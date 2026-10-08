«Я жива, но...»: что случилось с преемницей Пугачевой Еленой Ваенгой? Оторванный тромб на концерте и роман с цыганом

08 октября 2026, 14:36

Елена Ваенга ( Фото: Инстаграм*@vaengaofficial)

Её называли преемницей Пугачевой, песни уходили в народ, а в Кремле собирались аншлаги. Но в 2025 году Елена Ваенга пропала: отменённые концерты, больничная палата и жёсткий ультиматум врачей. Говорили, что она ушла со сцены навсегда, но осенью 2026 года певица вновь вышла к зрителям. Как изменилась артистка и на каких условиях вернулась, расскажет «Радио 1».





Содержание Наследница адмирала и первое разочарование От питерских подмостков до Кремля 16 лет с ангелом-хранителем и новая любовь за ударной установкой Тишина вместо аплодисментов и возвращение на особых условиях

Наследница адмирала и первое разочарование



Елена Ваенга ( Фото: Инстаграм*@vaengaofficial)

От питерских подмостков до Кремля



Елена Ваенга ( Фото: Инстаграм*@vaengaofficial)

16 лет с ангелом-хранителем и новая любовь за ударной установкой



Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тишина вместо аплодисментов и возвращение на особых условиях

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«Елена Ваенга, честно говоря, — отдельный вид искусства! Да, она не объявляла об окончании карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — сообщил антрепренёр.