«Я жива, но...»: что случилось с преемницей Пугачевой Еленой Ваенгой? Оторванный тромб на концерте и роман с цыганом
Её называли преемницей Пугачевой, песни уходили в народ, а в Кремле собирались аншлаги. Но в 2025 году Елена Ваенга пропала: отменённые концерты, больничная палата и жёсткий ультиматум врачей. Говорили, что она ушла со сцены навсегда, но осенью 2026 года певица вновь вышла к зрителям. Как изменилась артистка и на каких условиях вернулась, расскажет «Радио 1».
Наследница адмирала и первое разочарованиеЕлена Хрулёва родилась 27 января 1977 года в закрытом городе Североморске. Её детство прошло в суровых условиях военной базы: родители трудились на местном судоремонтном заводе. Особое влияние на девочку оказал дед по материнской линии — контр-адмирал и Герой Советского Союза Василий Журавель.
Именно от него Лена унаследовала твёрдый, несгибаемый характер. Воспитание в семье было строгим: режим дня не оставлял времени на безделье, а музыкальный талант проявился у неё буквально с пелёнок. Уже в три года она отлично чувствовала мелодию, а в девять сочинила композицию «Голуби», которая принесла ей победу на всесоюзном конкурсе молодых композиторов. Помимо занятий музыкой, Лена увлекалась горными лыжами. В 1994 году, окончив школу, девушка вместе с мамой переехала в Ленинград к бабушке и с первого раза поступила в музыкальное училище им. Римского-Корсакова по классу фортепиано. Преподаватели отмечали, как хорошо она чувствует инструмент, но сама студентка быстро осознала, что классическая сцена — не её призвание: Хрулёва мечтала петь собственные песни. Получив диплом, пианистка решила стать актрисой — поступила в ЛГИТМиК. Правда, проучилась там всего пару месяцев. Кассета с её песнями попала к композитору Юрию Чернавскому, который предложил помощь в записи первого альбома. Лена бросила институт и отправилась покорять столицу.
Однако финал этой истории разочаровал. Записанный под псевдонимом «Соломея» материал остался на полке из-за творческих разногласий. Продюсеры продавали песни Лены другим исполнителям (так «Золотая рыбка» досталась группе «Стрелки») и пытались навязать подопечной типичный, чуждый ей поп-имидж 90-х годов. В итоге внучка контр-адмирала проявила характер, разорвала договор и вернулась в Петербург.
От питерских подмостков до КремляВернувшись в северную столицу, Елена взяла творческую паузу, чтобы перезагрузиться, и в 2000 году поступила на театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права под руководством Павла Вельяминова. Она получила диплом по драматическому искусству, так и не став ни классической пианисткой, ни профессиональной актрисой, но обретя прочную творческую базу. Поворотным моментом стала встреча с Иваном Матвиенко.
Импресарио разглядел в ней не просто очередную поп-исполнительницу, а настоящего автора и самобытную артистку. Ради её первых качественных студийных записей Иван даже продал собственную квартиру, став главным продюсером и защитником протеже на долгие 16 лет. Именно в этот период появился и псевдоним. Сценическое имя придумала мама: «Ваенга» — это историческое название родного Североморска (использовавшееся до 1951 года) и местной реки.
В переводе с саамского языка это слово означает «олениха». Слава пришла к Ваенге без гламурного пиара. В 2003 году вышел её дебютный альбом «Портрет», и песни постепенно начали ротироваться на питерских радиостанциях. Хрулёва выступала на любых доступных площадках: от местных дворцов культуры до фестивалей вроде «Весны романса» и «Шлягера года». Зрители приходили не на раскрученное имя, а на живой звук и искренность. Так формировалась преданная аудитория. Настоящий прорыв случился в 2005 году с выходом альбома «Белая птица». Песни «Шопен», «Желаю», «Аэропорт» и «Тайга» мгновенно стали народными хитами. А шлягер «Желаю» вообще ушёл в народ: без него не обходится ни один застольный вечер. Ваенга принципиально не снимала дорогостоящих клипов и не участвовала в искусственных пиар-кампаниях. Многотысячные залы она собирала благодаря «сарафанному радио». Плотный гастрольный график и людская молва обеспечивали ей аншлаги и постоянный приток новых слушателей. В 2009 году хит «Курю» покорил верхние строчки чартов, принеся артистке первый «Золотой граммофон».
А в 2010–2011 годах Елена уже давала сольные концерты в Государственном Кремлёвском дворце с прямой трансляцией на Первом канале. Музыкальные критики, включая Сергея Соседова, начали открыто называть её главной преемницей Аллы Пугачёвой, отмечая уникальный артистизм и драматизм на сцене. Дальнейшая карьера лишь закрепила этот статус: премии «Шансон года» и «Песня года», успешные альбомы «Клавиши» и «Лена», работа в жюри телевизионных шоу и гастроли, расписанные на годы вперёд.
16 лет с ангелом-хранителем и новая любовь за ударной установкойПервым серьёзным увлечением Хрулёвой был Иван Матвиенко. На момент их знакомства ей было всего 18 лет, а ему — 37. Цыган по происхождению и успешный предприниматель, занимавшийся перегоном автомобилей, он был уже состоявшимся мужчиной. А она — амбициозной, но небогатой студенткой.
Иван не только поверил в талант возлюбленной, но и оказал финансовую поддержку, став главной опорой и продюсером в её жизни. Материнство было заветным желанием Лены, однако осуществить его долго не получалось. Эта скрытая боль сопровождала певицу на протяжении всех 16 лет совместной жизни.
Со временем на исполнительницу обрушилась волна славы: гастрольный график растягивался до восьми месяцев в году, и отношения постепенно выдохлись. В 2011 году пара рассталась. Несмотря на это, автор песен до сих пор с теплотой отзывается о бывшем спутнике, называя его ангелом-хранителем. Ваенга оставила ему часть своих доходов и помогла с жильём — купила квартиру в том же доме, где живёт сама. Они остались по-настоящему близкими людьми.
Новый роман «королева шансона» скрывала от публики максимально тщательно. Избранником «Хрулюськи» стал Роман Садырбаев — барабанщик её собственного коллектива, который младше возлюбленной на шесть лет (родился в 1983 году). Долгое время ни фанаты, ни пресса даже не догадывались, что скромный музыкант за ударной установкой и есть тот самый загадочный мужчина в жизни внучки адмирала. 10 августа 2012 года свершилось то, чего Елена ждала много лет: она родила малыша, которого назвали Иваном. В прессе сразу поползли слухи, что имя дано в честь первого мужа, но сама певица эту версию никогда не подтверждала. Имя отца ребёнка она также держала в секрете ещё несколько лет. Официально пара расписалась лишь 30 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге. Свадьба получилась пышной, но камерной: чужих на торжество не пустили, и Елена наконец смогла надеть то самое белое платье, о котором давно мечтала.
Сегодня в жизни артистки царит долгожданная гармония: любимый муж, сын и уютный дом. Ваня уже превратился в статного подростка. Юноша растёт творческим и разносторонним: учится в престижной школе, осваивает флейту и фортепиано и часто сопровождает маму в поездках.
Елена не скрывает радости материнства и регулярно делится фотографиями наследника в соцсетях. Её супруг Роман, напротив, принципиально избегает публичности, редко даёт интервью и предпочитает оставаться в тени своей знаменитой жены. Семья проживает в просторной петербургской квартире, но львиную долю времени проводит в загородном доме в Ленинградской области, где «Эстрадная Аксинья» с удовольствием занимается хозяйством и огородом.
Тишина вместо аплодисментов и возвращение на особых условияхЕлена Ваенга всегда принципиально пела только вживую. Однако её надрывная, эмоциональная манера исполнения вкупе с изматывающим графиком не могли не сказаться на здоровье. Первые тревожные сигналы прозвучали в начале 2023 года, когда певица была вынуждена отменить выступления в нескольких городах из-за острого ларингита.
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Настоящий кризис наступил летом 2025 года. Из-за постоянных воспалений она могла лишиться возможности петь. Ситуация потребовала срочной госпитализации и капельниц. Прямо из больничной палаты Елена записала видеообращение к поклонникам: «Я жива, здорова, но у меня не работает аппарат. Петь сольный концерт невозможно». Пришлось экстренно отменить долгожданные выступления в Государственном Кремлёвском дворце и БКЗ «Октябрьский».
Врачи ставили ультиматум: либо серьёзная пауза, либо безвозвратная потеря голоса. Но дело было не только в физиологии. «Матушка» попросту выгорела от шоу-бизнеса, закрылась от прессы и полностью посвятила себя семье. В январе 2026 года продюсер Сергей Дворцов в интервью «ОСН» открыто заявил, что певица выбрала путь счастливой матери и жены вместо бесконечной гонки за славой.
«Елена Ваенга, честно говоря, — отдельный вид искусства! Да, она не объявляла об окончании карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — сообщил антрепренёр.По мнению Дворцова, певица вряд ли сможет вновь выйти на сцену после длительного перерыва в карьере. Но она вернулась. Осенью 2026 года стартовал масштабный гастрольный тур. Кульминацией станет сольный концерт в Кремле.Правда, формат её работы претерпел серьёзные, документально зафиксированные изменения: супруг и фактический менеджер исполнительницы Роман Садырбаев строго следит за тем, чтобы между переездами и выступлениями было достаточно времени для восстановления связок. Также предприняты более жёсткие меры безопасности.
После трагического инцидента 23 февраля 2025 года в Твери, где во время концерта скончалась пожилая зрительница (причина — оторвавшийся тромб), Ваенга кардинально обновила свой райдер. Теперь на её выступлениях обязательно присутствует вооружённая лицензированная охрана, а на входах устанавливаются металлоискатели.
Если кто-то из зала решит бросить на сцену посторонний предмет, певица имеет полное право немедленно остановить шоу. Елена Владимировна не одинока в этом решении: после ряда инцидентов в концертной индустрии многие российские артисты пересматривают свои подходы к организации выступлений, ставя безопасность выше зрелищности.