«Боюсь спугнуть счастье... А с Леной мне хорошо. И душа у меня молодая. Так и умру с юной душой», — делился он в одном из интервью.
Последние годы, болезнь и смерть НевзороваПоследние годы жизни Борис Невзоров провёл в относительном покое и тихом семейном счастье. Он продолжал служить в Малом театре, куда перешёл в 2005 году, играл, в том числе, знаменитую роль судьи Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре». Он жил с Еленой и маленькой дочкой Настей на даче в подмосковной Мамонтовке и в квартире в Долгопрудном, купленной для семьи.
Беду, как это часто бывает, ничто не предвещало. В январе 2022 года актёр отпраздновал свой 72-й день рождения. Однако уже в феврале он был госпитализирован с COVID-19. Болезнь, против которой всё мировое сообщество боролось уже два года, оказалась сильнее. Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, привели к его смерти 18 февраля 2022 года.
Церемония прощания прошла 24 февраля в Малом театре. Актёра похоронили на престижном Троекуровском кладбище в Москве. Могила Бориса Георгиевича находится на 21-м участке, рядом с последним пристанищем других выдающихся деятелей культуры — актёров Бориса Клюева и Нины Руслановой, писателя Эдуарда Успенского. Уже в июле того же года на могиле был установлен памятник.