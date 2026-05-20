«Режиссер старой школы»: Траволта объяснил свой необычный образ на Каннском кинофестивале

20 мая 2026, 06:22

Актер Джон Траволта объяснил свой необычный образ на Каннском кинофестивале

Джон Траволта (Фото: Instagram* / @johntravolta)

72‑летний актер и режиссер Джон Траволта стал одной из самых ярких звезд Каннского кинофестиваля. Его необычный образ на красной дорожке мгновенно привлек внимание публики и стал сенсацией, пишет Super.





Фирменными элементами наряда актера стали берет и очки. В интервью CNN Траволта объяснил замысел своего стиля. Он сознательно создал эти образы, чтобы подчеркнуть новую роль.



«Я сказал себе: "На этот раз я режиссер. Ты актер — так сыграй роль режиссера, выгляди как режиссер старой школы". Я посмотрел фотографии режиссеров 20‑х, 30‑х, 40‑х, 50‑х и 60‑х годов — они носили береты и очки», — поделился Траволта.