Уехал в США и сменил пол*: как исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар зарабатывает на жизнь проституцией

26 ноября 2025, 19:47

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х на российской сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, более известный под псевдонимом Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки хит-парадов. После длительного перерыва он снова заявил о себе, однако если бы певец (а точнее, теперь певица*) не пояснил, что он и есть тот самый Оскар, вероятно, его бы так и не узнали. О том, что же произошло с артистом и как он живёт сейчас расскажет «Радио 1».





Содержание Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара Карьерный взлет Ссора с продюсером и спад популярности Личная жизнь Оскара Уехал в США и сменил пол* Оскар мечтает вернуться в Россию Занятие проституцией

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара

Карьерный взлет

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

Ссора с продюсером и спад популярности

Певец Оскар (Фото: Instagram* @scarlettlaqueenpage)



Личная жизнь Оскара

Уехал в США и сменил пол*

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

Оскар мечтает вернуться в Россию

Занятие проституцией