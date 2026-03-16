Удары судьбы Дмитрия Астрахана: потеря ребенка и трагическая гибель жены. Как складывается жизнь создателя фильма «Ты у меня одна»?
17 марта свой день рождения отмечает Дмитрий Хананович Астрахан — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинопродюсер и телеведущий. Ему исполняется 69 лет. В своей работе режиссёр добился значительных успехов и завоевал признание публики. О творческом пути и личной жизни создателя фильма «Ты у меня одна» — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Астрахана: детствоДмитрий Астрахан появился на свет 17 марта 1957 года в городе Ленинграде в семье, которая растила уже четверых сыновей. Его отец, Ханан Маркович, и мать, Сусанна Марковна, родом из Белоруссии. Он родился в Борисове, а она — в Гомеле. В Северную столицу молодые люди приехали, чтобы получить образование. Здесь, на историческом факультете Ленинградского государственного университета, они и встретились.
Дмитрий в школе очень любил математику, старшие классы оканчивал в физико-математической школе. После получения аттестата последовало поступление в Ленинградский электротехнический институт. Только заканчивать его талантливый юноша не захотел и уже после своих 20 лет начал всё сначала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
Творческий путьПолучив диплом режиссёра-постановщика, Дмитрий Хананович переехал в Свердловск, где занял должность главного режиссёра в Театре юного зрителя. Кроме того, он начал преподавать в местном театральном училище. Среди своих учениц он встретил свою супругу Ольгу Беляеву.
Спустя время молодая семья перебралась в Санкт-Петербург, где режиссёр продолжил работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. В 1991 году Астрахан впервые появился на большом экране, и это было сразу в двух ипостасях: он выступил режиссёром фильма «Изыди!» и сыграл в нём небольшую роль.
Фильм имел успех у публики, и новые шедевры не заставили себя ждать. Ленты «Ты у меня одна» и «Перекрёсток» последовали одна за одной и закрепили за Дмитрием Ханановичем статус хорошего режиссёра.
Трагедия в семье Дмитрия АстраханаБрак Дмитрия Ханановича с актрисой Ольгой Беляевой поначалу был счастливым. Жена родила режиссеру двоих детей. Однако первому ребенку врачи при рождении диагностировали неоперабельный порок сердца. Малыш смог прожить только 40 дней. Эта трагедия сильно сказалась на отношениях пары, и, несмотря на рождение второго ребенка, супруги все же разошлись.
В мае 2000 года произошла еще одна трагедия. В доме, где находились Ольга и сын Павел, произошло возгорание.
«Какие-то подонки подожгли дверь квартиры, в которой жили моя бывшая жена Оля и сын Паша. Едкий дым просочился в помещение. Оля спросонья не поняла, откуда исходит опасность, схватила ребенка на руки, выбежала из квартиры и… попала в огонь. Это дикая нелепость. Страшная драма. Судьба. Оля с Пашей получили серьезные ожоги. Оля со мной говорила после пожара. Я сразу же приехал в больницу. Тогда не могли спасать людей с такими тяжелыми ожогами», — делился режиссер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.Павла медикам спасти удалось, а вот организм Ольги не выдержал. 21 мая 2000 года актриса скончалась в возрасте 35 лет.
Новая жизньПавел прошел сложное восстановление и множество пластических операций. Он получил образование в одном из лучших музыкальных учебных заведений столицы — Институте имени А. Г. Шнитке. Павел — большой поклонник музыки. Он ведёт блог на платформе YouTube, где делится своими музыкальными творениями.
После пережитого Дмитрий Хананович тоже смог обрести свое счастье. Его второй женой стала балерина Мариинского театра Елена Громова. У супругов — пятеро совместных детей: четыре дочери, Мария, Наталья, Анна и Елизавета, и сын Виктор. Павел также воспитывался в новой большой семье.
«Это не большая заслуга. Большого ума не надо, таланта тоже. Всё, что надо, — согласие женщины и желание супруга. Шесть детей — не моя заслуга, а подвиг моей жены. Не давать женщине рожать — это неправильно», — цитирует Астрахана издание «Комсомольская правда».
Дмитрий Астрахан сегодняСегодня Дмитрий Астрахан — известный и востребованный режиссёр. В его активе более 40 постановок, множество фильмов и сериалов. В июне 2022 года Дмитрий Астрахан занял пост художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы».
В том же году он основал режиссёрскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Теперь он не только воспитывает своих детей, но и готовит молодые таланты для отечественного кинематографа.
Семья режиссёра Дмитрия Астрахана уже более десяти лет живёт в разных странах. Супруга режиссёра Елена вместе с двумя младшими детьми постоянно проживает во Франции. При этом старшая дочь Мария выбрала для жизни Японию, а дочь Анна обосновалась в Лондоне. В британской столице девушка работает официанткой. Одновременно она получает высшее образование и совмещает трудовую деятельность с обучением в университете.
Сам режиссёр большую часть времени проводит в Минске. Это связано с тем, что именно в столице Белоруссии чаще всего проходят съёмки его кинопроектов. Всего в Минске было создано 25 картин режиссёра. В связи с этим у Дмитрия Астрахана есть собственная квартира в белорусской столице, где он останавливается во время работы.
Кроме того, режиссёр владеет недвижимостью и в России. У него есть квартира в Москве, а также загородный дом в Подмосковье.
В июне 2024 года началась продажа билетов на премьерные показы спектакля «Дама с камелиями», поставленного по произведению французского писателя Александра Дюма — сына. Над постановкой Дмитрий Астрахан работал совместно с известным российским модельером Дмитрием Логиновым, который выступил художником по костюмам.