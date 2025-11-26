Уехал в США и сменил пол*: как исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар зарабатывает на жизнь проституцией
В конце 90-х на российской сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, более известный под псевдонимом Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки хит-парадов. После длительного перерыва он снова заявил о себе, однако если бы певец (а точнее, теперь певица*) не пояснил, что он и есть тот самый Оскар, вероятно, его бы так и не узнали. О том, что же произошло с артистом и как он живёт сейчас расскажет «Радио 1».
Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара
Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.
Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.
Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.
В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.
Карьерный взлет
В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.
С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, – обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.
Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)
В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.
В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золотой граммофон» за песню «Между мной и тобой».
Ссора с продюсером и спад популярности
Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество прекратилось. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился. После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но эта работа уже не имела особого успеха и отклика у фанатов.
После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.
Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».
Личная жизнь Оскара
Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины, и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной*, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.
Уехал в США и сменил пол*
В 2019 году Оскар решил сменить пол*. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.
Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.
Оскар мечтает вернуться в Россию
В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ. Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.
Занятие проституцией
Сейчас Скарлетт Ля Куин занимается проституцией в Нью-Йорке. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, за свои услуги певец берет всего шесть долларов, чтобы обеспечить себя сигаретами и алкоголем. Клиентов он находит на улице. Оскар также готов исполнить песни и сыграть на гитаре, однако предпочитает исполнять треки Ланы Дель Рей, а не свои собственные.
В январе поклонники попытались помочь бездомному артисту, купив ему спальник и тёплую одежду, но он отказался от вещей. При этом пособие от государства он не снимает с карты и продолжает зарабатывать на проституции.