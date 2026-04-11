Удар по МХАТ, война с хейтерами и «самозванка» в семье медиамагната: как сложилась судьба звезды «Содержанок» Софьи Эрнст?
Актрисе, известной зрителям по провокационной роли карьеристки Даши в сериале «Содержанки» и образу Любови Соколовой в картине «Любовь Советского Союза», Софье Эрнст 12 апреля исполняется 38 лет. Эта хрупкая блондинка, мастер спорта по фехтованию и супруга генерального продюсера «Первого канала» Константина Эрнста, прошла путь от экономического факультета до главных ролей в исторических сериалах. Подробности творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисыСофья Заика появилась на свет в Ленинграде в семье банкира и психолога. В отличие от историй про золотую молодежь, Софья с детства демонстрировала не только светские манеры, но и боевой характер. Она профессионально занималась фехтованием и даже получила разряд кандидата в мастера спорта, что позже помогло ей на съемках спортивной драмы «На острие».
«Я была неуклюжим ребенком, поэтому родители записали меня в секцию фехтования», — вспоминала актриса.Казалось, её будущее предопределено: экономический факультет СПбГУ, работа в модном доме Ульяны Сергеенко в Москве. Но судьба сыграла злую шутку. По совету подруги Анны Чиповской она поступила в Школу-студию МХАТ, где её наставником стал Игорь Золотовицкий. Кинодебют Софьи состоялся в 2015 году в сериале «Таинственная страсть», где она сыграла вымышленный образ Марины Влади. Галина Волчек лично помогала ей вживаться в роль французской музы Высоцкого.
Настоящий же ошеломляющий успех пришел с сериалом Константина Богомолова «Содержанки». Её героиня, амбициозная провинциалка Даша, стала визитной карточкой актрисы, хотя и принесла ей не только славу, но и критику.
«Моя героиня, мягко говоря, не вызывает симпатий у зрителей. Но я не боюсь отрицательных ролей», — парировала Эрнст.
Личная жизнь Софьи ЭрнстСегодня Софья Эрнст — образцовая жена и мать троих детей, которая блистает на премьерах и получает главные роли в кино. Но за этой глянцевой картинкой — шлейф слухов о бурной молодости актрисы.
Еще задолго до того, как Софья взяла фамилию мужа, ей приписывали роман с известным диджеем Федором Бумером, более известным как DJ Кто. По неподтвержденным данным, пара якобы встречалась в начале 2010-х, когда Софья только перебралась в Москву из Санкт-Петербурга. Фотограф Тимофей Колесников также фигурирует в списке «бывших увлечений» Софьи. Поговаривают, что их связывали теплые отношения, пока будущая актриса строила карьеру в мире моды. Но и здесь — ни фото, ни официальных подтверждений, только пересуды светских хроникеров.
Самая скандальная страница добрачной жизни Софьи — слухи о романе с миллиардером Даниилом Хачатуровым, бывшим главой «Росгосстраха». Именно в то время Софья работала в модном доме Ульяны Сергеенко. И именно Сергеенко на тот момент была законной супругой Хачатурова. По версии, которая активно муссировалась в кулуарах, Софью якобы уволили из модного дома после того, как заподозрили в симпатиях к мужу начальницы. Злые языки даже называли ее «охотницей за миллиардерами». Впрочем, сам Хачатуров вскоре ушел от Сергеенко к режиссеру Анне Меликян, а Софья так и не подтвердила эти домыслы, назвав их «очередными сплетнями».
С Константином Эрнстом пути актрисы пересеклись в 2014 году. Разница в возрасте с мужем составляет 27 лет, что долгое время давало повод для злых языков . Их роман начался с рабочих отношений: во время подготовки Олимпиады в Сочи Софья была ассистентом Константина Эрнста.
«Я страшно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я боролась за этого парня», — откровенничала актриса, признаваясь, что даже после сближения долгое время обращалась к мужу на «Вы».Пара сыграла тайную свадьбу в 2017 году, а сегодня воспитывает троих детей: дочерей Эрику, Киру и сына Льва. Долгие годы наследники Эрнстов были настоящими «детьми-призраками» — их лица скрывали от публики, как государственную тайну. Лишь в 2023 году на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, где Константин получал награду за фильм «Вызов», Софья впервые продемонстрировала семью широкой публике.
«Муж — чемпион по закрытости, мы очень закрытые люди», — оправдывается актриса интервью журналу Tatler , объясняя, что в их доме строгая дисциплина и билингвальная среда.
Удар по МХАТ и борьба с хейтерамиСофья Эрнст редко дает интервью, но если она высказывается, это мгновенно становится новостью. В январе 2026 года разразился скандал, в котором актриса оказалась в эпицентре театральной войны. Выпускники и студенты Школы-студии МХАТ выступили против назначения режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора, заявляя, что тот не является носителем традиций «русского психологического театра».
Софья Эрнст, которая обязана Богомолову своей звездной ролью в «Содержанках», резко выступила в его защиту. В своем заявлении она упрекнула мхатовцев в консерватизме и застое:
«В письме большое внимание уделено традиции, но ни слова — о текущих проблемах... Важнее заниматься не консервированием традиций, а их развитием».Эти слова разделили театральное сообщество на два лагеря: одни обвинили Эрнст в использовании административного ресурса мужа, другие поддержали её смелость.
Не утихают и разговоры о «блате» Эрнст. Критики часто замечают, что карьера Софьи стремительно взлетела именно после замужества, на что сама артистка отвечает работой над собой: «У меня к себе очень высокие требования, я часто думаю, что недостаточно тружусь».
Как сейчас живет актрисаСегодня Софья Эрнст находится на пике творческой формы. Она продолжает служить в МХТ имени Чехова, играя в спектаклях «Три сестры», «Вишнёвый сад» и «Три товарища». Несмотря на статус жены медиамагната, её съёмочный график расписан до конца года.
Среди последних работ Эрнст в кино: «Авиатор», «Любовь Советского Союза», «Секс. До и после-2». В ближайшее время ожидается выход фильма «Княгиня Ольга». Режиссер Валерия Гай Германика доверила Софье роль великой княгини Ольги. Это сильная, драматическая работа, обещающая стать главной премьерой 2026 года.